Iran “đánh mù” phòng không Mỹ: Radar 20 triệu USD bị xóa sổ trong chớp mắt

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã tiến hành một cuộc tấn công thành công bằng máy bay không người lái (UAV) cảm tử, phá hủy một radar phòng không AN/FPS-117 gần sân bay Al-Qaisum tại Arab Saudi.

Hệ thống radar trị giá khoảng 20 triệu USD này có tầm phát hiện lên tới 460 km. Việc nhắm mục tiêu vào nó là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn của Iran nhằm triệt phá mạng lưới radar của Mỹ và các đối tác chiến lược, qua đó làm suy giảm khả năng nhận thức tình huống và năng lực phòng không của họ.

Sau khi Mỹ và Israel phát động cuộc tấn công quy mô lớn vào Iran từ ngày 28/2, lực lượng Vệ binh Cách mạng nhanh chóng phá hủy các hệ thống radar giá trị cao trị giá tới 2,7 tỷ USD. Trong số này có hệ thống AN/FPS-132 duy nhất đặt ngoài lãnh thổ Mỹ tại Qatar, cùng hai radar AN/TPY-2 tại Jordan và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE). Ngoài ra, nhiều radar giá trị thấp hơn cũng đã bị phá hủy tại các cơ sở trên khắp khu vực.

Hệ thống radar AN/TPY-2 thuộc hệ thống THAAD bị phá hủy trong các cuộc giao tranh với lực lượng Iran. Ảnh: MW.

Để đáp trả việc mạng lưới radar mặt đất bị phá hủy, Không quân Mỹ đã tăng mạnh cường độ hoạt động của các máy bay cảnh báo sớm và kiểm soát trên không (AWACS) E-3 Sentry tại Trung Đông. Các máy bay này được cho là hoạt động với mật độ chưa từng có trên bầu trời Jordan, miền Bắc Arab Saudi, miền Nam Iraq và phía đông Địa Trung Hải.

Những hoạt động này nhằm duy trì khả năng phát hiện liên tục đối với các máy bay không người lái và tên lửa của Iran đang được phóng vào các mục tiêu tại Jordan và Israel. Không quân Mỹ đã triển khai phần lớn lực lượng E-3 đang hoạt động trên toàn cầu tới Trung Đông và châu Âu trước khi bắt đầu các cuộc tấn công vào Iran.

Các máy bay AWACS mang theo những radar trên không lớn nhất thế giới và đóng vai trò điều phối chiến trường chiến thuật thông qua các liên kết dữ liệu, giúp nâng cao nhận thức tình huống cho mạng lưới phòng không của Mỹ và đồng minh.

Hệ thống cảnh báo và kiểm soát trên không E-3 của Không quân Mỹ. Ảnh: MW.

Mỹ cũng phản ứng bằng cách rút các hệ thống phòng không cùng radar của chúng từ nhiều khu vực trên thế giới – bao gồm cả các vị trí tiền phương chiến lược quan trọng tại Hàn Quốc – để tái triển khai tới Trung Đông. Động thái này có những tác động dài hạn đáng kể đối với thế bố trí lực lượng của Mỹ tại Đông Á cũng như trạng thái các liên minh trong khu vực.

Các cuộc tấn công bằng UAV của Iran ngày càng đạt hiệu quả trong việc phá hủy các mục tiêu giá trị cao tại các cơ sở quân sự trên khắp Trung Đông. Một số nguồn phương Tây cho rằng IRGC đã nhận được hỗ trợ chỉ thị mục tiêu từ Nga thông qua mạng lưới vệ tinh của nước này.

Iran cũng đã xây dựng kho vũ khí tên lửa đạn đạo có giá trị cao, đáng chú ý nhất là Fattah-2, loại tên lửa đã thể hiện năng lực của phương tiện lướt siêu vượt âm tiên tiến trong việc vô hiệu hóa các mục tiêu giá trị cao. Đây được xem là một trong những năng lực giúp Iran phủ nhận ưu thế leo thang của Mỹ trong xung đột.

