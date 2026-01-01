close Đăng nhập

Vành đai 3.5 sắp hoàn thành, giá bất động sản tăng mạnh

Lệ Chi
Đoạn vành đai 3.5 từ Đại lộ Thăng Long đến Quốc lộ 32 đang cơ bản hoàn thiện, mở trục giao thông xương sống mới và tạo lực đẩy mạnh cho thị trường bất động sản khu vực này.

Vành đai 3.5 đoạn Hoài Đức dần thành hình, giá bất động sản tăng mạnh
vt-vd3.jpg
Đoạn đường vành đai 3.5 từ Đại lộ Thăng Long đến Quốc lộ 32 dài khoảng 5,5 km, mặt cắt ngang 40 m với 8 làn xe, tổng mức đầu tư gần 1.800 tỷ đồng.
vt-vd9.jpg
Dự án được khởi công từ năm 2017 trên địa bàn huyện Hoài Đức (cũ), song đã chậm tiến độ nhiều năm do vướng mắc giải phóng mặt bằng, đặc biệt liên quan đến khu di chỉ khảo cổ Vườn Chuối (xã Kim Chung).
vt-vd12.jpg
Đến thời điểm hiện tại, toàn tuyến từ nút giao Đại lộ Thăng Long đến Quốc lộ 32 đã cơ bản hoàn thành.
vt-vd13.jpg
Hệ thống rào chắn được tháo dỡ, các phương tiện đã di chuyển vào đây dù chưa thông xe, giúp diện mạo hạ tầng khu vực thay đổi rõ rệt.
vt-vd7.jpg
Vành đai 3.5 có hai nút giao lớn, trong đó nút giao khác mức với Đại lộ Thăng Long được đầu tư khoảng 2.400 tỷ đồng, nằm ngay khu vực đại đô thị Vinhomes Smart City. Ghi nhận tại công trường vào tháng 12 cho thấy sau hơn 6 tháng thi công gói thầu nút giao khác mức, hàng loạt trụ bê tông cốt thép của bốn nhánh cầu tuabin đã dần hiện rõ.
vt-vd6.jpg
Tại khu vực giao cắt với Đại lộ Thăng Long, công trường nhộn nhịp với thép, ván khuôn được lắp dựng dày đặc, máy móc hạng nặng vận hành liên tục.
vt-vd4.jpg
Đáng chú ý, hầm chui trực thông Hoàng Tùng – Quốc lộ 32 dài 975 m đang được tập trung thi công. Đoạn hầm ngầm dưới Đại lộ Thăng Long đã cơ bản hoàn thiện kết cấu, các đoạn hầm hở tiếp tục triển khai nền đường và thoát nước.
vt-vd10.jpg
vt-vd8.jpg
Đoạn Vành đai 3.5 qua Hoài Đức đóng vai trò trục kết nối “xương sống”, đi qua hàng loạt khu đô thị lớn như Splendora, Vân Canh (HUD), An Lạc Green Symphony. Tuyến đường được kỳ vọng không chỉ nâng cấp hạ tầng giao thông mà còn định hình lại bộ mặt đô thị khu vực phía Tây Hà Nội.
6-1751274209474439536727.jpg
Khi hoàn thiện đồng bộ, vành đai 3.5 sẽ góp phần giảm tải cho Đại lộ Thăng Long và trục Tố Hữu – Lê Văn Lương, rút ngắn thời gian kết nối Quốc lộ 32 – Hoài Đức – các đô thị vệ tinh, đồng thời mở ra không gian phát triển mới cho khu Tây Thủ đô.
vt-vd14.jpg
Hạ tầng khởi sắc đã nhanh chóng phản ánh vào giá bất động sản dọc tuyến. Tùy vị trí và diện tích, giá nhà đất khu vực này hiện dao động từ hơn 100 triệu đồng/m2, có nơi được chào bán tới 170 triệu đồng/m2. Một số căn góc, mặt đường lớn ghi nhận mức giá lên tới vài chục tỷ đồng mỗi căn liền kề (khoảng 20–25 tỷ đồng cho diện tích 100-130 m2). Các khu vực như Di Trạch, An Khánh, Vân Canh được đánh giá có thanh khoản tốt và mặt bằng giá cao hơn, nhờ hưởng lợi trực tiếp từ trục hạ tầng chiến lược này.

