Thiếu gia Hóa chất Đức Giang: Làm Phó TGĐ khi 25 tuổi, nhận lương cao nhất trong dàn lãnh đạo

Ông Đào Hữu Duy Anh - Thiếu gia nhà Hóa chất Đức Giang đã nhận về hơn 1,2 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2025 với vai trò Phó Chủ tịch. Mức lương này cao nhất trong dàn HĐQT và cả người đang điều hành công ty.

Ông Đào Hữu Duy Anh - Phó Chủ tịch HĐQT của Hóa chất Đức Giang, con trai của Chủ tịch Đào Hữu Huyền.

Tuổi thơ xoay quanh hai chữ "hóa chất" của quý tử nhà họ Đào

Mới đây, hàng loạt lãnh đạo chủ chốt tại Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (Mã: DGC) đã bị khởi tố, bắt giam. Trong đó có ông Đào Hữu Huyền – Chủ tịch HĐQT và người con trai Đào Hữu Duy Anh.

Ông Đào Hữu Duy Anh là một trong hai người con của vị Chủ tịch họ Đào. Trong đó, người con trai là Đào Hữu Duy Anh được cho là thế hệ F2 đang trực tiếp cùng cha lãnh đạo tập đoàn, với chiếc ghế Phó Chủ tịch HĐQT tại Hóa chất Đức Giang.

Theo tìm hiểu, Ông Đào Hữu Duy Anh sinh năm 1988, tốt nghiệp thạc sỹ Hoá đại học Cambridge, Anh.

Trước khi đi học, ông Duy Anh đã được bố là ông Đào Hữu Huyền cho sang nhà máy tại quận Long Biên, Hà Nội (nhà máy cũ và cũng là trụ sở chính trước đây của DGC trước đây) làm công nhân xây dựng.

Trong một lần trả lời báo chí về thời tuổi thơ, ông Duy Anh cho biết: “Tôi lớn lên trong môi trường hoá chất, là đời thứ 3 làm việc cho Hoá chất Đức Giang trong gia đình từ bà ngoại, bố. Đó là nghiệp của gia đình. Từ bé đến lớn chưa nghĩ làm gì khác. Xung quanh gia đình cuộc sống đều xoay quanh hoá chất, bữa cơm cũng nói chuyện về hoá chất, từ bé nhà bán hoá chất ở tầng 1, tầng 2, còn gia đình tôi ở tầng 3, tầng 4, lúc nào cũng ở cạnh hoá chất. Đến khi đi học ở Anh về gia đình mới mua nhà tách khỏi công ty. Đó là cuộc sống của mình rồi, không bao giờ thấy gò bó khi làm công việc này.”

Mặt mũi đen xì là cách mà Đào Hữu Duy Anh miêu tả về mình khi nghĩ về những ngày thơ bé tại căn hộ tập thể trên phố Phan Đình Phùng (Hà Nội), nơi anh sống cùng bố mẹ và 6 thành viên khác trong gia đình cùng làm nghề hóa chất.

Căn hộ chật chội còn chứa một xưởng hóa chất thu nhỏ khi ông Đào Hữu Huyền mày mò làm bạc nitrat để tráng gương. Muội đen bám quanh nhà, bám khắp người cậu con trai Duy Anh đang bò lổm ngổm.

Từ bé đến lớn, Duy Anh được đào tạo giáo dục để sau này kế nghiệp gia đình. Cấp 2 học Hoá, cấp 3 học Chuyên hoá Tổng hợp, sang Anh học Thạc sỹ Hoá, về mặt kỹ thuật là được nuôi từ bé, chứng kiến cách điều chế, phản ứng hoá học, kinh doanh buôn bán hoá chất.

Gia đình sớm tận dụng được cơ hội kinh doanh của thời kỳ Đổi mới là điều kiện để Duy Anh có một tuổi thơ với đời sống vật chất không có gì thiếu thốn cũng như điều kiện học hành bài bản.

Giành được một phần học bổng của Đại học Cambridge và có những năm tháng du học ở một trong những thành phố đắt đỏ nhất nước Anh, song cứ đến kỳ nghỉ hè, Duy Anh lại trở về Việt Nam và gần như dành toàn bộ khoảng thời gian này để làm quen với công việc kinh doanh từ nhỏ nhất của gia đình.

Cũng giống như các du học sinh khác, Duy Anh từng có ý định ở lại làm việc để trải nghiệm cũng như tích lũy kinh nghiệm trong các tập đoàn hàng đầu thế giới trước khi về nước. Nhưng những công việc trải qua trong khoảng thời gian về nước nghỉ hè, nghỉ Tết khiến chàng du học sinh thay đổi dự định cho tương lai.

“Lúc đó, suy nghĩ cũng mơ mộng lắm, muốn làm cho McKinsey (một công ty tư vấn quản trị toàn cầu), muốn làm cho các doanh nghiệp nước ngoài… Nhưng về thấy bố mẹ đã hơn 50 tuổi rồi mà vẫn phải di chuyển liên tục để xây dựng, quản lý các nhà máy, thấy thương quá. Mùa hè cuối cùng ở Anh, trước khi quyết định sẽ về hay ở lại thêm vài năm nữa, có một lần mình đứng ở Harrods - khu phố đắt đỏ nhất London. Mọi thứ đều hào nhoáng. Nhưng mình chợt nhận ra thực sự chưa bao giờ thấy cuộc sống ở Anh là vui cả, vì không có gia đình ở đây. Chỉ khi về nghỉ hè hay nghỉ Tết ở Việt Nam, cứ về đến nhà là cảm thấy vui rồi”, quý tử nhà họ Đào tâm sự.

