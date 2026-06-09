Lần đầu Việt Nam làm chủ công nghệ xóa rung nhĩ không cần dùng nhiệt, ngăn ngừa đột quỵ

Rung nhĩ làm tăng nguy cơ đột quỵ gấp 5 lần. Việc Bệnh viện Bạch Mai triển khai thành công kỹ thuật PFA - công nghệ điều trị tiên tiến hàng đầu thế giới - mở ra hy vọng mới cho người bệnh tại Việt Nam.

Tóm tắt bài viết Ẩn / Hiện Các bác sĩ Viện Tim mạch (Bệnh viện Bạch Mai) đã thành công trong việc điều trị ba bệnh nhân rung nhĩ bằng kỹ thuật triệt đốt bằng năng lượng xung điện trường (PFA), đây là ca đầu tiên tại Việt Nam sử dụng công nghệ mới này. Thành công này không chỉ mang lại hy vọng mới cho người bệnh mà còn đánh dấu bước tiến lớn trong lĩnh vực tim mạch của đất nước. Rung nhĩ là rối loạn nhịp tim phổ biến, gây nguy cơ đột quỵ cao gấp 5 lần do hình thành cục máu đông trong tim có thể di chuyển lên não hoặc gây tắc mạch vành. Trước đây, điều trị chủ yếu dựa vào các phương pháp nhiệt như sóng RF hoặc đốt lạnh, có nguy cơ ảnh hưởng đến các cơ quan lân cận. Công nghệ PFA không sử dụng nhiệt, mà phát ra các xung điện trường cường độ cao trong thời gian ngắn, tác động chọn lọc lên tế bào cơ tim, giảm thiểu tổn thương các mô xung quanh và nâng cao độ an toàn. Ưu điểm của PFA gồm tác động chính xác, rút ngắn thời gian can thiệp, giảm phơi nhiễm tia X và không gây đau đớn cho người bệnh. Theo khuyến cáo quốc tế, PFA phù hợp cho các bệnh nhân rung nhĩ kịch phát, dai dẳng, không đáp ứng thuốc hoặc trẻ tuổi phát hiện sớm. Việc triển khai thành công kỹ thuật này thể hiện bước tiến của y học Việt Nam, giúp người bệnh tiếp cận công nghệ điều trị hiện đại, hiệu quả và chi phí hợp lý tại quê nhà, góp phần giảm nguy cơ đột quỵ và các biến chứng tim mạch nguy hiểm. Cung cấp bởi

Các bác sĩ tiến hành thủ thuật triệt đốt rung nhĩ bằng nguồn năng lượng PFA

Ba bệnh nhân mắc rung nhĩ vừa được các bác sĩ Viện Tim mạch (Bệnh viện Bạch Mai) điều trị thành công bằng kỹ thuật triệt đốt sử dụng năng lượng xung điện trường (Pulsed Field Ablation - PFA) đã ra viện.

Đây là những ca can thiệp đầu tiên bằng công nghệ mới tại Việt Nam. Thành công bước đầu không chỉ mang lại thêm hy vọng cho người bệnh, mà còn đánh dấu cột mốc quan trọng khi các bác sĩ Việt Nam chính thức làm chủ kỹ thuật điều trị rung nhĩ tiên tiến nhất hiện nay.

Nguy cơ đột quỵ từ những nhịp tim rối loạn

Rung nhĩ là một trong những rối loạn nhịp tim phổ biến và nguy hiểm nhất. Bệnh khiến tim đập nhanh, không đều, làm giảm hiệu quả bơm máu và gây ra nhiều triệu chứng như hồi hộp, đánh trống ngực, khó thở, mệt mỏi.

Chia sẻ với VietTimes, PGS.TS Trần Song Giang, Phó Viện trưởng Viện Tim mạch, cho biết khi xuất hiện rung nhĩ, các tín hiệu điện trong buồng nhĩ trở nên hỗn loạn. Máu có thể bị ứ đọng trong tim, hình thành cục máu đông.

Nguy hiểm hơn, nếu cục máu đông di chuyển lên não sẽ gây đột quỵ; nếu làm tắc động mạch vành có thể dẫn tới nhồi máu cơ tim.

"Rung nhĩ là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây đột quỵ não. Người mắc rung nhĩ có nguy cơ đột quỵ cao gấp khoảng 5 lần so với người bình thường", PGS.TS Trần Song Giang cho biết.

Công nghệ mới giúp điều trị chính xác hơn

Trong nhiều năm qua, điều trị rung nhĩ chủ yếu dựa vào các kỹ thuật triệt đốt bằng nhiệt như sóng tần số radio (RF) hoặc đốt lạnh. Dù hiệu quả cao, các phương pháp này vẫn có nguy cơ ảnh hưởng đến những cơ quan nằm gần tim như thực quản, dây thần kinh hoành hoặc mạch máu lớn.

Công nghệ PFA được xem là bước đột phá vì không sử dụng nhiệt. Thay vào đó, hệ thống phát ra các xung điện trường cường độ cao trong thời gian cực ngắn để tác động chọn lọc lên các tế bào cơ tim gây rối loạn nhịp.

Nhờ cơ chế này, các mô xung quanh gần như không bị ảnh hưởng, giúp tăng độ an toàn cho người bệnh.

Theo các chuyên gia, ưu điểm nổi bật của PFA là tác động chính xác lên mô tim cần điều trị, giảm nguy cơ tổn thương các cơ quan lân cận, rút ngắn thời gian can thiệp và giảm thời gian phơi nhiễm tia X.

Đặc biệt, việc cô lập các tĩnh mạch phổi - mục tiêu quan trọng trong điều trị rung nhĩ - có thể được thực hiện gần như tức thì chỉ sau vài giây phát xung.

Người bệnh hầu như không đau trong quá trình làm thủ thuật và thường chỉ cần theo dõi ngắn hạn sau can thiệp.

Thêm cơ hội cho người bệnh Việt Nam

Theo các khuyến cáo tim mạch quốc tế mới nhất, kỹ thuật PFA đặc biệt phù hợp với người mắc rung nhĩ kịch phát hoặc rung nhĩ dai dẳng; người không đáp ứng hoặc gặp tác dụng phụ khi dùng thuốc chống loạn nhịp; người bệnh trẻ tuổi được phát hiện sớm khi cấu trúc tim chưa biến đổi nhiều.

Để triển khai kỹ thuật này, cần sự phối hợp chặt chẽ giữa các bác sĩ điện sinh lý tim mạch, bác sĩ siêu âm tim và ê-kíp gây mê hồi sức nhằm bảo đảm an toàn tối đa cho người bệnh.

PGS.TS Trần Song Giang cho biết, việc triển khai thành công PFA không chỉ đánh dấu bước tiến quan trọng của chuyên ngành tim mạch Việt Nam mà còn giúp người bệnh trong nước được tiếp cận công nghệ điều trị hiện đại hàng đầu thế giới với chi phí hợp lý ngay tại quê nhà.

Khi kỹ thuật được hoàn thiện và triển khai rộng rãi, người mắc rung nhĩ sẽ có thêm lựa chọn điều trị hiệu quả, an toàn và đạt tiêu chuẩn quốc tế, góp phần giảm nguy cơ đột quỵ và các biến chứng tim mạch nguy hiểm.

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