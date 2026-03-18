Iran ồ ạt phóng tên lửa chùm vào Israel, trả đũa vụ sát hại quan chức an ninh

Iran khẳng định không bị suy yếu sau vụ ám sát lãnh đạo, phóng tên lửa chùm vào Tel Aviv, chiến sự lan rộng khắp Trung Đông và đẩy giá dầu tăng mạnh.

Iran cho biết việc Israel sát hại lãnh đạo an ninh Ali Larijani cùng nhiều quan chức chủ chốt khác sẽ không làm gián đoạn hoạt động của nước này, khi các vị trí thay thế đã nhanh chóng được bổ nhiệm. Trong khi đó, Israel tiếp tục mở rộng các đợt không kích nhằm vào lực lượng Hezbollah được Iran hậu thuẫn tại Lebanon.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi hôm 18/3 cho biết Mỹ và Israel không hiểu rằng Cộng hòa Hồi giáo Iran là một hệ thống chính trị vững chắc, không phụ thuộc vào bất kỳ cá nhân nào.

Cái chết của các quan chức cấp cao sẽ không làm gián đoạn hoạt động điều hành, và nhà nước vẫn sẽ tiếp tục vận hành bình thường, ông Araqchi nói trong cuộc phỏng vấn với hãng Al Jazeera được truyền thông nhà nước Iran đăng tải hôm thứ Tư.

Trước đó, truyền hình nhà nước Iran cho biết nước này đã tấn công Tel Aviv bằng tên lửa mang đầu đạn chùm nhằm trả đũa vụ Israel ám sát ông Larijani.

Một tuyên bố của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) phát trên truyền hình nhà nước cho biết các loại vũ khí được sử dụng bao gồm tên lửa Khorramshahr-4 và Qadr, đều mang nhiều đầu đạn.

Giới chức Israel cho biết các cuộc tấn công đã khiến 2 người thiệt mạng tại một khu vực gần Tel Aviv – nơi đông dân cư và cũng có nhiều cơ sở quân sự quan trọng – nâng tổng số người chết tại Israel trong cuộc chiến lên ít nhất 14 người.

Israel cho biết Iran đã nhiều lần sử dụng đầu đạn chùm, loại vũ khí có thể tách thành nhiều quả nổ nhỏ trên không, phân tán trên diện rộng và khiến việc đánh chặn trở nên khó khăn.

Cuộc chiến Mỹ–Israel nhằm vào Iran vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt sau gần 3 tuần, khi lãnh tụ tối cao mới của Iran Mojtaba Khamenei bác bỏ các đề xuất “giảm căng thẳng hoặc ngừng bắn với Mỹ” được chuyển qua Bộ Ngoại giao Iran, theo một quan chức cấp cao giấu tên.

Trong cuộc họp chính sách đối ngoại đầu tiên kể từ khi nhậm chức, ông Khamenei cho rằng “chưa phải thời điểm cho hòa bình cho đến khi Mỹ và Israel bị khuất phục, chấp nhận thất bại và bồi thường”.

Iran cũng đã xử tử một người bị kết án làm gián điệp cho Israel, theo hãng tin tư pháp Mizan. Người này, Kurosh Keyvani, bị cáo buộc cung cấp cho cơ quan tình báo Mossad của Israel hình ảnh và thông tin về các địa điểm nhạy cảm tại Iran.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết các cuộc không kích vào Tehran hôm thứ Ba bao gồm trụ sở của đơn vị an ninh thuộc IRGC – lực lượng chịu trách nhiệm trấn áp bất ổn – và một trung tâm bảo trì liên quan đến lực lượng an ninh nội địa Iran.

Một đầu đạn cũng rơi xuống khu vực gần nhà máy điện hạt nhân Bushehr vào tối thứ Ba nhưng không gây thiệt hại hay thương vong, Iran thông báo với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA). Tổng giám đốc Rafael Grossi kêu gọi các bên kiềm chế tối đa để tránh nguy cơ xảy ra sự cố hạt nhân.

Israel và Mỹ cho biết một trong những mục tiêu của các cuộc tấn công là ngăn Iran phát triển chương trình vũ khí hạt nhân, sau hơn 2 tuần chiến dịch đã khiến lãnh tụ tối cao và nhiều quan chức cấp cao Iran thiệt mạng.

Israel tấn công khắp lãnh thổ Lebanon

Các cuộc không kích của Israel tại Beirut đã khiến ít nhất 6 người thiệt mạng hôm 18/3, theo Bộ Y tế Lebanon, làm rung chuyển trung tâm thủ đô khi Israel gia tăng chiến dịch tấn công nhằm vào lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn.

Không quân Israel cũng oanh kích dữ dội các khu vực ngoại ô phía nam Beirut do Hezbollah kiểm soát, với các vụ nổ thắp sáng bầu trời đêm.

