Giá xăng giảm xuống ngưỡng 23.000 đồng/lít

Hoàng Anh
Hoàng Anh

Giá xăng RON 95-III (loại phổ biến trên thị trường) giảm 2.993 đồng xuống 23.543 đồng/lítt sau kỳ điều chỉnh ngày 9/4.

Chiều 9/4, liên bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu. Cụ thể, giá xăng RON 95-III (loại phổ biến trên thị trường) giảm 2.993 đồng xuống 23.543 đồng/lít. E5 RON 92 giảm 2.393 đồng/lít đồng về 22.344 đồng.

Dầu diesel được điều chỉnh giảm 9.872 đồng/lít xuống 32.969 đồng. Dầu mazut giảm 1.658 đồng/kg về 22.613 đồng tại kỳ điều chỉnh này.

Giá xăng, dầu sau điều chỉnh. Đơn vị tính là đồng/lít hoặc kg.

Ở kỳ điều hành này, nhà chức trách quyết định trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước). Cụ thể, cụ thể trích lập với dầu diesel là 1.000 đồng, xăng và mazut là 800 đồng cho một lít, kg.

Tại họp báo Bộ Công Thương thường kỳ, lãnh đạo bộ cho biết quý I/2026 diễn ra trong bối cảnh thế giới và khu vực có nhiều biến động phức tạp, khó lường. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn tiếp tục gay gắt. Các cuộc xung đột tại Ukraine và điểm nóng Trung Đông đã làm gián đoạn chuỗi cung ứng năng lượng, lương thực, đồng thời đẩy giá dầu và chi phí logistics lên cao.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo Bộ Công Thương, trong thời gian qua an ninh năng lượng vẫn được đảm bảo, công tác điều hành giá xăng dầu và cung ứng điện được thực hiện quyết liệt, đảm bảo đủ nguồn năng lượng cho sản xuất và đời sống dù giá dầu thế giới biến động từ 30-40%.

