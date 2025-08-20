Lộ diện nhà thiết kế “bùa may mắn” giúp ông Zelensky ghi điểm trước ông Trump

Bộ vest đen của Tổng thống Zelensky do nhà thiết kế Viktor Anisimov may đã trở thành “bùa may mắn”, giúp ông gây ấn tượng trong cuộc gặp Trump.

Khi nhà thiết kế người Ukraine Viktor Anisimov giới thiệu với Tổng thống Volodymyr Zelensky một bộ vest đen mới hôm thứ Sáu tuần trước, ông đã thêm vào một chi tiết nhỏ: đường xẻ sau lưng, khiến nó gần gũi hơn với vest dân sự, thay vì phong cách quân sự mà nhà lãnh đạo Ukraine vẫn ưa chuộng suốt thời gian chiến tranh.

“Đây là niềm hy vọng của chúng tôi về hòa bình”, ông Anisimov chia sẻ với Reuters về sự điều chỉnh tinh tế này. “Chúng tôi nghĩ rằng nếu thêm chút yếu tố từ trang phục dân sự vào quân phục của ông ấy, nó sẽ giống như một lá bùa may mắn”.

Và hôm đầu tuần này, “lá bùa may mắn” ấy đã phát huy tác dụng, tạo bầu không khí ấm áp ngay tại Nhà Trắng trong cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ngay khi ông Zelensky bước vào, ông Trump lập tức khen ngợi bộ vest của ông.

Điều này đặc biệt quan trọng, bởi trong cuộc gặp đầy sóng gió tại Phòng Bầu dục hồi tháng 2, chính trang phục mang hơi hướng quân sự của ông Zelensky từng khiến ông Trump khó chịu và lên tiếng trách móc công khai.

Ông Anisimov, 61 tuổi, quê ở vùng Chernihiv miền Bắc Ukraine, kể rằng ông đã theo dõi đoạn video đó và cảm thấy đau lòng.

“Có chút tuyệt vọng, vì họ không hiểu chúng tôi đang sống thế nào, đang thở ra sao. Tôi cảm nhận những lời công kích không chỉ nhắm vào ông Zelensky, mà còn vào cả người dân Ukraine”, ông nói.

Ngay cả một phóng viên từng chất vấn ông Zelensky ở Nhà Trắng hồi tháng 2 rằng tại sao ông không mặc vest, lần này cũng lên tiếng khen: “Ông trông thật tuyệt trong bộ vest đó”.

Ông Anisimov khẳng định ông không quan tâm tới khen – chê, mà chỉ muốn vị Tổng thống trông thật trang nghiêm và xứng đáng.

“Họ khen, họ chê. Nhưng nếu chúng ta chiến thắng – và chắc chắn chúng ta sẽ chiến thắng – thì ai thiết kế bộ vest đó cũng chẳng còn quan trọng”, ông nói.

Từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt vào tháng 2/2022, ông Zelensky thường xuyên xuất hiện với quân phục, áo không cổ và giày bốt nặng để thể hiện sự đoàn kết cùng binh sĩ.

“Mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn, cuộc sống thay đổi, không còn đường quay lại nữa”, ông Zelensky từng nói trong một cuộc phỏng vấn hồi năm 2023.

Cuộc gọi bất ngờ

Bộ vest đen lần này vốn được thiết kế, cùng một phiên bản xanh hải quân, để dành cho dịp Quốc khánh Ukraine 24/8. Nhưng vào thứ Sáu tuần trước, khi còn đang chỉnh sửa phần xẻ sau, ông Anisimov bất ngờ nhận cuộc gọi khẩn từ Phủ Tổng thống: ông Zelensky cần bộ vest cho chuyến đi Mỹ ngay hôm sau.

Đây không phải lần đầu ông Anisimov góp phần thay đổi hình ảnh của nhà lãnh đạo Ukraine.

Những năm 2000, khi còn là diễn viên hài, ông Zelensky và nhóm “Kvartal 95” bắt đầu định hình phong cách trên truyền hình: từ áo thun đen chuyển sang sơ mi trắng, cà vạt và sau đó dần chuyển sang vest chỉn chu. Ông Anisimov chính là người đứng sau sự biến đổi này.

Sau hơn 5 năm không liên lạc, hồi tháng 1 vừa qua, một người quen cũ kết nối lại, đề xuất ông thiết kế một bộ sưu tập dành riêng cho Tổng thống. Ông Anisimov lấy cảm hứng từ quân phục, tạo ra những trang phục linh hoạt, có thể dùng trong nhiều sự kiện quốc tế.

“Tôi không thể nói rằng chúng tôi may riêng bộ vest cho hội nghị NATO hay cuộc trò chuyện với ông Trump. Đơn giản đó chỉ là một bộ vest. Ông ấy hiện có khoảng 5 chiếc vest tương tự, mỗi cái lại có chi tiết khác biệt nhỏ”, ông Anisimov cho biết.

Kể từ đó, ông Zelensky đã mặc thiết kế của Anisimov trong tang lễ Giáo hoàng Francis hồi tháng 4 và tại Hội nghị thượng đỉnh NATO hồi tháng 6 – những sự kiện góp phần hàn gắn quan hệ Mỹ - Ukraine sau rạn nứt công khai hồi tháng 2.