“Tôi học được từ cha mình niềm đam mê với hoá chất và sự thận trọng trong kinh doanh. Cái đấy không phải ai cũng có được, cha tôi 65 tuổi nhưng vẫn rất đam mê với ngành hoá chất và mang nhiều ước vọng cho Đức Giang nói riêng và muốn cho ngành hoá chất của Việt Nam phát triển hơn. Ngành hoá chất Việt Nam gần như là con số 0, chúng tôi muốn góp sức để thay đổi nền hoá chất Việt Nam”, ông Duy Anh từng chia sẻ với báo chí.

Làm Phó Tổng Giám đốc khi mới 25 tuổi

Trở về sau những năm du học, công việc chính thức đầu tiên Duy Anh đảm nhiệm ở Hóa chất Đức Giang là làm trợ lý cho Tổng Giám đốc – khi đó là ông Đào Hữu Huyền. Khoảng thời gian ấy là vào năm 2012, tức ông Duy Anh 24 tuổi.

"Bố mẹ mình nói rằng, muốn làm giỏi, phải làm được những việc bé nhất", ông Duy Anh chia sẻ trên một tờ báo và cho biết từng làm loạt vị trí như trợ lý cho bố, phòng nghiên cứu và phát triển (R&D), phụ trách mảng xuất khẩu, làm dự án mới với giá trị đầu tư 2.000 tỷ đồng.

Theo bản công bố thông tin trong báo cáo thường niên năm 2024, ông Đào Hữu Duy Anh được giới thiệu ngồi ghế Phó Tổng Giám đốc CTCP Bột giặt và Hoá chất Đức Giang (tên cũ của Tập đoàn Hóa chất Đức Giang) từ tháng 4/2013 đến 5/2015. Tức là sau khi làm trợ lý cho bố được 1 năm, ông Duy Anh đã được giữ chức Phó Tổng Giám đốc.

Đến tháng 5/2015, vị thiếu gia được trúng cử vào Hội đồng quản trị của Hóa chất Đức Giang và tại vị từ đó đến nay.

Trong khoảng thời gian đó, ông Duy Anh cùng lúc là Chủ tịch HĐQT CTCP Hóa chất Đức Giang Đình Vũ, Thành viên HĐQT CTCP Phân bón Lào Cai từ 2013 – 2017; tham gia HĐQT Phốt pho Apatit Việt Nam giai đoạn tháng 6/2018 - đến nay. Đây đều là những công ty trong hệ sinh thái Hóa chất Đức Giang.

Vào tháng 3/2020, ông Đào Hữu Duy Anh được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Tập đoàn, tuy nhiên do Luật Doanh nghiệp 2020, người con trai của ông Đào Hữu Huyền không thể đảm nhiệm làm Tổng Giám đốc khi bố đang ngồi ghế Chủ tịch. Vì vậy từ tháng 3/2025 tới nay, ông Duy Anh chỉ còn đảm nhiệm chức Phó Chủ tịch HĐQT Hóa chất Đức Giang mà không tham gia vào bộ máy điều hành.

Dẫu vậy, vị thiếu gia 8x này vẫn đang là Chủ tịch Công ty TNHH MTV Hoá chất Đức Giang Đắk Nông; Thành viên HĐQT CTCP Ắc quy Tia Sáng.

Quá trình công tác của ông Đào Hữu Duy Anh. Nguồn: Báo cáo thường niên 2024.

Nhận lương cao nhất trong dàn lãnh đạo

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị của Hóa chất Đức Giang có 5 thành viên. Ban điều hành gồm 3 người và 1 kế toán trưởng. Trong đó đáng nói ông Đào Hữu Duy Anh lại là người nhận lương nhiều nhất trong 6 tháng đầu năm 2025 (số liệu công bố mới nhất được kiểm toán).

Con trai nhà họ Đào đã nhận về hơn 1,2 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm vừa rồi, tức là trung bình mỗi tháng ông Duy Anh nhận về tới 200 triệu đồng.

Mức lương này cao hơn cả Tổng Giám đốc Lưu Bách Đạt là 137 triệu đồng/tháng (822 triệu đồng trong 6 tháng), hay Phó Tổng Giám đốc Phạm Văn Hùng 162 triệu đồng/tháng (976 triệu trong 6 tháng).

Trong khi đó, ông Đào Hữu Huyền - Chủ tịch HĐQT chỉ nhận về khoản thu nhập hơn 25 triệu đồng/tháng.

Nguồn: Báo cáo soát xét bán niên 2025.

Tại cuối 2025, ông Đào Hữu Duy Anh sở hữu hơn 11,4 triệu cổ phiếu DGC, tương ứng tỷ lệ nắm giữ 3,01% vốn tập đoàn. Bên cạnh đó, ông còn nắm 2,25 triệu cổ phiếu PAT, tương ứng 9,03% vốn tại CTCP Phốt pho Apatit Việt Nam.

Nếu tính theo thị giá DGC chốt phiên 17/3 là 787 tỷ đồng và giá PAT là 75.200 đồng/cp, tổng giá trị thị trường số cổ phiếu của ông Duy Anh là 957 tỷ đồng.