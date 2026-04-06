Chuỗi thắng thầu ấn tượng của Tổng công ty 36

Là doanh nghiệp do Bộ Quốc phòng sở hữu hơn 18%, Tổng công ty 36 đã thực hiện trên 1.000 dự án, tập trung vào những công trình cơ sở hạ tầng trọng điểm mang tầm cỡ quốc gia, có ý nghĩa chiến lược.

Trong vụ án xảy ra tại dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã phát hiện dấu hiệu sai phạm liên quan đến 4 doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng gồm: Tổng công ty 36, Tổng công ty 319, Tổng công ty Thành An và Công ty cổ phần Armephaco. Bộ Công an đã tách hành vi, tài liệu liên quan và chuyển hồ sơ sang Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Theo kết luận điều tra, tại gói thầu XDBM-01, có 9 đơn vị mua hồ sơ nhưng chỉ 3 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu. Kết quả đánh giá kỹ thuật cho thấy liên danh Tổng công ty 36 - Tổng công ty 319 - Tổng công ty Thành An là đơn vị duy nhất đạt yêu cầu, với 902/1.000 điểm. Liên danh này sau đó trúng thầu với giá hơn 2.100 tỷ đồng. Đến ngày 31/12/2024, Ban Y tế trọng điểm đã tạm ứng, thanh toán cho các nhà thầu hơn 1.900 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định, sau mỗi lần được tạm ứng, thanh toán, các nhà thầu đã chi cho những lãnh đạo cấp cao thuộc Bộ Y tế hàng chục tỷ đồng.

Chuyên làm những dự án tầm cỡ chiến lược

Tiền thân của Tổng công ty 36 ngày nay là Xí nghiệp Xây dựng Công trình 36 được thành lập vào ngày 4/4/1996. Đến tháng 3/2006, Bộ Quốc phòng quyết định nâng cấp Xí nghiệp Xây dựng Công trình 36 trở thành Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây lắp Thương mại 36. Đây là mô hình thí điểm Công ty TNHH MTV đầu tiên trong Quân đội.

Ngày 23/8/2011, Bộ trưởng Quốc phòng đã ký quyết định số 3036 về việc thành lập Tổng công ty 36 hoạt động theo hình thức Công ty mẹ - Công ty con.

Đến tháng 7/2016, Tổng công ty 36 đã chính thức hoạt động theo hình thức công ty cổ phần, hiện nay giao dịch trên sàn UPCoM với mã cổ phiếu là G36.

Trụ sở Tổng công ty 36 tại Hà Nội.

Ông Nguyễn Đăng Giáp (sinh năm 1954, quê quán Nghệ An) đang đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT và là người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty 36.

Trên website, Tổng công ty 36 giới thiệu đã thực hiện trên 1.000 dự án, tập trung vào “những công trình trọng điểm mang tầm cỡ quốc gia, có ý nghĩa chiến lược, phức tạp về kỹ thuật, áp dụng công nghệ mới”.

Các lĩnh vực hoạt động chính của tổng công ty là xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, thủy điện, đầu tư kinh doanh bất động sản…

Ngoài ra, Tổng Công ty 36 còn mở rộng hoạt động sang các lĩnh vực khác như: kinh doanh tổng hợp, sản xuất bê tông thương phẩm, cung cấp và lắp đặt thang máy, điều hòa không khí, rà phá bom mìn…

Một số công trình tiêu biểu do Tổng công ty 36 thi công đã đưa vào hoạt động như: Hội trường Bộ Quốc phòng; Trụ sở Tổng cục Thuế; Trụ sở Kiểm toán Nhà nước; Trụ sở Ngân hàng Nhà nước; Trụ sở Ngân hàng Chính sách xã hội; Trụ sở làm việc Bộ tư lệnh Thông tin liên lạc; Khách sạn 5 sao Bộ Quốc phòng; nhà ga T1 sân bay Nội Bài; Cầu cảng chuyên dùng chuyên dùng khu kinh tế Đình Vũ, Hải Phòng,…

Ông Nguyễn Đăng Giáp, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty 36. Ảnh: Tổng công ty 36.

