Cuộc chạy đua giành sự sống cho du khách Ấn Độ gặp nạn ở Phú Quốc

Cuộc chạy đua giành sự sống cho các nạn nhân trong vụ tai nạn đường thủy xảy ra ngày 11/7 tại Phú Quốc không chỉ là câu chuyện về nỗ lực của các y bác sĩ trong những giờ phút sinh tử.

Đó còn là minh chứng rõ nét cho năng lực ứng cứu, cấp cứu và điều trị đang từng bước được nâng lên ngay trên đảo - yếu tố ngày càng quan trọng khi Phú Quốc trở thành điểm đến của hàng triệu du khách quốc tế và chuẩn bị cho APEC 2027.

Cuộc chạy đua trong đêm

Sau vụ tai nạn tại khu vực Hòn Mây Rút Ngoài, các nạn nhân người Ấn Độ được đưa tới nhiều cơ sở y tế trên đảo để cấp cứu và theo dõi. Hai trường hợp nặng nhất nhanh chóng được chuyển vào Khoa Hồi sức tích cực (ICU).

Bệnh nhân mắc bệnh lý tim mạch phức tạp đã được can thiệp khẩn cấp ngay trên đảo để giữ “thời gian vàng” trước khi chuyển tuyến

Đến tối cùng ngày, sau quá trình điều trị tích cực tại Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc, một bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, tỉnh táo và có thể giao tiếp. Tuy nhiên, bệnh nhân còn lại được phát hiện mắc bệnh lý tim mạch phức tạp, cần can thiệp khẩn cấp để giữ lại "thời gian vàng".

Ngay trong đêm, các bác sĩ Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc phối hợp với Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang tổ chức hội chẩn khẩn, huy động các chuyên gia hồi sức và tim mạch. Sau khi thống nhất phác đồ điều trị, bệnh nhân được can thiệp mạch vành ngay tại Phú Quốc. Khi tình trạng sức khỏe được kiểm soát và đủ điều kiện vận chuyển, người bệnh được chuyển tới Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) để tiếp tục điều trị; gia đình cũng đã có mặt để chăm sóc, theo thông tin từ Đại sứ quán Ấn Độ.

Ông Trần Minh Khoa, Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc (thứ hai từ phải sang), đến bệnh viện thăm hỏi nạn nhân

Đằng sau những quyết định chuyên môn được đưa ra trong đêm là sự phối hợp liên tục giữa lực lượng cứu hộ, hệ thống cấp cứu, các bệnh viện trên đảo và các bệnh viện tuyến cuối.

Bác sĩ Nguyễn Quang Thắng, Giám đốc Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc, cho biết ngay khi tiếp nhận thông tin, bệnh viện lập tức kích hoạt quy trình báo động đỏ. Dù sự việc xảy ra vào chiều cuối tuần, nhân sự nhiều khoa, phòng được huy động, hai xe cấp cứu cùng các ê-kíp nhanh chóng tới khu vực tiếp nhận nạn nhân, trong khi khu phân loại và cấp cứu tại bệnh viện được thiết lập để sẵn sàng xử trí nhiều trường hợp cùng lúc.

Việc chuẩn bị từ trước về quy trình, nhân lực, trang thiết bị và cơ chế phối hợp đã giúp các bác sĩ có thể xử trí ban đầu ngay trên đảo đối với các ca bệnh nặng, đồng thời kết nối nhanh với các chuyên gia tuyến cuối khi cần thiết.

Đối với nhiều chuyên gia, đây cũng là minh chứng cho thấy năng lực y tế của Phú Quốc đã có những bước tiến đáng kể so với trước đây.

Nếu như trước kia, phần lớn các ca bệnh nặng phải chuyển ngay vào đất liền để can thiệp thì trong vụ việc lần này, nhiều bước hồi sức, chẩn đoán, hội chẩn và xử trí chuyên sâu đã được thực hiện ngay trên đảo. Việc chuyển tuyến chỉ diễn ra sau khi bệnh nhân đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm nhất và đủ điều kiện di chuyển.

