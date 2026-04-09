Bộ Công Thương: Tăng cường mua dầu từ Nga, nguồn cung Trung Đông vẫn "đúng hẹn"

Lãnh đạo Bộ Công Thương cho biết các lô hàng xăng dầu từ Trung Đông được ký kết đang được triển khai theo kế hoạch, không xảy ra tình trạng hủy hợp đồng trên diện rộng.

Chiều 9/4, Bộ Công Thương tổ chức họp báo thường kỳ. Một trong những vấn đề được quan tâm là nguồn cung xăng dầu khi chiến sự ở Trung Đông đang diễn biến phức tạp, khó lường.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng phòng kinh doanh xăng dầu và khí (Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương) - cho biết tiến độ nhập xăng dầu từ thị trường Trung Đông có bị tác động nhất trong thời gian qua.

Tuy nhiên, theo cập nhật từ các doanh nghiệp đầu mối, các lô hàng ký kết cơ bản vẫn được triển khai theo kế hoạch, không xảy ra tình trạng hủy hợp đồng trên diện rộng. Một số lô hàng chậm tiến độ do việc vận chuyển gián đoạn nhưng đang được các bên tích cực đưa về Việt Nam.

Trong tháng 3, các doanh nghiệp đã tăng cường nhập khẩu với số lượng lớn trên 3,2 triệu m3. Theo ông Tuấn, cùng với lượng tồn kho đang có trong nước, đủ để đảm bảo nguồn cung tháng 4, tháng 5.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng chủ động đảm bảo nguồn cung bằng cách mua dầu từ Nga để thay thế cho các nhà máy lọc dầu giúp giảm thiểu rủi ro.

Về nguồn cung nhiên liệu cho ngành hàng không, lãnh đạo Bộ Công Thương thừa nhận cũng bị tác động rõ rệt trong thời gian qua do tình hình chiến sự Trung Đông. Giá xăng Jet-A1 tăng mạnh làm cho chi phí khai thác của các hãng hàng không gia tăng.

Tuy nhiên, với sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, đến nay nhiên liệu hàng không trong nước được đảm bảo, không xảy ra tình trạng gián đoạn hoạt động khai thác của các hãng hàng không.

Trong trường hợp giá dầu biến động trên 200 USD/thùng, ông Nguyễn Anh Tuấn khẳng định Bộ Công Thương sẽ xây dựng các mục tiêu theo hướng linh hoạt, đảm bảo không đứt gãy nguồn cung và kiểm soát giá cả.

"Về giá, sử dụng linh hoạt Quỹ bình ổn, phối hợp điều chỉnh thuế, phí khi cần thiết, điều hành bám sát diễn biến thế giới nhưng có độ trễ phù hợp để tránh gây sốc. Đồng thời, tăng cường dự báo, minh bạch thông tin, phối hợp kiểm soát giá các mặt hàng thiết yếu nhằm giữ ổn định kinh tế vĩ mô", ông Tuấn nói.

Vì sao phải điều chỉnh giá vào ban đêm?

Trước câu hỏi về việc trong một số kỳ điều hành gần đây, giá xăng dầu được điều chỉnh lúc nửa đêm, ông Nguyễn Anh Tuấn cho biết điều này chỉ xảy ra ở một số kỳ bất thường, không phải liên tục.

Theo lãnh đạo Bộ Công thương, việc điều hành giá bất thường nhằm bám sát yêu cầu thực tế của Nghị quyết 36, Nghị quyết 55 (giá cơ sở tăng trên 15% hoặc giảm trên 10% cho phép điều hành ngay) của Chính phủ.

Việc điều hành cuối ngày giúp cơ quan quản lý cập nhật dữ liệu giá tại thị trường Singapore mới nhất. Từ đó, xác định giá cơ sở sát thực tế, hạn chế độ trễ chính sách. Bên cạnh đó, thời điểm điều chỉnh trên giúp hạn chế tình trạng đầu cơ, găm hàng hoặc mua bán tranh thủ chênh lệch giá.

Giải thích thêm về vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết vào cuối ngày mới có giá cơ sở xăng dầu làm nền tảng, xác định xu hướng về giá. Vì vậy, sự điều hành hợp lý và gần nhất với xu thế.