Cuối năm 2025, Tổng công ty 36 có vốn điều lệ 1.037 tỷ đồng, trong đó Bộ Quốc phòng nắm 18,38% vốn. Cá nhân Chủ tịch HĐQT Nguyễn Đăng Giáp sở hữu 17,24% và là cổ đông cá nhân lớn nhất tại tổng công ty.

Những người thân của ông Giáp cũng sở hữu lượng lớn cổ phần tại đây: Nguyễn Đăng Trung (3,32%), Nguyễn Văn Hiền (2,73%); Nguyễn Đăng Hùng (1,49%), Nguyễn Đăng Hiếu (1,28%),...

Ngoài ra, CTCP Xây lắp và Thương mại Trường Lộc - công ty liên quan gia đình ông Nguyễn Đăng Giáp - cũng đang là cổ đông lớn với 5,03% vốn.

Tính tổng cộng cá nhân Chủ tịch Nguyễn Đăng Giáp và người thân cùng công ty liên quan đang nắm ít nhất 31% vốn tại Tổng công ty 36, xét tại cuối 2025.

Điều này diễn ra là vì hồi 2016, Tổng công ty 36 được cổ phần hóa. Các công ty liên quan gia đình ông Nguyễn Đăng Giáp đã lần lượt mua cổ phiếu G36 và gom thêm trong các đợt phát hành tăng vốn. Có thời điểm, gia đình vị Chủ tịch HĐQT và bên liên quan nắm gần 60% vốn tại Tổng công ty 36 (cuối 2017).

Hiện một số anh em trai của ông Nguyễn Đăng Giáp làm trong quân độ, nắm các vị trí lãnh đạo tại Tổng công ty.

Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2025 và báo cáo quản trị 2025.

Chuỗi trúng thầu ấn tượng

Theo dữ liệu VietTimes có được, Tổng công ty 36 đã tham gia hàng trăm gói thầu, trúng nhiều dự án xây dựng cơ sở hạ tầng mang tầm cỡ quốc gia.

Một trong những dự án trọng điểm gần đây nhất mà đã trúng là gói thầu XD02: “Thi công xây dựng công trình và các công việc khác” của Dự án Thành phần 2 “Các công trình phục vụ quản lý bay” thuộc dự án “Cảng hàng không Quốc tế Long Thành – giai đoạn 1”.

Theo hồ sơ, bên mời thầu là Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam. Gói thầu mở tháng 6/2023 với giá dự toán là hơn 568 tỷ đồng. Đây là loại hợp đồng trọn gói và theo đơn giá cố định.

Thời điểm đó, chỉ có 2 liên danh nhà thầu tham dự. Thứ nhất là Liên danh Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex – Mã chứng khoán: VCG) – CTCP Xây dựng Phục Hưng Holdings – CTCP Coninco - Thăng Long. Phía của Vinaconex đề xuất thực hiện gói thầu trong 740 ngày.

Thứ hai là Liên danh nhà thầu Tổng công ty 36 - Công ty TNHH Một thành viên Ứng dụng Công nghệ mới và Du lịch (Newtatco) - Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam (VNCC). Liên danh này dự kiến thi công gói thầu trong 800 ngày, tức là chậm hơn 60 ngày (2 tháng) so với liên danh của Vinaconex.

Cả hai liên danh nhà thầu đều bước qua giai đoạn đánh giá kỹ thuật. Tại cuộc so găng về giá, giá dự thầu sau giảm giá của Liên danh Tổng công ty 36 tiết kiệm hơn và đã được chọn.

Kết quả, liên danh của Tổng công ty 36 - Newtatco - VNCC trúng gói thầu nói trên với tổng giá trị hơn 485 tỷ đồng. Như vậy, giá trúng thầu mà phía công ty thuộc Bộ Quốc phòng đưa ra đã thấp hơn 83 tỷ đồng, tương ứng thấp hơn 15% so với giá dự toán ban đầu.

