"Vũ khí bí mật" giúp ông Zelensky lấy lòng ông Trump: Thư gửi bà Melania và gậy đánh golf

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mang gậy golf và thư cảm ơn đến Nhà Trắng, nỗ lực cải thiện quan hệ sau cuộc gặp đầu tiên đầy sóng gió với ông Trump.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa có cuộc gặp thứ hai tại Phòng Bầu dục với Tổng thống Mỹ Donald Trump, mang theo hai “vũ khí bí mật”: một cây gậy golf tặng ông Trump và một bức thư gửi Đệ nhất phu nhân Melania.

Cây gậy golf mang ý nghĩa biểu tượng, được trao cho ông Zelensky bởi Hạ sĩ Kostiantyn Kartavtsev – người đã mất một chân trong những tháng đầu chiến sự Ukraine bùng phát khi cứu đồng đội trên chiến trường.

Văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết: “Golf đã trở thành một phần trong quá trình hồi phục của ông Kartavtsev”. Đi kèm món quà này là thông điệp video gửi đến ông Trump – vốn là người rất thích golf – trong đó Kartavtsev kêu gọi ông giúp Ukraine và kiến tạo hòa bình công bằng, bền vững.

Ngoài ra, ông Zelensky còn trao cho ông Trump một bức thư của Phu nhân Olena Zelenska gửi bà Melania, bày tỏ lòng biết ơn vì đã lên tiếng kêu gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin quan tâm đến vấn đề trẻ em trong cuộc chiến.

“Xin cho tôi gửi lời cảm ơn tới phu nhân của ngài. Bà ấy đã gửi thư liên quan đến những đứa trẻ của chúng tôi, và vợ tôi – Đệ nhất phu nhân Ukraine – cũng viết thư hồi đáp”, ông Zelensky nói khi trao lá thư cho ông Trump hôm 18/8.

Ông Zelensky cũng không ra về tay trắng: Ông Trump ghi hình một đoạn video cảm ơn ông Kartavtsev vì món quà gậy golf, đồng thời trao cho ông Zelensky một bộ chìa khóa mang tính biểu tượng của Nhà Trắng, theo thông tin từ văn phòng Tổng thống Ukraine.

Chuyến đi này được coi là nỗ lực “lấy lòng” mới của ông Zelensky, sau cuộc gặp đầu tiên đầy sóng gió tại Phòng Bầu dục hồi tháng 2, khi ông bị ông Trump và Phó tổng thống J.D. Vance chỉ trích gay gắt vì không mặc vest, vì sửa lời ông Trump, và vì bị cho là thiếu lòng biết ơn trước sự hỗ trợ của Mỹ.

Để tránh lặp lại “cơn ác mộng ngoại giao” đó, lần này ông Zelensky tới Washington cùng sự hậu thuẫn của một nhóm lãnh đạo châu Âu – và trong trang phục vest (nhưng vẫn giữ nét quân sự). Theo Politico, đây là sự thỏa hiệp giữa lập trường của ông Zelensky rằng ông sẽ không mặc vest truyền thống khi đất nước còn trong chiến tranh, và sự tôn trọng dành cho chủ nhà Mỹ.

Trong cuộc họp báo, ông Zelensky nhiều lần gửi lời cảm ơn ông Trump và không phản bác khi ông chủ Nhà Trắng một lần nữa nhầm lẫn con số viện trợ, khẳng định Mỹ đã chi 300 tỷ USD cho Ukraine. Trên thực tế, theo Viện Kiel, Mỹ đã chi tổng cộng 114,63 tỷ euro (khoảng 134 tỷ USD) viện trợ cho Ukraine từ 22/1/2022 đến 30/6/2025.

Nỗ lực này dường như đã phát huy tác dụng. Ông Trump ca ngợi cuộc gặp, đồng thời gợi mở khả năng Mỹ có thể tham gia cung cấp bảo đảm an ninh cho Ukraine sau khi đạt được thỏa thuận hòa bình. Ông cũng tỏ dấu hiệu điều chỉnh quan điểm, khi không còn nhấn mạnh rằng lệnh ngừng bắn là điều kiện tiên quyết để ông Zelensky và ông Putin tiến hành đàm phán.

Ông Trump không nhắc tới kịch bản tồi tệ cho Kiev: phải từ bỏ những vùng Donbass được phòng thủ kiên cố để đổi lấy một phần nhỏ đất do Nga kiểm soát.

Theo Politico