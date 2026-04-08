Hóa chất Đức Giang rời nhóm doanh nghiệp vốn hóa tỷ USD sau khi lãnh đạo bị bắt

Hoá chất Đức Giang rời "câu lạc bộ" doanh nghiệp vốn hoá tỷ USD do cổ phiếu DGC giảm mạnh trong tháng 3 sau thông tin Chủ tịch Đào Hữu Huyền và con trai là Đào Hữu Duy Anh bị khởi tố.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố thông tin liên quan đến các doanh nghiệp niêm yết có vốn hóa thị trường trên 1 tỷ USD.

Tính đến ngày 31/3/2026, trên HOSE có 54 doanh nghiệp có vốn hóa hơn 1 tỷ USD. Trong đó có 5 doanh nghiệp có vốn hóa trên 10 tỷ USD là Tập đoàn Vingroup (Mã: VIC), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Mã: VCB), CTCP Vinhomes (Mã: VHM), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (Mã: BID) và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam (Mã: CTG).

Danh sách này đã giảm 2 doanh nghiệp là Chứng khoán VNDirect (Mã: VND) và Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (Mã: DGC) so với thời điểm cuối tháng 2.

Một trong những nguyên nhân khiến Hoá chất Đức Giang rời câu lạc bộ doanh nghiệp tỷ USD do cổ phiếu DGC giảm mạnh trong tháng 3. Đà giảm sâu khiến vốn hóa doanh nghiệp “bốc hơi” hàng nghìn tỷ đồng, lùi về khoảng 21.000 tỷ đồng.

Diễn biến cổ phiếu DGC trong 3 tháng gần đây. Nguồn Trading View.

Cổ phiếu DGC lao dốc mạnh từ giữa tháng 3/2026, đặc biệt là sau thông tin Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu khởi tố vụ án Gây ô nhiễm môi trường; Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Tập đoàn Hóa chất Đức Giang và các đơn vị liên quan; đồng thời, khởi tố đối với 14 bị can.

Trong đó, Đào Hữu Huyền - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hóa chất Đức Giang kiêm Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang - Lào Cai bị khởi tố về 3 tội: Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên và Gây ô nhiễm môi trường.

Con trai ông Huyền là Đào Hữu Duy Anh - Phó Chủ tịch HĐQT, nguyên Tổng Giám đốc Tập đoàn Hóa chất Đức Giang - bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo Bộ Công an, 7 bị can liên quan trong vụ án bị bắt tạm giam để điều tra, trong đó có ông Huyền và con trai Duy Anh.

Ông Đào Hữu Huyền và con trai Đào Hữu Duy Anh. Ảnh: DGC.

Mới đây, Hóa chất Đức Giang đã gửi văn bản lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) để giải trình về việc chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025. Nguyên nhân được phía doanh nghiệp đưa ra là do các hồ sơ, tài liệu kế toán đang bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra tạm giữ để phục vụ công tác điều tra một vụ án hình sự.

Theo Hóa chất Đức Giang, đây là sự kiện bất khả kháng và đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cùng Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM xem xét cho phép công ty chậm nộp báo cáo này.

Doanh nghiệp cho biết ngay sau khi việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 có thể tiếp tục được triển khai thực hiện, công ty sẽ làm việc với đơn vị kiểm toán và công bố thông tin đầy đủ về báo cáo kiểm toán 2025 sau khi hoàn thành.

Nguồn: Báo cáo tài chính.

Trước khi xảy ra sự việc trên, Hóa chất Đức Giang đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2025 ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất năm 2025 đạt 11.262 tỷ đồng, tăng 14% so với năm trước.

Lợi nhuận sau thuế đạt 3.189 tỷ đồng vào năm ngoái, tăng 3% so với cùng kỳ. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 7.487 đồng, nhích nhẹ so với năm 2024.