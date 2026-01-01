Vành đai 3.5 sắp hoàn thành, giá bất động sản tăng mạnh

Kinh tế số
Đợt phát hành riêng lẻ của VPS "ế khách", chỉ một nhà đầu tư mua
Chỉ có một nhà đầu tư mua 24,4% số cổ phiếu trong đợt phát hành riêng lẻ của Công ty CP Chứng khoán VPS (HoSE: VCK).
Nóng: Yêu cầu Zalo điều chỉnh thỏa thuận để bảo vệ người dùng
Liên quan đến việc thu thập và sử dụng dữ liệu người dùng trên nền tảng Zalo, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia yêu cầu Tập đoàn VNG rà soát, điều chỉnh các thỏa thuận sử dụng dịch vụ, bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng.
Sunshine Group mua thêm 48% vốn chủ dự án Noble Crystal Tây Hồ
Công ty CP Sunshine Sky Villa - công ty con do Sunshine Group sở hữu 92% vốn - được thông qua việc mua 12 triệu cổ phần phổ thông (tương ứng 48% vốn điều lệ) của Công ty CP Bất động sản Wonderland.
Vinaconex thâu tóm một công ty có nhiều quỹ đất tại Hà Nội và Hải Phòng
Vinaconex vừa hoàn tất mua 98,16% vốn điều lệ của Viwaseen, chính thức đưa doanh nghiệp này trở thành công ty con. Thương vụ diễn ra trong bối cảnh Viwaseen có hiệu quả kinh doanh khiêm tốn, nhưng lại sở hữu quỹ đất đáng chú ý.
Dấu hỏi về trục chiến lược mới của Tasco?
Tasco đang từng bước xây dựng hệ sinh thái di chuyển thông minh, nơi mọi nhu cầu của khách hàng được kết nối liền mạch. Hiệu quả về chiến lược này cần được kiểm chứng theo thời gian.
Novaland lên tiếng về quyết định thoái hết vốn tại The Sun Avenue
Trao đổi với VietTimes đại diện Novaland cho biết, chủ đầu tư này vẫn là đơn vị phát triển dự án sau thoái vốn và tiếp tục có trách nhiệm với người mua nhà tại dự án The Sun Avenue.
10 sự kiện bất động sản nổi bật năm 2025
Năm 2025 đánh dấu bước chuyển quan trọng của thị trường bất động sản khi nguồn cung phục hồi mạnh, hàng loạt đại dự án hạ tầng - đô thị được khởi công, trong khi chính sách đất đai, tín dụng và lãi suất liên tục điều chỉnh.
Tencent - "đế chế" game Trung Quốc quyết định mạch sống của VNG như thế nào?
Tencent - nhà phát hành game lớn nhất thế giới đến từ Trung Quốc - đang là cổ đông ngoại lớn nhất tại "kỳ lân" công nghệ VNG. Đáng chú ý, vai trò của Tencent không dừng lại ở việc rót vốn.
Giá vàng SJC hôm nay giảm tới 4,6 triệu đồng/lượng
Giá vàng miếng SJC sáng 30/12 niêm yết ở mức 152,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 154,2 triệu đồng/lượng, giảm 4.600.000 đồng/lượng so với hôm qua (29/12).
Ai đứng sau Zalo – ứng dụng nắm dữ liệu gần 80 triệu người dùng?
Zalo là ứng dụng nhắn tin và gọi điện miễn phí do CTCP Tập đoàn VNG (Mã: VNZ) phát triển. Hai cổ đông sáng lập của VNG là ông Lê Hồng Minh và ông Vương Quang Khải.
Bị nêu tên trong kết luận thanh tra, Công ty Nhiệt điện An Khánh - Bắc Giang của ai?
Hai tháng sau khi thành lập, Công ty Nhiệt điện An Khánh - Bắc Giang được chấp thuận làm chủ đầu tư nhà máy nhiệt điện tại Bắc Giang với tổng mức đầu tư gần 1 tỷ USD.
10 sự kiện kinh tế 2025 nổi bật: Tăng trưởng cao nhất khu vực, kinh tế tư nhân trỗi dậy
Năm 2025 ghi dấu nhiều sự kiện kinh tế nổi bật của Việt Nam như GDP năm 2025 dự kiến vượt 8%, cao nhất trong khu vực ASEAN, kinh tế tư nhân phát triển mạnh, thị trường chứng khoán được nâng hạng... Dưới đây là 10 sự kiện nổi bật của kinh tế Việt Nam năm 2025 do VietTimes bình chọn.
Chân dung tân nữ tổng giám đốc Vinpearl
Bà Ngô Thị Hương được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Công ty CP Vinpearl (HoSE: VPL) từ ngày 26/12, thay cho ông Đặng Thanh Thủy xin từ nhiệm một ngày trước đó.
Lịch chốt quyền cổ tức tuần tới: Traphaco và Vật liệu xây dựng Biên Hòa có tỷ lệ cao nhất
Trong tuần từ 29/12 - 2/1/2026, có 10 doanh nghiệp niêm yết chốt ngày giao dịch không hưởng quyền để nhận cổ tức tiền mặt với tỷ lệ hấp dẫn.
THACO "âm thầm" chuẩn bị những gì cho dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam?
Một trong những bước đi quan trọng đáng chú ý mới đây của THACO là việc ký kết với đối tác Hàn Quốc Hyundai Rotem để nhận chuyển giao những công nghệ tiên tiến nhất trong lĩnh vực công nghiệp đường sắt.
Vì sao bà Nguyễn Thanh Phượng rời HĐQT BVBank?
Nhằm đảm bảo tuân thủ theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng 2024 về việc không đồng thời quản trị điều hành tại 2 tổ chức, bà Nguyễn Thanh Phượng không tiếp tục tham gia HĐQT BVBank.
Tuyên hủy bản án người vay thoát nợ VPBank 5 tỷ đồng
Chiều 26/12, TAND TP.HCM tuyên hủy bản án sơ thẩm liên quan khoản nợ của VPBank, giao TAND Khu vực 7 xét xử lại nhằm bảo đảm khách quan.
THACO của ông Trần Bá Dương tăng vốn lên 40.500 tỷ, có 106 cổ đông ngoại
Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải (THACO) vừa nâng vốn điều lệ từ mức 30.389 tỷ đồng lên thành 40.519 tỷ đồng.
Ông Lê Ngọc Sơn giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa bổ nhiệm ông Lê Ngọc Sơn (Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam) giữ chức Chủ tịch HĐTV Tập đoàn.
Rút khỏi đường sắt, Vinspeed của tỷ phú Phạm Nhật Vượng có động thái lạ
Sau khi công bố rút lui khỏi siêu dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, Vinspeed tăng vốn điều lệ lên 45.000 tỷ đồng.