Bức thư gây sốc: Giám đốc chống khủng bố Mỹ nói ông Trump "bị lừa" tham chiến với Iran

Giám đốc NCTC Joseph Kent từ chức để phản đối chiến tranh Iran, khẳng định không có mối đe dọa cận kề và cáo buộc sức ép từ Israel.

Joseph Kent, một quan chức cấp cao chống khủng bố của Mỹ, đã từ chức hôm 17/3 để phản đối cuộc chiến Mỹ–Israel chống Iran, đồng thời khẳng định rằng nước Cộng hòa Hồi giáo này không gây ra mối đe dọa cận kề đối với Mỹ.

“Tôi không thể, với lương tâm của mình, tiếp tục ủng hộ cuộc chiến đang diễn ra tại Iran”, ông Kent, Giám đốc Trung tâm Chống khủng bố Quốc gia (NCTC), viết trong thư từ chức gửi Tổng thống Donald Trump.

Ông Kent – cựu thành viên lực lượng đặc nhiệm Mũ nồi xanh với nhiều lần tham chiến – cho biết “Iran không gây ra mối đe dọa cận kề đối với quốc gia của chúng ta, và rõ ràng chúng ta đã bắt đầu cuộc chiến này do sức ép từ Israel và các nhóm vận động hành lang quyền lực của họ tại Mỹ”.

Ông Kent, 45 tuổi, người được ông Trump bổ nhiệm đứng đầu NCTC, là quan chức cấp cao đầu tiên trong chính quyền từ chức để phản đối cuộc chiến chống Iran.

Phát biểu với báo giới tại Phòng Bầu dục, ông Trump cáo buộc ông Kent “rất yếu kém về an ninh” và cho rằng việc ông rời đi là “điều tốt”.

Một năm trước đó, khi đề cử ông Kent, ông Trump từng ca ngợi ông là người đã “truy lùng khủng bố và tội phạm trong suốt cuộc đời trưởng thành”.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt đã bác bỏ những gì bà gọi là “các tuyên bố sai lệch” trong thư từ chức của Kent, cho rằng việc nói quyết định tham chiến “dựa trên ảnh hưởng của người khác” là “xúc phạm và nực cười”.

“Như Tổng thống Trump đã nêu rõ, ông có bằng chứng mạnh mẽ và thuyết phục rằng Iran chuẩn bị tấn công Mỹ trước”, bà Leavitt nói.

“Cuối cùng, Tổng thống Trump đã đưa ra quyết định rằng một cuộc tấn công phối hợp với Israel sẽ làm giảm đáng kể nguy cơ đối với sinh mạng người Mỹ từ một đòn đánh phủ đầu của chế độ khủng bố Iran, đồng thời xử lý mối đe dọa cận kề đối với lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ”, bà cho biết thêm.

Vợ của ông Kent, Shannon Kent, cũng từng phục vụ trong quân đội Mỹ và đã thiệt mạng trong một vụ đánh bom liều chết tại Syria năm 2019.

“Là một người chồng mất đi người vợ thân yêu Shannon trong một cuộc chiến do Israel tạo ra, tôi không thể ủng hộ việc gửi thế hệ tiếp theo ra chiến đấu và hy sinh trong một cuộc chiến không mang lại lợi ích nào cho người dân Mỹ cũng như không biện minh được cho cái giá phải trả bằng sinh mạng người Mỹ”, ông Kent viết.

Với vai trò đứng đầu NCTC, ông Kent làm việc dưới quyền Giám đốc Tình báo Quốc gia Tulsi Gabbard, chịu trách nhiệm phân tích và điều phối phản ứng của Mỹ trước các mối đe dọa khủng bố, đồng thời là cố vấn chống khủng bố chính cho Tổng thống.

“Cho đến tháng 6/2025, ông hiểu rằng các cuộc chiến tại Trung Đông là một cái bẫy khiến nước Mỹ mất đi sinh mạng quý giá của những người yêu nước và làm cạn kiệt sự giàu có, thịnh vượng của quốc gia”, ông Kent viết trong lá thư đăng trên nền tảng X.

Ông Kent cáo buộc “các quan chức cấp cao Israel và những thành viên có ảnh hưởng trong truyền thông Mỹ” đã tiến hành một chiến dịch thông tin sai lệch nhằm “gieo rắc tâm lý ủng hộ chiến tranh để thúc đẩy một cuộc chiến với Iran”.

“Buồng vang này đã được sử dụng để đánh lừa ông tin rằng Iran là mối đe dọa cận kề đối với Mỹ, và rằng cần phải tấn công ngay lập tức”, ông nói.

“Đây là một lời nói dối và cũng là chiến thuật mà Israel từng sử dụng để lôi kéo chúng ta vào cuộc chiến thảm khốc tại Iraq”, ông Kent nhấn mạnh.

Bà Tulsi Gabbard, người giám sát công việc của ông Kent, viết trên mạng xã hội hôm thứ Ba rằng việc Iran có phải là mối đe dọa hay không là quyết định thuộc về Tổng thống.

“Sau khi xem xét kỹ lưỡng mọi thông tin trước mắt, Tổng thống Trump kết luận rằng chế độ Hồi giáo cực đoan tại Iran gây ra mối đe dọa cận kề và ông đã hành động dựa trên kết luận đó”, bà Gabbard viết, nhưng không đề cập quan điểm cá nhân về các cuộc tấn công.

Thượng nghị sĩ Mark Warner, thành viên Dân chủ cấp cao trong Ủy ban Tình báo Thượng viện, cho rằng “hồ sơ của Kent gây nhiều lo ngại”.

“Tuy nhiên, ở điểm này, ông ấy đúng: không có bằng chứng đáng tin cậy nào về một mối đe dọa cận kề từ Iran có thể biện minh cho việc vội vã đưa Mỹ vào một cuộc chiến lựa chọn khác tại Trung Đông”, ông Warner nói.

Ông Kent từng hai lần tranh cử – vào năm 2022 và 2024 – với tư cách ứng viên đảng Cộng hòa được ông Trump ủng hộ cho một ghế tại Hạ viện Mỹ từ bang Washington, nhưng đều không thành công.

Theo SCMP, AFP