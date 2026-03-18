Ảnh vệ tinh phơi bày mức độ tàn phá khủng khiếp trong chiến sự Iran

Dưới đây là những gì có thể quan sát được về chiến sự Trung Đông qua một loạt hình ảnh trên khắp khu vực.

Các hình ảnh vệ tinh đang dần được công bố, hé lộ phần nào mức độ tàn phá của cuộc chiến với Iran, với cảnh tàu thuyền bốc cháy tại một cảng của Iran và các tòa nhà bị phá hủy tại một căn cứ của Mỹ.

Cho đến nay, thông tin về thiệt hại trên khắp Trung Đông vẫn còn rất hạn chế, đặc biệt là bên trong các cơ sở quân sự khép kín, kể từ khi chiến tranh bắt đầu vào ngày 28/2.

Những hình ảnh này đến từ Planet Labs PBC, một công ty có trụ sở tại San Francisco, được nhiều cơ quan truyền thông sử dụng. Planet Labs áp dụng độ trễ hai tuần trước khi công bố hình ảnh, với lý do lo ngại dữ liệu có thể bị “các đối thủ sử dụng”.

Các hình ảnh độ phân giải cao cũng đã được công bố bởi các công ty cạnh tranh. Những nhà cung cấp khác, như Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), cũng cung cấp ảnh độ phân giải thấp hơn nhưng vẫn hữu ích.

Mỹ và Israel đã tấn công vào nhiều mục tiêu khác nhau, bao gồm các lãnh đạo, căn cứ quân sự, hệ thống tên lửa và phòng không, cũng như các vị trí của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và lực lượng dân quân Basij. Iran đáp trả bằng các cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa nhằm vào Israel và các quốc gia Arab vùng Vịnh lân cận.

Khói bốc lên nghi ngút sau vụ nổ tại cảng Bandar Abbas của Iran vào ngày 2/3. Ảnh: Planet Labs.

Tàu cháy tại Bandar Abbas, Iran

Một trong những hình ảnh ấn tượng nhất từ Planet Labs cho đến nay là tại Bandar Abbas, nơi có một cảng quân sự lớn của Iran nằm cạnh eo biển chiến lược Strait of Hormuz, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Arab.

Những hình ảnh chụp ngày 2/3 cho thấy nhiều tàu thuyền bốc cháy tại cảng. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã nhắm vào các tài sản hải quân của Iran và tuyên bố đã đánh chìm hoặc làm hư hại hơn 100 tàu Iran kể từ đầu cuộc chiến.

Hình ảnh thiệt hại tại căn cứ hải quân Hạm đội 5 của Mỹ ở thủ đô Manama của Bahrain. Ảnh: Planet Labs.

Thiệt hại lớn tại trụ sở Hạm đội 5 ở Bahrain

Quốc đảo Bahrain, nơi đặt trụ sở của Hạm đội 5 Hải quân Mỹ, đã hứng chịu hỏa lực dữ dội từ Iran nhắm vào cả căn cứ quân sự và cơ sở dầu mỏ.

Hình ảnh ngày 1/3 do Planet Labs chụp cho thấy một tòa nhà lớn tại căn cứ bị phá hủy, cùng hai mái vòm radar (radome) – các cấu trúc hình cầu bảo vệ ăng-ten radar – nhiều khả năng bị trúng tên lửa và UAV của Iran.

Hải quân Mỹ chưa đưa ra đánh giá chi tiết về thiệt hại tại căn cứ này, nhưng Iran nhiều lần tuyên bố đã tấn công vào đây. Các video lan truyền trên mạng cũng cho thấy các đợt tấn công nhắm vào căn cứ. Trong cuộc chiến kéo dài 12 ngày vào tháng 6, Iran cũng từng phá hủy một radome tương tự tại căn cứ không quân Al Udeid ở Qatar, vốn được dùng cho liên lạc bảo mật.

Một căn cứ hải quân Pháp tại Abu Dhabi, UAE bị hư hại. Ảnh: Planet Labs.

Căn cứ hải quân Pháp bị đánh trúng tại Abu Dhabi

Tại Abu Dhabi, đã ghi nhận thiệt hại tại căn cứ hải quân Pháp Camp de la Paix.

Ảnh vệ tinh ngày 3/3 cho thấy hai tòa nhà lớn dạng nhà chứa máy bay tại cơ sở này bị hư hại. Căn cứ nằm gần cảng Zayed và khu văn hóa của Abu Dhabi – nơi có Louvre Abu Dhabi cùng nhiều bảo tàng lớn khác đang hoạt động hoặc xây dựng.

Cột khói bốc lên trên Sân bay Quốc tế Dubai hôm 15/3. Ảnh: USGS.

Nhiều đám cháy lớn bùng phát

Các vệ tinh Landsat của USGS cũng đóng vai trò quan trọng trong việc phát hiện các đám cháy lớn.

Hình ảnh Landsat chụp hôm đầu tuần cho thấy một đám cháy tại Sân bay Quốc tế Dubai sau khi một UAV Iran tấn công khiến xe chở nhiên liệu bốc cháy tại sân bay nhộn nhịp nhất thế giới về vận tải quốc tế, tạo ra cột khói đen độc hại khổng lồ.

Một đám cháy khác cũng được ghi nhận cùng ngày tại cảng phía nam Oman ở Salalah, nơi bị nghi ngờ là mục tiêu của UAV Iran vào ngày 11/3, dù Tehran phủ nhận. Đám cháy dường như đã kéo dài từ đó đến nay.

Theo SCMP