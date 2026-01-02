Diễn biến bất ngờ về Zalo sau "bão" xóa app và đánh giá 1 sao

Các con số thống kê cho thấy Zalo vẫn "sống khỏe" dù vấp phải làn sóng phản đối và đánh giá "1 sao" từ người dùng.

Làn sóng đánh giá "1 sao" lan rộng trên kho ứng dụng iOS sau khi Zalo thông báo cập nhật điều khoản sử dụng. Ảnh: Thượng Tâm.

Sau khi Zalo cập nhật điều khoản và một số nội dung liên quan đến chính sách sử dụng, mạng xã hội này ghi nhận làn sóng bức xúc từ một bộ phận người dùng. Nhiều người không chỉ than phiền mà chọn cách thể hiện quan điểm bằng việc xóa ứng dụng và đánh giá "1 sao" trên kho ứng dụng.

Ghi nhận từ các bài đăng trên Facebook, không ít người thẳng thắn rằng họ đang cân nhắc rời bỏ Zalo vì lo ngại rủi ro thông tin. Tài khoản Quốc Ân Mai cho biết đang "suy nghĩ nghiêm túc" về việc xóa ứng dụng, đồng thời khuyến nghị đổi mật khẩu các tài khoản đang dùng để phòng ngừa.

Tài khoản Trịnh Xuân Thủy tuyên bố chấm dứt sử dụng Zalo và các sản phẩm liên quan, cho rằng cách cập nhật điều khoản khiến người dùng cảm thấy bị buộc phải chấp nhận.

Một số bài viết khác tập trung vào khía cạnh pháp lý và an toàn dữ liệu thay vì kêu gọi phản ứng cảm tính. Tài khoản Vu Hong Nguyen cho biết vẫn dùng Zalo vì tính phổ biến, nhưng bày tỏ lo ngại khi phải bấm đồng ý điều khoản mới để tiếp tục sử dụng. Người này khuyến cáo hạn chế trao đổi thông tin nhạy cảm như giấy tờ, tài chính, y tế và công việc qua nền tảng Zalo.

Trên kho ứng dụng, làn sóng phản ứng thể hiện qua nhiều đánh giá "1 sao" đi kèm bình luận thẳng vào sự việc như "Không ủng hộ chính sách thu thập thông tin cá nhân riêng tư" hay "Rủi ro về thông tin".

Nhiều đánh giá khác phàn nàn bản cập nhật vừa qua "không cải thiện được gì", thậm chí cho rằng ứng dụng tạo cảm giác xâm phạm quyền riêng tư. Làn sóng chấm "1 sao" khiến điểm đánh giá trung bình của Zalo trên App Store giảm xuống còn khoảng 2,1 sao tại thời điểm ghi nhận.

Theo dữ liệu từ Appnalyzer, nền tảng chuyên theo dõi và phân tích chỉ số của các ứng dụng, lượt tải Zalo không cho thấy xu hướng giảm kéo dài sau lùm xùm vừa qua. Cụ thể, lượt tải chỉ giảm rõ rệt vào ngày 28/12, từ hơn 60.000 lượt xuống khoảng 29.000 lượt, ngay sau thời điểm ứng dụng cập nhật điều khoản mới. Tuy nhiên từ 29/12, lượt tải tăng trở lại và đạt hơn 87.000 lượt vào ngày 31/12.

Dữ liệu từ nền tảng Appnalyzer cho thấy lượt tải về của Zalo vẫn tăng trưởng tốt sau làn sóng "xóa app" và đánh giá "1 sao" của người dùng.

Số liệu theo ngày cho thấy tác động từ làn sóng "xóa app, 1 sao" chỉ khiến lượt tải chùng xuống ngắn hạn vào 28/12 rồi nhanh chóng phục hồi, chưa tạo xu hướng giảm kéo dài. Việc lượt tải tăng dần và đạt đỉnh vào 31/12 cũng có thể phản ánh yếu tố mùa vụ cuối năm như nhu cầu cài lại ứng dụng khi đổi máy, cài mới cho người thân, hoặc hoạt động liên lạc tăng mạnh dịp lễ tết.

Dù số liệu tải về chưa cho thấy tác động tiêu cực kéo dài, làn sóng "xóa app" báo hiệu Zalo đã phần nào bị một bộ phận người dùng quay lưng và niềm tin đang bị thử thách, buộc nền tảng phải sớm có phản hồi minh bạch và điều chỉnh phù hợp để tránh khủng hoảng lan rộng.