Hơn 10 ngày chiến tranh làm sụp đổ “kỳ tích sa mạc” Dubai xây dựng trong 40 năm

Chỉ trong vòng chưa đầy hai tuần, Dubai mất đi nhiều thứ sau các đòn tấn công của Iran: bất động sản, tài chính, niềm tin.

Từng có thời, thành phố Dubai là “thiên đường trú ẩn cuối cùng” của giới siêu giàu toàn cầu: không thuế, visa vàng, và những chiếc Bugatti đầy đường.

Năm 2025, lượng giao dịch bất động sản cao cấp tại Dubai từng vượt cả London và New York, khí thế không ai bì kịp. Thế nhưng, chỉ trong vỏn vẹn 11 ngày, “kỳ tích sa mạc” này đã suy sụp.

Khi những mảnh vỡ tên lửa rơi xuống từ bầu trời phía trên khách sạn “Cánh Buồm” Burj Al Arab, các tỷ phú nắm giữ visa vàng mới bàng hoàng nhận ra: trước đòn giáng “hạ chiều không gian” của địa chính trị, mọi sáng tạo tài chính và huyền thoại tài sản đều chỉ là lâu đài xây trên cát.

Khách sạn Burj Al Arab trong vụ tấn công đêm 1/3. Ảnh: Getty.

“Đánh giá tệ nhất lịch sử” về khách sạn Burj Al Arab

Dubai năm 2025 từng là “thánh địa Mecca” chung của cả giới tỷ phú lâu đời lẫn tài phiệt mới nổi.

Nếu hai năm trước hỏi một quản lý quỹ bất kỳ: đâu là nơi an toàn nhất để tránh biến động toàn cầu, họ sẽ không do dự mà chỉ thẳng vào Dubai. Nơi đây không có quy định rườm rà, không gánh nặng thuế khóa, chỉ có những tòa nhà chọc trời và những bữa tiệc không ngừng nghỉ.

Nhưng ảo tưởng đó đã vỡ tan trong khoảnh khắc tên lửa Iran xé toạc bầu trời đêm.

Trong vòng khủng hoảng Trung Đông lần này, UAE trở thành “tấm bia sống” xui xẻo nhất. Dữ liệu cho thấy nước này đã hứng chịu gần 50% tổng hỏa lực của Iran, gấp hơn 3 lần Kuwait (đứng thứ hai), và gấp 4 lần Israel.

Một tỷ phú siêu giàu đang lưu trú tại khách sạn Burj Al Arab (Cánh Buồm) đã để lại dòng trạng thái khiến người ta rùng mình: “Tôi trả hàng chục nghìn USD cho mỗi đêm, nhưng thứ tôi thấy lại là mảnh vỡ tên lửa rơi xuống. Nơi này thậm chí không có hệ thống phòng không hoàn chỉnh. ‘Thiên đường trú ẩn’ hóa ra còn không đảm bảo nổi an toàn vật lý cơ bản”.

Đó chính là khởi đầu cho cú “sập nhà” của Dubai: từ sụp đổ niềm tin đến thanh lý tài sản.

Trong 11 ngày chiến tranh. UAE đã hứng chịu gần 50% tổng hỏa lực của Iran, gấp hơn 2 lần Kuwait (đứng thứ hai), và gấp 3 lần Israel. Ảnh: QQnews.

Đánh vào kinh tế còn đau hơn phá hủy công trình

Nhiều người thắc mắc: Iran đối đầu Israel, tại sao lại tập trung đánh vào Dubai? Câu trả lời nằm ở điểm yếu chí mạng của thành phố này.

Iran hiểu rõ rằng đối đầu trực diện với căn cứ Mỹ là cái giá quá đắt. Nhưng đánh vào “trái tim kinh tế” của Dubai thì chi phí thấp mà hiệu quả cực lớn.

Dubai là trung tâm tài chính, trung chuyển hàng không và cửa ngõ thương mại của Trung Đông. Sự phồn hoa của thành phố này thực chất được “treo” trên niềm tin toàn cầu. Chiến lược của Iran dường như rất chính xác: dùng đòn đánh kinh tế vào nước thứ ba để gây áp lực buộc Mỹ phải ngừng bắn.

Tên lửa không cần phá hủy tòa tháp Burj Khalifa; chỉ cần nổ trên bầu trời Dubai là đủ phá vỡ niềm tin của dòng vốn toàn cầu, làm gián đoạn đường bay và đứt gãy chuỗi cung ứng. Chiến lược “bắt con tin kinh tế” này phát huy tác dụng cực nhanh, kéo theo hiệu ứng domino khiến Dubai rơi vào vòng xoáy suy thoái.

