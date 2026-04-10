Tiết lộ về siêu dự án 12.000 tỷ đồng của Hóa chất Đức Giang

Ông Đào Hữu Huyền, Chủ tịch Hóa chất Đức Giang, từng tuyên bố dự án Đức Giang Nghi Sơn là "át chủ bài" của tập đoàn trong tương lai gần, khi hoạt động kinh doanh của nhà máy tại Lào Cai đã đến giai đoạn không thể phát triển thêm.

Tại báo cáo thường niên 2025 vừa công bố, Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (Mã: DGC) đã tiết lộ về tiến độ đầu tư các dự án lớn.

Theo đó, đến hết năm 2025, đối với siêu dự án Đức Giang Nghi Sơn, tập đoàn này đã giải ngân tổng cộng 1.378 tỷ đồng. Dự kiến dự án hoàn thành và chạy thử vào đầu quý III/2026.

Siêu dự án Đức Giang Nghi Sơn tại Thanh Hóa được công bố có tổng mức đầu tư toàn bộ 3 giai đoạn ước tính khoảng 12.000 tỷ đồng.

Giai đoạn 1 với vốn điều chỉnh 2.900 tỷ đồng, sản phẩm chủ lực là NaOH (xút) và các hóa chất công nghiệp. Giai đoạn 2 dự kiến đầu tư khoảng 6.000 tỷ đồng để sản xuất nhựa PVC. Giai đoạn 3 thêm 3.600 tỷ đồng để xây dựng nhà máy soda công suất 400.000 tấn/năm.

Tập đoàn Hóa chất Đức Giang đã nhiều lần nhấn mạnh tầm quan trọng của dự án này, khi nhiều sản phẩm đầu ra của tổ hợp là những loại hoá chất mà nguồn cung trong nước hiện chưa đáp ứng đủ nhu cầu. Riêng NaOH đang đang phần lớn dựa vào nguồn cung từ Trung Quốc (chiếm 40-50% nhu cầu sử dụng) trong khi các doanh nghiệp trong nước như CTCP Hóa chất cơ bản Miền Nam (Mã: CSV), hoặc Công ty Hóa chất Việt Trì đang hoạt động hết công suất.

Thêm vào đó, dự án được hưởng lợi từ vị trí chiến lược thuận lợi gần cảng nước sâu Nghi Sơn và nguồn đá vôi dồi dào, vốn là nguồn nguyên liệu chính cho sản xuất nhựa PVC.

Khi hoàn thành toàn bộ, tổ hợp này dự kiến sẽ trở thành khu phức hợp hóa chất lớn nhất Việt Nam, phù hợp với định hướng của Chính phủ biến Khu công nghiệp số 15 tại Khu kinh tế Nghi Sơn thành trung tâm sản xuất hóa chất lớn của cả nước.

Tháng 2/2025, Tổ hợp Hóa chất Đức Giang Nghi Sơn được khởi công tại Khu công nghiệp Đông Vang, Khu kinh tế Nghi Sơn, Thanh Hóa. Ảnh: DGC.

Tổ hợp Hóa chất Đức Giang Nghi Sơn được quản lý trực tiếp bởi chủ đầu tư Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang Nghi Sơn – công ty được thành lập vào tháng 5/2020 do Tập đoàn Hóa chất Đức Giang nắm 100% vốn.

Theo kế hoạch ban đầu, dự án sẽ khởi công tháng 6/2021 và hoàn thành vào tháng 12/2022. Tuy nhiên, thực tế diễn ra khó khăn hơn dự tính. Dự án đã chậm tiến độ hơn 3 năm do chậm giải phóng mặt bằng. Đây là rào cản đầu tiên và dai dẳng nhất. Trong suốt giai đoạn 2021–2023, công ty liên tục phải đối mặt với bài toán tái định cư người dân địa phương trong khu vực dự án.

Sau nhiều khó khăn, tính tổng cộng gần 5 năm từ khi được chấp thuận chủ trương, dự án cuối cùng cũng được khởi công ngày 17/2/2025, tại Khu công nghiệp Đông Vang, Khu kinh tế Nghi Sơn, trên diện tích 30 ha với công suất thiết kế 150.000 tấn hóa chất/năm và tổng vốn đầu tư 2.400 tỷ đồng.

Tổ hợp đang trong giai đoạn xây dựng và dự kiến vận hành Giai đoạn 1 vào quý II/2026. Tuy nhiên, mới đây, Tập đoàn Hóa chất Đức Giang gặp biến cố lớn khi nhiều lãnh đạo cấp cao vướng vòng lao lý, trong đó có Chủ tịch Đào Hữu Huyền và con trai Đào Hữu Duy Anh.

