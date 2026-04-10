Ông Lê Ngọc Châu, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, được bầu làm Bí thư Thành ủy, thay ông Lê Tiến Châu lên làm Phó thủ tướng.

Sáng 10/4, tại Hải Phòng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc đã trao quyết định của Bộ Chính trị chuẩn y ông Lê Ngọc Châu giữ chức Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2026-2031.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc trao quyết định chuẩn y ông Lê Ngọc Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng.

Ông Lê Ngọc Châu 54 tuổi, quê Hà Nội; là TS Luật học; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV; Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Trong quá trình công tác, ông từng là Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động (Bộ Công an), Giám đốc Công an TP Hải Phòng, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương. Tháng 9/2024, ông được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương.

Tháng 7/2025, sau khi TP Hải Phòng hợp nhất với tỉnh Hải Dương, ông được chỉ định giữ chức Chủ tịch UBND TP Hải Phòng.

Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng hiện có Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Châu và các Phó bí thư Đỗ Mạnh Hiến (thường trực), Lê Văn Hiệu (Chủ tịch HĐND), Phạm Văn Lập (Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc) và ông Đỗ Thành Trung.