Bồn chứa nhiên liệu cạnh sân bay Dubai bốc cháy dữ dội do bị UAV cảm tử tấn công sáng 16/3. Ảnh: AFP.

Trong 11 ngày, 40 năm tích lũy ""bay hơi

Tốc độ sụp đổ khiến mọi chuyên gia đều không kịp trở tay.

Thứ nhất: Bất động sản “đóng băng”, giá giảm một nửa

Chỉ sau một tuần xung đột, giá trị giao dịch bất động sản tại Dubai đã từ 20,72 tỷ dirham rơi xuống còn 10,37 tỷ dirham, giảm gần 50%. Người mua gần như biến mất.

Chỉ số bất động sản lao dốc hơn 26% trong 12 ngày, xóa sạch toàn bộ mức tăng từ đầu năm 2026. Những nhà đầu tư từng tranh nhau mua nhà giờ chấp nhận bán tháo với giá giảm tới 50%.

Thứ hai: Trung tâm tài chính “rỗng ruột”

Trung tâm tài chính quốc tế Dubai (DIFC) từ thiên đường của giới tài chính nay trở nên vắng lặng. Các ngân hàng Citigroup và Standard Chartered yêu cầu nhân viên rời văn phòng. HSBC thậm chí đóng cửa toàn bộ chi nhánh tại Qatar.

Chỉ số bất động sản của Dubai lao dốc. Ảnh: Creaders.

Đối với ngân hàng, phần bù rủi ro đã vượt xa lợi nhuận. Khi “ngửi thấy mùi thuốc súng”, dòng vốn rút đi còn nhanh hơn tên lửa rơi xuống.

Thứ ba: “Cục máu đông” trong thương mại vàng

Dubai là nút trung chuyển khoảng 20% dòng chảy vàng toàn cầu. Khi thành phố tê liệt, thị trường kim loại quý rung chuyển.

Do gián đoạn hàng không, lượng lớn vàng bị tồn đọng không thể xuất đi. Các thương nhân buộc phải bán tháo với giá thấp hơn chuẩn London tới 30 USD/ounce.

Giới giao dịch cảnh báo: nếu tình trạng này kéo dài, giá vàng châu Á có thể biến động theo hướng “hủy diệt”.

“Thiên đường trú ẩn” kết thúc

Ngay khi còi báo động vang lên ở Dubai, điện thoại tại các hãng luật và văn phòng quản lý tài sản ở châu Á reo liên tục.

Những tỷ phú từng mang khối tài sản khổng lồ đến Dubai bắt đầu họp khẩn trong đêm. Câu hỏi duy nhất: “Làm sao để chuyển tài sản về Hong Kong hoặc Singapore?”.

Dubai từng muốn thách thức vị thế của London và New York bằng “tài chính phi điều tiết” và ưu đãi thuế. Nhưng thực tế đã giáng một cú tát mạnh: Một trung tâm tài chính không có nền tảng an ninh chủ quyền, về bản chất chỉ là một “sòng bạc ngoài khơi” cao cấp.

Những khẩu hiệu như “đổi mới tài chính” hay “ưu đãi thuế” trước quỹ đạo tên lửa đều trở thành con số 0 mong manh.

Trung tâm tài chính quốc tế Dubai (DIFC) từ thiên đường của giới tài chính nay trở nên vắng lặng. Ảnh: Getty.

An ninh mới là “số 1”

11 ngày của Dubai đã phơi bày một logic tàn khốc nhưng cốt lõi của phân bổ tài sản toàn cầu: Trong một thế giới hỗn loạn, khả năng sinh lời của tài sản là thứ yếu, khả năng “tồn tại” mới là yếu tố quyết định.

Dubai mất 40 năm để dựng nên một thành phố huy hoàng giữa sa mạc, nhưng vì vị trí địa chính trị mong manh, chỉ trong 11 ngày đã bị kéo trở về thực tại.

Đây không chỉ là cú sốc của một thành phố, mà còn là sự “tái định hình nhận thức” của tầng lớp siêu giàu toàn cầu. Khi rủi ro tuyệt đối ập đến, những “thiên đường ngoài thế giới” cuối cùng cũng không thể chống lại nắm đấm thép của địa chính trị.

Theo Creaders