Doanh nghiệp liên quan bà Trương Mỹ Lan báo lỗ gần 700 tỷ đồng, nợ nghìn tỷ đồng trái phiếu

Bà Trương Mỹ Lan từng xác nhận Bông Sen là doanh nghiệp thuộc sở hữu gia đình. Đây là doanh nghiệp sở hữu loạt khách sạn nằm trên “đất vàng” tại TP.HCM và Hà Nội như Palace Saigon, Bông Sen Hotel, Daewoo...

CTCP Bông Sen vừa công bố báo cáo tình hình tài chính năm 2025 với khoản lỗ sau thuế gần 680 tỷ đồng, năm ngoái lỗ hơn 750 tỷ đồng.

Đến ngày 31/12/2025, vốn chủ sở hữu của Bông Sen là hơn 4.200 tỷ đồng, giảm 15%, tương ứng với mức giảm 720 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Tuy nhiên việc kinh doanh thua lỗ nhiều năm khiến doanh nghiệp này ghi nhận mức lỗ luỹ kế gần 3.430 tỷ đồng.

Nguồn: Cbonds.

Tổng nợ phải trả của doanh nghiệp tiếp tục gia tăng với 9.466 tỷ đồng vào cuối năm 2025, cao hơn đáng kể so với mức hơn 8.686 tỷ đồng của năm trước. Trong đó, dư nợ trái phiếu chiếm tỷ trọng lớn với 4.800 tỷ đồng, chủ yếu là trái phiếu phát hành riêng lẻ trong nước.

Đáng chú ý, đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C cho biết “không thể thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp, do đó không thể đưa ra ý kiến kiểm toán đối với báo cáo tài chính hợp nhất của doanh nghiệp”.

Dữ liệu VietTimes cho thấy Bông Sen đang lưu hành 1 lô trái phiếu mã BSECH2126003. Chứng khoán Tân Việt (TVSI) là đơn vị thu xếp phát hành.

Lô trái phiếu này được phát hành ngày 15/10/2021 và hoàn tất ngày 8/1/2022; kỳ hạn 5 năm; dự kiến đáo hạn vào ngày 15/10/2026. Giá trị phát hành theo mệnh giá là 4.800 tỷ đồng.

Kể từ khi phát hành, doanh nghiệp mới chỉ thanh toán được 3 kỳ lãi, với tổng số tiền khoảng 346 tỷ đồng. Từ kỳ thanh toán ngày 14/10/2022, Bông Sen đã ngừng chi trả với lý do tài khoản bị phong tỏa. Đây cũng là thời điểm cơ quan chức năng khởi tố vụ án liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và bắt giữ bà Trương Mỹ Lan.

Tính đến ngày 15/1/2026, doanh nghiệp đã phát sinh khoản lãi trái phiếu chậm thanh toán lên tới hơn 2.600 tỷ đồng.

Tình hình thanh toán trái phiếu tính đến ngày 15/1/2026 của Bông Sen.

Bông Sen tiền thân là doanh nghiệp thành viên của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - Saigontourist, được cổ phần hóa vào năm 2005.

Doanh nghiệp này sở hữu nhiều khách sạn trên “đất vàng” tại trung tâm TP.HCM như Palace Saigon trên phố đi bộ Nguyễn Huệ; Bông Sen Hotel trên đường Đồng Khởi hay Bông Sen Annex trên đường Hai Bà Trưng.

Ngoài lĩnh vực khách sạn, Bông Sen còn kinh doanh mảng ẩm thực, sở hữu hàng loạt nhà hàng như Vietnam House, Lemongrass, Calibre, Bier Garden và Buffet Gánh Bông Sen...

Trong lĩnh vực bất động sản, doanh nghiệp từng gây chú ý khi mua hơn 51% vốn tại CTCP Deaha, chủ đầu tư Khu phức hợp thương mại Deaha, Khách sạn Daewoo Hà Nội.

Tại phiên tòa diễn ra tháng 3/2024, bà Trương Mỹ Lan xác nhận Bông Sen là doanh nghiệp thuộc sở hữu gia đình bà, nắm giữ 93,6% cổ phần tại doanh nghiệp chủ sở hữu Khách sạn Daewoo Hà Nội.

Một thương vụ khác của doanh nghiệp này là thâu tóm CTCP Saigon One Tower, chủ đầu tư dự án IFC One Saigon, tọa lạc tại giao lộ Tôn Đức Thắng - Hàm Nghi - Võ Văn Kiệt (TP.HCM).

Năm 2023, Bông Sen Corp tính bán vốn góp tại công ty sở hữu khách sạn Daewoo Hà Nội để trả nợ trái phiếu.

Tuy nhiên sau đó, tại biên bản nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường 2023, ban lãnh đạo Bông Sen khẳng định với cổ đông, công ty chỉ thanh lý tài sản sau khi có kết luận và phương án xử lý của Cơ quan điều tra Bộ Công an.

Giai đoạn 2018 - 2020, Bông Sen phát hành hàng nghìn tỷ đồng trái phiếu, được thu xếp bởi các bên: CTCP Chứng khoán Tân Việt – TVSI (tổ chức tư vấn, đại lý phát hành, đại diện người sở hữu trái phiếu, đại lý đăng ký lưu ký và đại lý thanh toán); Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (tổ chức kiểm toán); SCB (tổ chức nhận tài sản bảo đảm, quản lý tài khoản); Công ty TNHH Luật Vina Legal (tổ chức tư vấn luật).

