Giá xăng hơn 100.000 đồng/lít: Việc đi lại ở thành phố này trở thành "thú vui xa xỉ"

Trong khi thế giới rúng động vì giá xăng leo thang, người dân Hong Kong đang phải đối mặt với mức giá "không tưởng" 15,6 USD/gallon (410.000 đồng), biến thành phố này thành thị trường nhiên liệu đắt đỏ nhất hành tinh.

Nhiều người dân Mỹ cho rằng việc phải trả 4 USD cho một gallon xăng (1 gallon = 3,8 lít) là tồi tệ, họ có thể chưa nhìn vào tình hình ở trung tâm tài chính quốc tế này – nơi hiện đang có giá xăng cao nhất thế giới.

Khi giá xăng trung bình trên khắp nước Mỹ chạm mức kỷ lục kể từ năm 2022, cư dân Hong Kong đang phải đối mặt với loại xăng dầu đắt đỏ nhất thế giới – ở mức khoảng 15,6 USD cho mỗi gallon (tương đương 104.000 đồng/lít).

Ngay cả trước khi Tổng thống Donald Trump phát động cuộc chiến chống lại Iran – và đẩy thế giới vào một cuộc khủng hoảng năng lượng lịch sử – trung tâm tài chính thuộc Trung Quốc này đã luôn phải đối mặt với mức giá xăng cao nhất thế giới, theo dữ liệu từ GlobalPetrolPrices.com, một trang web theo dõi giá năng lượng.

Cuộc xung đột liên quan đến các quốc gia sản xuất dầu ở vùng Vịnh, cùng với việc đóng cửa trên thực tế tuyến đường vận chuyển dầu khí huyết mạch tại eo biển Hormuz, đã khiến giá dầu tăng vọt trên toàn cầu trong tháng qua. Điều này đặc biệt gây đau đớn cho Hong Kong và các nền kinh tế châu Á khác, vốn phụ thuộc nặng nề vào nguồn năng lượng có nguồn gốc từ Trung Đông và được vận chuyển qua eo biển này.

Mặc dù những người sở hữu xe hơi cá nhân chỉ đại diện cho khoảng 8,4% trong số 7,5 triệu dân của thành phố, theo số liệu tính toán từ Sở Giao thông vận tải Hong Kong, các nhà kinh tế cho biết giá xăng cao ngất ngưởng có thể làm gia tăng lạm phát và nâng cao chi phí hậu cần (logistics), cuối cùng sẽ lan tỏa sang các lĩnh vực khác.

Nhà lãnh đạo thành phố, ông Lý Gia Siêu (John Lee), đã bày tỏ quan ngại về việc giá dầu tăng vọt vào tháng trước và cam kết sẽ giám sát chặt chẽ sự biến động giá cả. Hiện tại, nguồn cung năng lượng trong thành phố vẫn được đảm bảo vì Hong Kong nhập khoảng 80% sản phẩm dầu từ Trung Quốc đại lục, theo chính quyền thành phố.

“Với lợi thế có được sự hỗ trợ mạnh mẽ, Hong Kong đã có thể duy trì nguồn cung năng lượng ổn định giữa tình trạng thiếu hụt năng lượng ở nhiều khu vực và thành phố trên khắp thế giới”, một thông cáo báo chí của chính phủ cho biết hôm thứ Tư.

Trong những ngày gần đây, truyền thông địa phương đưa tin rằng ngày càng có nhiều chủ xe lựa chọn sang Trung Quốc đại lục để đổ xăng, nơi giá xăng có thể thấp hơn tới 1/3 so với chi phí tại Hong Kong.

Ngay cả khi có các chương trình giảm giá thành viên, việc đổ xăng tại Hong Kong vẫn bị đội thêm 15% so với trước chiến tranh, theo Jason Kan, một tư vấn viên thương mại độc lập sở hữu một chiếc xe hatchback cỡ nhỏ ở Hong Kong.

“Mức tăng 15 chắc chắn gây ra tác động lớn, bởi vì giá nhiên liệu ở Hong Kong vốn đã bắt đầu từ một nền tảng rất cao, chiếm một phần tương đối lớn trong thu nhập trung bình của cư dân Hong Kong, đặc biệt là khi so sánh với Nhật Bản”, ông nói.

Kan nói thêm rằng mức giá cao đã tạo thêm động lực cho người dân Hong Kong du lịch sang các thành phố lân cận ở Trung Quốc đại lục như Thâm Quyến, nơi đã thu hút số lượng ngày càng tăng du khách Hong Kong nhờ chi phí tạp hóa và ăn uống phải chăng hơn trong những năm gần đây.

“Điều này có thể gây áp lực đáng kể lên nền kinh tế Hong Kong”, ông cho biết.

Liu, một tài xế giao đồ ăn trong thành phố, người chỉ cung cấp họ của mình, cũng than vãn về giá cả leo thang, điều khiến công việc mưu sinh trên chiếc xe máy của anh trở nên kém giá trị hơn. “Giá nhiên liệu để đi giao một bữa ăn đã tăng lên nhưng thù lao thì không”, anh nói.

Giá xăng cao ngất ngưởng — cộng với phí đỗ xe đắt đỏ và phí đăng ký xe cực cao — đã khiến tỷ lệ sở hữu xe hơi tại Hong Kong thuộc hàng thấp nhất trong số các đô thị lớn và các nền kinh tế phát triển trên thế giới. Thành phố này cũng có một mạng lưới giao thông công cộng rộng khắp và chất lượng cao.

Các nhà phân tích cho rằng giá xăng đắt đỏ của Hong Kong là do thuế nhiên liệu cao và chi phí đất đai đắt đỏ.