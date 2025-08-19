Những điểm nhấn trong hội nghị Trump-Zelensky tại Washington

Kết thúc sự kiện tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiết lộ đang sắp xếp cuộc gặp giữa ông Zelensky và ông Putin, hướng tới hội nghị ba bên.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đang nỗ lực thu xếp một cuộc gặp trực tiếp giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin, sau loạt cuộc thảo luận tại Nhà Trắng về chiến tranh ở Ukraine.

Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội hôm 18/8 theo giờ Mỹ, ông Trump tiết lộ ông đã thảo luận kế hoạch này với ông Putin trong một cuộc điện đàm, ngay giữa lúc đang tham gia các cuộc thảo luận cùng Zelensky và nhiều lãnh đạo châu Âu tại Nhà Trắng. Ông nói rằng sau thượng đỉnh Zelensky – Putin, chính ông sẽ tham gia cùng hai nhà lãnh đạo để tổ chức một cuộc họp ba bên.

“Sau khi kết thúc các cuộc gặp, tôi đã gọi cho Tổng thống Putin và bắt đầu các sắp xếp cho một cuộc gặp, tại một địa điểm sẽ được xác định, giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Zelensky”, ông Trump viết. “Sau cuộc gặp đó, chúng ta sẽ có một cuộc họp ba bên – hai Tổng thống và tôi. Đây là một bước đi sớm nhưng rất tích cực cho cuộc chiến đã kéo dài gần bốn năm”.

Ông Trump không tiết lộ thời điểm diễn ra các cuộc gặp, nhưng nhấn mạnh các cuộc thảo luận hôm nay tập trung vào vấn đề bảo đảm an ninh cho Ukraine, “sẽ do nhiều quốc gia châu Âu cung cấp, với sự phối hợp từ Mỹ”. Ông khẳng định: “Mọi người đều rất vui mừng về triển vọng hòa bình cho Nga và Ukraine”.

Phía Nga và Ukraine hiện chưa đưa ra bình luận nào về tuyên bố của ông Trump.

Nhìn lại những diễn biến chủ đạo trong cuộc gặp giữa ông Trump, ông Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu sau khi sự kiện kết thúc:

– Cuộc họp với lãnh đạo châu Âu: Sau cuộc gặp ban đầu, các cuộc thảo luận giữa ông Trump, ông Zelensky và nhiều lãnh đạo chủ chốt châu Âu tiếp tục diễn ra tại Phòng Bầu dục. Một quan chức Nhà Trắng cho biết ông Trump đã gọi điện cho ông Putin ngay trong quá trình này. Khi rời đi, Thủ tướng Anh Keir Starmer nói rằng họ đã đạt được “khá nhiều sự đồng thuận”.

– Cuộc gọi với ông Putin: Cố vấn cấp cao Điện Kremlin, ông Yury Ushakov, tiết lộ ông Trump và ông Putin đã có một cuộc điện đàm “thẳng thắn và rất mang tính xây dựng” kéo dài khoảng 40 phút. Theo ông Ushakov, nhà lãnh đạo Nga bày tỏ sự ủng hộ đối với việc nối lại đàm phán trực tiếp giữa các phái đoàn Nga và Ukraine.

– Khoảnh khắc lộ mic: Trước thềm cuộc họp đa phương, ông Trump vô tình bị ghi âm khi nói rằng ông Putin muốn giải quyết cuộc chiến “vì ông”. Ông Trump được nghe thấy khi nói: “Tôi nghĩ ông ấy muốn đạt một thỏa thuận cho tôi, anh hiểu chứ? Nghe thì có vẻ điên rồ, nhưng đó là sự thật”.

– Đàm phán riêng Zelensky – Trump: Tổng thống Ukraine nói ông đã có “cuộc trao đổi rất tốt” với ông Trump trước đó trong ngày, tập trung vào các vấn đề bảo đảm an ninh và nhân đạo. Zelensky cũng nhấn mạnh ông sẵn sàng tham dự một cuộc gặp ba bên cùng ông Trump và ông Putin.

– Bảo đảm an ninh cho Ukraine: Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Dan Caine, cùng các cộng sự đã tham gia bàn thảo các phương án đảm bảo an ninh cho Ukraine trước các cuộc họp hôm nay. Nhiều chính phủ châu Âu cũng đang tiến hành các cuộc thảo luận tương tự, theo một nguồn tin am hiểu.