Các cuộc tấn công mới nhất kéo Lebanon lún sâu hơn vào cuộc chiến Trung Đông sau khi Hezbollah tấn công Israel ngày 2/3 nhằm trả đũa vụ sát hại lãnh tụ tối cao Iran. Israel đáp trả bằng chiến dịch khiến hơn 900 người thiệt mạng tại Lebanon và buộc hơn 800.000 người phải rời bỏ nhà cửa, theo Bộ Y tế nước này.

Nhóm nhân quyền HRANA có trụ sở tại Mỹ cho biết hơn 3.000 người đã thiệt mạng tại Iran kể từ khi các cuộc tấn công Mỹ–Israel bắt đầu cuối tháng 2. Các cuộc tấn công của Iran cũng gây thương vong tại Iraq, các quốc gia vùng Vịnh và Israel.

Lực lượng cứu hộ kiểm tra thiệt hại trong một tòa nhà ở miền Trung Israel sau vụ tấn công bằng tên lửa của Iran hôm 18/3. Ảnh: Reuters..

Mỹ tấn công đường bờ biển Iran, gần eo Hormuz

Quân đội Mỹ cho biết hôm thứ Ba đã tấn công các mục tiêu dọc bờ biển Iran gần eo biển Hormuz bằng bom xuyên phá boong-ke, do tên lửa chống hạm của Iran gây rủi ro cho hoạt động vận tải quốc tế.

Eo biển này – nơi trung chuyển khoảng 1/5 lượng dầu thương mại toàn cầu – hiện gần như bị đóng cửa khi Iran đe dọa tấn công các tàu chở dầu liên quan đến Mỹ và Israel, khiến giá dầu tăng vọt.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần chỉ trích các đồng minh vì phản ứng lạnh nhạt trước yêu cầu hỗ trợ quân sự nhằm khôi phục tuyến vận tải qua khu vực này.

Phần lớn các đồng minh NATO đã từ chối tham gia xung đột, mà ông Trump gọi là “một sai lầm rất ngu ngốc”.

Mỹ đã đưa ra những lý do thay đổi liên tục cho việc tham chiến cùng Israel và gặp khó khăn trong việc giải thích cơ sở pháp lý của cuộc chiến, điều càng được chú ý sau khi Giám đốc Trung tâm Chống khủng bố Quốc gia Joseph Kent từ chức, cho rằng Iran “không gây ra mối đe dọa cận kề”.

Iran đã đáp trả các cuộc tấn công Mỹ–Israel bằng các đợt không kích quy mô lớn nhằm vào các quốc gia vùng Vịnh.

Các nước Arab vùng Vịnh đã phải hứng chịu hơn 2.000 cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV nhằm vào các cơ quan ngoại giao, căn cứ quân sự, cơ sở dầu mỏ, cảng biển, sân bay và khu dân cư, trong đó phần lớn nhắm vào UAE.

Ông Araqchi cho biết các cuộc tấn công của Iran không chỉ giới hạn ở căn cứ quân sự Mỹ, bởi lực lượng Mỹ triển khai cả trong khu vực đô thị.

“Bất cứ nơi nào có lực lượng Mỹ tập trung, bất cứ cơ sở nào thuộc về họ, đều trở thành mục tiêu. Có thể một số địa điểm này nằm gần khu dân cư”, ông nói.

Arab Saudi sẽ tổ chức cuộc họp tham vấn của các ngoại trưởng từ nhiều quốc gia Arab và Hồi giáo tại Riyadh nhằm thảo luận về an ninh và ổn định khu vực, theo Bộ Ngoại giao nước này.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế cho biết cuộc chiến Trung Đông đã gây ra cuộc khủng hoảng dầu mỏ tồi tệ nhất kể từ những năm 1970.

Không có dấu hiệu hạ nhiệt, giá dầu đã tăng khoảng 45% kể từ khi chiến tranh bắt đầu ngày 28/2, làm dấy lên lo ngại về làn sóng lạm phát toàn cầu mới. Chương trình Lương thực Thế giới cảnh báo hàng chục triệu người có thể đối mặt với nạn đói nghiêm trọng nếu chiến tranh kéo dài đến tháng 6.

Các hãng hàng không toàn cầu cũng đã cảnh báo về giá nhiên liệu bay tăng vọt, có thể khiến chi phí tăng thêm hàng trăm triệu USD, kéo theo giá vé cao hơn và cắt giảm một số đường bay. Ngành hàng không toàn cầu rơi vào hỗn loạn khi nhiều chuyến bay bị hủy, hoãn hoặc đổi hướng do phần lớn không phận Trung Đông đóng cửa vì lo ngại các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV.

Theo Reuters