Và theo thông tin mới nhất từ Báo cáo thường niên 2025, dự án đã lùi tiến độ, dự kiến chạy thử vào quý III/2026.

Nhà máy cồn Đại Việt chạy thử vào quý III/2026

Một dự án khác cũng được Tập đoàn Hóa chất Đức Giang cập nhật tình hình là dự án nhà máy cồn Đại Việt tại xã Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng. Công ty đã đầu tư nâng cấp hệ thống sản xuất cồn 99% và trạm thu hồi khí CO2. Tổng số tiền giải ngân trong năm 2025 là 64,5 tỷ đồng. Dự kiến dự án hoàn thành đầu tư và chạy thử vào quý III/2026.

Dự án này nằm tại Khu công nghiệp Tâm Thắng, tỉnh Đắk Nông (cũ), thực tế được Hóa chất Đức Giang mua lại thông qua hình thức đấu giá mua tài sản vào tháng 4/2024.

Đây là tài sản bị Agribank kê biên để thi hành án đối với Công ty TNHH Đại Việt. Giá mua đấu giá là 253 tỷ đồng cho toàn bộ máy móc, thiết bị, nhà làm việc, các công trình xây dựng khác,…

Dự án nhà máy cồn Đại Việt tại xã Cư Jút, tỉnh Đắk Nông (cũ) được DGC mua lại theo hình thức đấu giá từ tháng 4/2024.

Dự án Bauxite – nhôm bỏ ngỏ

Một trong những dự án quan trọng mà tập đoàn từng công bố là Tổ hợp dự án Bauxite – nhôm trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (cũ) có tổng đầu tư lên tới 57.000 tỷ đồng. Ông Huyền cũng từng khẳng định dự án này sẽ là “quả đấm thép” của tập đoàn trong vòng 30 – 40 năm nữa.

Tại Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh Lâm Đồng diễn ra tháng 10/2025, Tập đoàn Hóa chất Đức Giang đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với UBND tỉnh Lâm Đồng về việc nghiên cứu, khảo sát và đề xuất phát triển Dự án Tổ hợp Bô xít – Alumin – Nhôm.

Khi đó, theo cam kết tập đoàn sẽ xây dựng chuỗi sản xuất khép kín từ bô xít đến nhôm thỏi. Dự án dự kiến có công suất thiết kế 2 triệu tấn alumin/năm và 500.000 tấn nhôm/năm, với tổng vốn đầu tư dự kiến là khoảng 58.000 tỷ đồng (khoảng 2,3 tỷ USD).

Thời gian thực hiện từ 2025 đến 2030, kỳ vọng mang về doanh thu 37.000 tỷ đồng mỗi năm.

Tổ hợp này gồm 2 thành phần là Dự án Tổ hợp Bô xít – Alumin khai thác nguyên liệu từ cụm mỏ số 4 (Đắk Nông cũ, theo Quy hoạch 866) và Dự án Nhà máy điện phân nhôm tận dụng lợi thế nguồn điện từ nhiệt điện và năng lượng tái tạo.

"Sự hợp tác này sẽ mở ra cơ hội mới để Đức Giang làm chủ công nghệ chế biến sâu, nâng cao giá trị tài nguyên quốc gia, đồng thời phát triển ngành công nghiệp nhôm theo hướng hiện đại, xanh và bền vững", Chủ tịch Đào Hữu Huyền phát biểu tại sự kiện.

Tại ĐHĐCĐ năm 2024, Chủ tịch Đào Hữu Huyền khẳng định vẫn theo đuổi để sớm có giấy phép đầu tư Tổ hợp tại Đắk Nông. Do đây là dự án lớn vướng nhiều thủ tục nên đòi hỏi nhiều bộ ngành liên quan cho ý kiến trước khi cấp giấy phép

Còn Phó Chủ tịch Đào Hữu Duy Anh cũng cho rằng đây là một dự án phức tạp cần nhiều ý kiến của bộ, ban ngành và chính phủ. Việc xây dựng dự án cũng phải mất 2 năm nên để đưa dự án vào hoạt động ít nhất 4-5 năm.

Tuy nhiên trên báo cáo thường niên 2025, tập đoàn không còn cập nhật thông tin dự án Alumin nói trên. Trên báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2025 cũng không có thông tin về dự án.