Cuộc ứng cứu có sự tham gia hội chẩn, hỗ trợ từ các chuyên gia, bác sĩ của các đơn vị y tế trong tỉnh như Bệnh viện Mặt trời Phú Quốc, Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang và Bệnh viện Chợ Rẫy

Theo Bác sĩ Phạm Thanh Việt, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, việc Phú Quốc từng bước nâng cao năng lực điều trị chuyên sâu ngay tại địa phương mang ý nghĩa rất lớn đối với cả người dân và du khách.

"Nếu phải chuyển bệnh nhân vào đất liền hoặc TP.HCM ngay từ đầu, nhiều trường hợp có thể bỏ lỡ 'thời gian vàng', làm tăng nguy cơ biến chứng. Việc nâng cao năng lực điều trị ngay trên đảo sẽ giúp người bệnh tiếp cận dịch vụ chuyên sâu nhanh hơn trong các tình huống khẩn cấp", ông nhận định.

Từ năng lực ứng cứu đến nền tảng cho một trung tâm du lịch quốc tế

Vụ tai nạn vừa qua là sự cố không ai mong muốn, nhưng cũng cho thấy Phú Quốc đang dần hình thành một hệ thống y tế đủ khả năng xử trí các tình huống khẩn cấp ngay tại chỗ, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào các bệnh viện trên đất liền.

Đây là nền tảng đặc biệt quan trọng khi Phú Quốc liên tục đón lượng khách quốc tế tăng mạnh và chuẩn bị đảm nhận vai trò chủ nhà APEC 2027 - sự kiện sẽ quy tụ hàng nghìn đại biểu, doanh nhân và nguyên thủ từ nhiều nền kinh tế.

Việc chuẩn bị hệ thống y tế đủ khả năng xử trí tình huống khẩn cấp tại chỗ là đặc biệt quan trọng khi Phú Quốc đón lượng khách tăng mạnh, đặc biệt khi hòn đảo đang hướng tới đăng cai APEC 2027

Theo các chuyên gia, cùng với sân bay, hạ tầng giao thông, lưu trú hay trung tâm hội nghị, y tế cũng là một cấu phần không thể thiếu trong năng lực cạnh tranh của một điểm đến quốc tế. Một hệ thống y tế hiện đại không chỉ phục vụ người dân mà còn góp phần tạo dựng niềm tin cho du khách, nhà đầu tư và các sự kiện quy mô lớn.

Trên nền tảng đã được hình thành, Phú Quốc được kỳ vọng sẽ tiếp tục nâng cao năng lực y tế theo hướng chuyên sâu hơn, từ mở rộng hệ thống cấp cứu ngoại viện, tăng cường phương tiện ứng cứu trên biển, hoàn thiện quy trình phản ứng nhanh đến đầu tư thêm cho các chuyên ngành hồi sức, tim mạch, ngoại khoa, chấn thương và cấp cứu đa chấn thương.

Song song với đó là tăng cường hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Chợ Rẫy và các bệnh viện tuyến cuối thông qua hội chẩn từ xa, luân phiên chuyên gia, đào tạo nhân lực và chuyển giao kỹ thuật, giúp các cơ sở y tế trên đảo ngày càng chủ động xử trí các ca bệnh phức tạp.

Đội ngũ y bác sĩ cũng cần tiếp tục được đào tạo về cấp cứu hàng loạt, ngoại ngữ và kỹ năng phục vụ khách quốc tế, đáp ứng yêu cầu của một điểm đến toàn cầu.

Sự phối hợp hiệu quả giữa hệ thống y tế công lập và các bệnh viện đa khoa tư nhân trong vụ việc vừa qua cho thấy Phú Quốc đang từng bước xây dựng một mạng lưới chăm sóc sức khỏe ngày càng hoàn chỉnh. Từ quá trình tiếp nhận và ứng cứu đoàn du khách Ấn Độ, có thể thấy không chỉ nỗ lực giành lại sự sống trong từng phút, mà còn là bước trưởng thành của hệ thống y tế trên đảo. Đây là nền tảng quan trọng để Phú Quốc tự tin bước vào giai đoạn phát triển mới, hướng tới vai trò trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng và tổ chức sự kiện quốc tế.