Cũng tại dự án sân bay quốc tế Long Thành, đầu năm 2024, liên danh Tổng công ty 36 - Công ty TNHH MTV Ứng dụng công nghệ mới và Du lịch (Newtaco) - CTCP Giải pháp công nghệ tòa nhà An Thịnh được công bố đã trúng Gói thầu TB01- cung cấp, lắp đặt thiết bị công trình của Dự án thành phần 2 (các công trình phục vụ quản lý bay).

Gói thầu TB01 khi công bố đấu thầu qua mạng nhận được sự tham gia của một số doanh nghiệp tên tuổi như: Công ty cổ phần Dịch vụ và kỹ thuật cơ điện lạnh (REE); Liên danh Công ty cổ phần Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin - Công ty TNHH MTV BCA Thăng Long. Tuy nhiên, các doanh nghiệp này không đáp ứng được yêu cầu nên bị loại.

Giá trúng thầu công bố là 231 tỷ đồng (giá dự toán gần 262 tỷ đồng), giảm gần 12% sau đấu thầu.

Đài kiểm soát không lưu sân bay Long Thành do Liên danh Tổng công ty 36 thực hiện. Ảnh: Tổng công ty 36.

Trước khi trúng gói thầu tại dự án Sân bay Long Thành, Tổng Công ty 36 đã tham gia và trúng Gói thầu XL01, Dự án thành phần đoạn Bùng - Vạn Ninh thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025, với giá trúng thầu hơn 3.229 tỷ đồng. Gói này được thực hiện bởi liên danh Tổng công ty 36 – CTCP liên danh với Cienco 4 – Trường Sơn – 471.

Không chỉ dừng lại ở những gói thầu quốc gia, Tổng công ty 36 còn góp mặt các gói thầu thi công cơ sở hạ tầng.

Cuối năm 2024, Học viện Tài chính đã mở thầu Gói thầu số 01: Thi công Xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị theo hình thức đầu thầu rộng rãi. Giá gói thầu là 382 tỷ đồng.

Biên bản mở thầu cho thấy có 3 liên danh tham gia dự thầu. Tuy nhiên liên danh của Tổng Công ty 36 đã "đánh bại" 2 liên danh còn lại với giá trúng thầu là hơn 364 tỷ đồng, thấp hơn gần 5% so với giá thầu công bố ban đầu.

Đáng nói, trong số 2 liên danh bị thua thầu, một bên (Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC) đưa ra giá thấp hơn của Tổng Công ty 36 số tiền 9 tỷ đồng (353 tỷ đồng). Bên còn lại do Liên danh Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội đứng đầu đã dự thầu với giá 366 tỷ đồng, tức là chỉ nhỉnh hơn 2 tỷ so với người được xướng tên trúng thầu.

Lý do 2 liên danh này thất bại trước Tổng Công ty 36 được bên mời thầu công bố là do: “Nhà thầu không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật”.

Hồi tháng 10/2019, liên danh Tổng công ty 36 - CTCP Giải pháp công nghệ tòa nhà An Thịnh cũng được chọn thực hiện Gói thầu số 19 Thi công xây dựng công trình và hệ thống kỹ thuật thuộc Dự án Kho lưu trữ bảo hiểm của Trung ương Đảng.

Theo đó, giá trúng thầu là 436 tỷ đồng, chỉ thấp hơn 4 tỷ đồng so với giá gói thầu (440 tỷ đồng). Gói thầu áp dụng loại hợp đồng theo đơn giá cố định với thời gian thực hiện là 720 ngày.

Doanh thu nghìn tỷ nhưng lợi nhuận mỏng

Theo báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025, doanh thu thuần của Tổng công ty 36 đạt 1.948 tỷ đồng năm vừa rồi, tăng 34% so với cùng kỳ.

Trong đó, doanh thu từ hoạt động xây dựng chiếm 65%, tương đương hơn 1.270 tỷ đồng. Kế tiếp là mảng kinh doanh bất động sản với 477 tỷ.

