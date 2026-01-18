Loạt doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức tiền mặt tuần tới, tỷ lệ cao nhất 20%

Trong tuần từ 19–23/1, sẽ có 15 doanh nghiệp niêm yết chốt quyền nhận cổ tức tiền mặt. Trong khi F88 cũng sẽ chốt danh sách để chia cổ phiếu thưởng với tỷ lệ lên tới 1.200%.

Nhiều doanh nghiệp "phát quà" cho cổ đông

Trong 15 doanh nghiệp niêm yết chốt quyền nhận cổ tức tiền mặt, Pin Hà Nội trả cao nhất 20%. Cụ thể:

CTCP Pin Hà Nội (Mã: PHN) thông báo 26/1 là ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức đợt 2 năm 2025 bằng tiền. Tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là 23/1. Thời gian thanh toán dự kiến là 6/2.

Tỷ lệ thực hiện là 20%, nghĩa là 1 cổ phiếu nhận 2.000 đồng. Pin Hà Nội hiện có hơn 7,25 triệu cổ phiếu lưu hành, công ty cần chi hơn 14,5 tỷ đồng trả cổ tức.

Trước đó, công ty đã tạm ứng cổ tức đợt 1 với tỷ lệ 20%, nâng tổng tỷ lệ cổ tức đến thời điểm hiện tại là 40%. Kế hoạch cổ tức 2025 là 50%.

CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng (Mã: DAD) chốt 23/1 là ngày đăng ký cuối cùng để nhận tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 22/1. Thời gian thanh toán dự kiến là 5/2.

DAD hiện có hơn 4,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành. Số tiền công ty cần bỏ ra để trả cổ tức là hơn 6,9 tỷ đồng.

CTCP Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xây dựng Minh Thành (Mã: MT7) thông báo 20/1 là ngày đăng ký cuối cùng để nhận tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền tỷ lệ 12% (1 cổ phiếu nhận 1.200 đồng). Tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/1.

MT7 hiện có gần 38 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty cần chi khoảng 46 tỷ đồng trả cổ tức. Ngày thanh toán dự kiến là 4/2.

CTCP Đầu tư Xây dựng Dầu khí Idico (Mã: ICN) chốt 21/1 là ngày đăng ký cuối cùng để nhận tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 20/1.

Với hơn 22 triệu cổ phiếu lưu hành, công ty cần chi hơn 22 tỷ đồng trả cổ tức cho cổ đông. Thời gian thanh toán dự kiến là 10/2.

Tuần tới có 15 doanh nghiệp niêm yết chốt quyền nhận cổ tức tiền mặt. Nguồn: Tổng hợp từ thông tin công ty công bố.

F88 sắp tăng vốn gấp 13 lần bằng cổ phiếu thưởng

CTCP Đầu tư F88 (Mã: F88) cho biết ngày 21/1 sẽ chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng).

Tỷ lệ thực hiện quyền lên tới 1.200%, tương đương 1:12, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 12 cổ phiếu mới.

Sau chia thưởng, lượng cổ phiếu lưu hành của F88 dự kiến tăng gấp 13 lần, từ gần 8,5 triệu lên hơn 110,1 triệu đơn vị. Tương ứng, vốn điều lệ tăng vọt từ gần 85 tỷ đồng lên hơn 1.101 tỷ đồng.

Tại ngày 30/6/2025, 78,26% cổ phần của F88 đang thuộc về các cá nhân và tổ chức, số còn lại được chia cho các cổ đông nhỏ lẻ. Trong đó, bên nắm giữ lớn nhất là Skydom Pte.Ltd (Mekong Capital) với 31,32%.

Cơ cấu cổ đông của F88 tại ngày 30/6/2025. Nguồn: Báo cáo tài chính quý II/2025.

Chủ tịch Phùng Anh Tuấn là cổ đông lớn thứ hai với 12,08% và thành viên HĐQT Ngô Quang Hưng sở hữu 10,93% vốn.

Như vậy ước tính trong đợt chia cổ tức thưởng tới đây, tổ chức Skydom sẽ nhận về thêm hơn 31 triệu cổ phiếu thưởng.

Chủ tịch HĐQT Phùng Anh Tuấn đang sở hữu 1,02 triệu cổ phiếu sẽ nhận thêm hơn 12,2 triệu cổ phiếu mới.

Còn ông Ngô Quang Hưng - Thành viên HĐQT hiện sở hữu hơn 920.000 cổ phiếu sẽ nhận về hơn 11 triệu đơn vị.

Các cổ đông nước ngoài khác là Bronze Blade Limited, Asia Investment Company và Winter Flame Pte.Ltd cũng sẽ nhận về lần lượt 9,7 triệu; 8,3 triệu và 5,5 triệu cổ phiếu mới.

Trong khi đó, các cổ đông nhỏ lẻ sẽ nhận về tổng cộng thêm 21,48 triệu cổ phiếu trong đợt chia thưởng sắp tới.