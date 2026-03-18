Chiến hạm Mỹ chở lính thủy đánh bộ băng qua eo Malacca đến tiếp viện Trung Đông

Tàu tấn công đổ bộ USS Tripoli của Mỹ đang tiến qua eo biển Malacca, chở theo lính thủy đánh bộ tới Trung Đông trong bối cảnh chiến sự với Iran leo thang.

Một tàu chiến của Hải quân Mỹ được cho là đang chở lính thủy đánh bộ và thủy thủ tới Trung Đông đang tiến gần eo biển Malacca ngoài khơi Singapore, theo dữ liệu theo dõi hàng hải hôm 17/3.

Tàu tấn công đổ bộ USS Tripoli đang tiến gần Singapore, ở rìa tây nam của Biển Đông, vào sáng thứ Ba theo giờ Mỹ, theo dữ liệu theo dõi AIS.

Các tàu Hải quân Mỹ thường di chuyển với bộ phát tín hiệu AIS tắt. Việc công khai vị trí khi đi qua các khu vực có mật độ giao thông hàng hải dày đặc như vùng biển quanh Singapore giúp đảm bảo an toàn hoạt động.

Tờ Wall Street Journal đưa tin rằng lực lượng lính thủy đánh bộ bổ sung sẽ được vận chuyển tới Trung Đông bằng tàu Tripoli. Những binh sĩ này đến từ Đơn vị Viễn chinh Thủy quân lục chiến số 31 (31st MEU) đóng tại Okinawa – một lực lượng phản ứng nhanh gồm 2.200 quân – sau khi Lầu Năm Góc ra lệnh triển khai, theo ba quan chức nắm rõ kế hoạch.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết hiện đã có khoảng 50.000 binh sĩ Mỹ đang ở Trung Đông trong khuôn khổ cuộc chiến với Iran.

Các quan chức cho biết đơn vị này đang được điều tới Trung Đông nhưng không tiết lộ cụ thể địa điểm triển khai hoặc nhiệm vụ.

Một đơn vị MEU gồm 4 thành phần: chỉ huy, tác chiến mặt đất, tác chiến trên không và hậu cần. Các MEU thường được sử dụng cho các nhiệm vụ như sơ tán và tác chiến đổ bộ đòi hỏi di chuyển từ tàu vào bờ, như các cuộc đột kích và tấn công. Họ cũng có các thành phần chiến đấu mặt đất và không quân, và một số đơn vị được huấn luyện cho các chiến dịch đặc biệt.

Trang Marinetraffic.com cho thấy hành trình của một “tàu chiến Mỹ không xác định” rời Okinawa ngày 11/3, đi qua Biển Đông và tiến gần Singapore vào sáng thứ Ba với tốc độ khoảng 22 dặm/giờ.

Đóng tại Sasebo, Nhật Bản, tàu Tripoli dài gần 850 feet và có lượng giãn nước 45.000 tấn, về cơ bản là một tàu sân bay cỡ nhỏ, mang theo tiêm kích tàng hình F-35 và máy bay vận tải MV-22 Osprey, cũng như các phương tiện đổ bộ để đưa binh sĩ lên bờ.

Đây là tàu dẫn đầu của một nhóm tác chiến đổ bộ, thường bao gồm các tàu vận tải đổ bộ USS New Orleans và USS San Diego. Giới truyền thông Mỹ chưa thể xác nhận sự hiện diện của các tàu nhỏ hơn này đi cùng Tripoli trên các hệ thống theo dõi hàng hải vào thứ Ba.

Theo CNN