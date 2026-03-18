Israel tuyên bố đã tiêu diệt Bộ trưởng Tình báo Iran

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz vừa tuyên bố Israel đã giết chết Bộ trưởng Tình báo Iran, Esmaeil Khatib. Tehran chưa bình luận cũng như chưa xác nhận vụ tấn công này.

Nếu tuyên bố được đưa ra hôm 18/3 được xác nhận, đây sẽ là vụ ám sát cấp cao thứ ba nhằm vào các nhà lãnh đạo Iran trong vòng hai ngày.

Trước đó, Israel đã thực hiện vụ ám sát người đứng đầu Hội đồng An ninh Tối cao Iran Ali Larijani và Gholamreza Soleimani, người đứng đầu lực lượng bán quân sự Basij. Cả hai đều thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel hôm thứ Ba, là một đòn giáng mạnh vào Iran. Nước này dự kiến tổ chức lễ tang cho cả hai người vào hôm sau.

Tuy nhiên, vụ sát hại ông Larijani sẽ không giáng một đòn chí mạng vào giới lãnh đạo Iran, Bộ trưởng Ngoại giao nước này cho biết.

Trong một cuộc phỏng vấn với Al Jazeera, được phát sóng sau khi Tehran xác nhận vụ sát hại ông Larijani vào sáng sớm 18/3, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi cho biết Mỹ và Israel vẫn chưa nhận ra rằng chính phủ Iran không phụ thuộc vào một cá nhân duy nhất.

Phóng viên Nida Ibrahim của Al Jazeera, đưa tin từ khu Bờ Tây bị chiếm đóng, cho biết các nhà phân tích quân sự Israel coi ông Khatib là một nhân vật đáng tin cậy, thân cận với nhà lãnh đạo tối cao mới của Iran, Mojtaba Khamenei.

“Theo các nguồn tin của Israel, họ cho biết đã thu thập được thông tin tình báo cho phép họ trong 24 giờ qua tuyên bố cái chết của ba quan chức cấp cao của Iran”, bà Ibrahim nói.

Ông Katz cũng tuyên bố rằng ông và Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã trao cho quân đội Israel quyền thường trực để loại bỏ các quan chức cấp cao khác của Iran mà họ nhắm đến mà không cần phê duyệt từng trường hợp cụ thể.

“Điều này được xem là một thành công khác từ góc nhìn của Israel trong việc nhắm mục tiêu vào giới lãnh đạo Iran,” bà nói.

Vụ ám sát ông Khatib diễn ra sau 24 giờ khó khăn đối với Tehran.

Hôm thứ Ba, Iran xác nhận cái chết của ông Larijani, thư ký quyền lực của Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, và ông Soleimani, chỉ huy của Basij, lực lượng bán quân sự nội bộ của IRGC.

Ông Larijani là một trong những nhân vật chính trị có ảnh hưởng nhất của Iran, từng dẫn dắt các cuộc đàm phán hạt nhân với phương Tây và giữ chức Chủ tịch Quốc hội.

Các vụ ám sát này là một phần của mô hình nhắm mục tiêu vào các nhà lãnh đạo mà Israel đã theo đuổi trên khắp mạng lưới các đối thủ của mình.

Nhiều lãnh đạo Hamas bên trong và bên ngoài Gaza đã bị ám sát, theo một mô hình nhắm mục tiêu vào các nhà lãnh đạo Palestine kéo dài hàng thập kỷ.

Lãnh đạo lâu năm của Hezbollah, Hassan Nasrallah, và nhân vật khác là ông Ahmed Rahawi, đều đã bị ám sát, và các quan chức Israel đã ra tín hiệu rằng các cuộc tấn công như vậy sẽ tiếp tục.

Kể từ khi phát động cuộc tấn công vào ngày 28/2, Israel và Mỹ đã từng bước loại bỏ phần lớn giới lãnh đạo quân sự và chính trị cấp cao của Iran, bao gồm cả lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei, người đã thiệt mạng vào ngày đầu tiên của cuộc chiến, cùng với một số thành viên gia đình.

Theo AJ, Reuters