Ông Trump bất ngờ tạm dừng họp với ông Zelensky và lãnh đạo châu Âu để gọi điện cho ông Putin

Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ tạm dừng cuộc họp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các lãnh đạo châu Âu để điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm sau khi ông Trump tạm dừng cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu khác trong cuộc họp hôm 18/8, một nguồn tin hiểu vấn đề này nói với CNN.

Nguồn tin cho biết các nhà lãnh đạo châu Âu không có mặt trong cuộc trò chuyện.

Một quan chức châu Âu nói với CNN rằng ông Trump đã tạm dừng các cuộc đàm phán với các nhà lãnh đạo châu Âu và Zelensky để gọi điện cho ông Putin. Tin tức này được tờ báo Đức Bild đăng tải đầu tiên, và các cuộc đàm phán với các nhà lãnh đạo châu Âu vẫn tiếp tục sau cuộc gọi với ông Putin.

Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov sau đó cũng xác nhận chi tiết cuộc điện đàm bất chợt giữa ông Putin và người đồng cấp Mỹ.

Theo ông Ushakov, cuộc gọi gần nhất của Trump kéo dài 40 phút và cả hai nhà lãnh đạo đều bày tỏ sự sẵn sàng thảo luận về một giải pháp cho xung đột Ukraine cùng với ông Zelensky.

Tại Washington, ông Trump đã chủ trì cuộc họp với Zelensky, cùng các nhà lãnh đạo Pháp, Đức, Anh, Italy, Phần Lan, cũng như Tổng thư ký NATO và Chủ tịch Ủy ban châu Âu để bàn về tình hình Ukraine. Trong các phát biểu công khai, ông Trump gạt đi những lời kêu gọi từ Đức và Pháp về việc cần đạt được một lệnh ngừng bắn trong ngắn hạn.

Khi được hỏi về khả năng liên lạc với người đồng cấp Nga, ông Trump nói trong buổi họp báo trước khi bước vào các cuộc gặp: “Ông ấy đang chờ điện thoại của tôi khi chúng tôi kết thúc”.