Cơ cấu doanh thu của Tổng công ty 36. Nguồn: Báo cáo kiểm toán 2025.

Trong năm qua, giá vốn hàng bán của tổng công ty chiếm tới hơn 90% của tổng doanh thu, khiến lợi nhuận gộp thu về chỉ 186 tỷ đồng, tương đương mức biên lãi gộp gần 10%.

Tuy đem về nguồn thu lớn nhất nhưng mảng xây dựng đem về suất sinh lời thấp nhất khi biên lãi gộp chỉ đạt 2,2%. Trong khi mảng bất động sản có biên lãi gộp là 3,5%, còn hoạt động BOT đạt tới 75%.

Trừ đi các chi phí hoạt động, Tổng công ty 36 lãi sau thuế hơn 26 tỷ đồng, tương đương năm 2024. Con số này đã bao gồm 17 tỷ đồng lợi nhuận khác (lãi dự án các đơn vị thành viên, thanh lý tài sản, phí sử dụng thương hiệu…).

Tính ra, tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu vỏn vẹn 1,3%.

Trong năm qua, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của tổng công ty ghi nhận thâm hụt gần 53 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ thặng dư 210 tỷ. Nguyên nhân chính đến từ việc doanh nghiệp phải mạnh tay thanh toán các khoản công nợ hơn 500 tỷ trong năm 2025.

Tính đến hết năm vừa qua, quy mô tài sản của tổng công ty đạt hơn 4.100 tỷ đồng.

Thông thường đối với một công ty xây dựng, khoản mục phải thu khá quan trọng. Tại cuối kỳ, khoản phải thu ngắn hạn của Tổng công ty 36 hơn 811 tỷ đồng, chiếm 1/5 tổng tài sản. Trong đó hơn một nửa là đến từ công nợ của khách hàng, tăng 42% sau một năm.

Khoản mục hàng tồn kho của công ty giảm 25% về 850 tỷ đồng, chủ yếu đến từ chi phí tại dự án số 6-8 Chùa Bộc và các công trình xây lắp.

Cuối kỳ, tổng nợ phải trả của Tổng công ty 36 hơn 3.000 tỷ đồng, gấp gần 3 lần vốn chủ sở hữu, tức là hệ số D/E bằng 3 lần. Trong đó, tổng dư nợ vay tài chính là hơn 1.000 tỷ đồng, tăng mạnh 32% sau một năm, đa số là các khoản vay từ những ngân hàng quốc doanh như BIDV, Vietcombank và VietinBank.

Đáng chú ý, trong năm 2025, Tổng công ty 36 có phát sinh khoản vay hơn 109 tỷ đồng từ ông Nguyễn Đăng Hùng (em trai của Chủ tịch HĐQT) và 64 tỷ đồng từ CTCP Đầu tư và Phát triển Nhà ở Toàn Cầu - công ty do Tổng công ty 36 nắm 20%.

Chi tiết các khoản vay nợ tài chính của Tổng công ty 36. Nguồn: Báo cáo kiểm toán 2025.

Khoản vay từ Công ty Toàn Cầu chịu lãi suất 0,5%/năm với mục đích phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trong khi đó, khoản vay hơn trăm tỷ từ ông Nguyễn Đăng Hùng là nhằm mục đích thanh toán công nợ cho các nhà thầu thực hiện dự án BOT Quốc lộ 19 và đầu tư xây dựng Tòa thương mại dịch vụ - Dự án khu phức hợp kinh doanh thương mại kết hợp nhà ở tại thị trấn Quán Hành, xã Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Trong đó, 48 tỷ đồng là vay tín chấp trong 48 tháng và 64 tỷ đồng có lãi suất 6%/năm trong thời hạn 18 tháng.

Ngoài những khoản nợ vay tài chính, khoản 2.000 tỷ đồng nợ của Tổng công ty 36 còn đến từ phải trả người bán ngắn hạn, người mua trả tiền trước ngắn hạn và đặc biệt là các khoản phải trả khác.