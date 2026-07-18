Bác sĩ bắc cầu động mạch, cứu đôi chân người bệnh 65 tuổi

Đối mặt nguy cơ mất cả hai chân do thiếu máu chi nặng, người bệnh 65 tuổi được các bác sĩ phẫu thuật bắc cầu động mạch bằng tĩnh mạch tự thân, tái lập tuần hoàn và bảo tồn chi.

Bệnh viện Đa khoa Đức Giang vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật bắc cầu động mạch bằng tĩnh mạch tự thân cho người bệnh N.C.T. (65 tuổi) mắc bệnh động mạch ngoại biên phức tạp, giúp bảo tồn hai chân trước nguy cơ phải cắt cụt.

Người bệnh nhập viện trong tình trạng thiếu máu chân nặng do tắc hẹp động mạch ngoại biên. Đây là bệnh lý khiến dòng máu nuôi chi bị suy giảm nghiêm trọng, nếu không được tái lập tuần hoàn kịp thời có thể dẫn đến hoại tử và phải cắt cụt chi.

Ca phẫu thuật bắc cầu mạch máu tự thân cứu đôi chân người bệnh 65 tuổi

Qua thăm khám, đánh giá và hội chẩn chuyên môn, các bác sĩ xác định đây là trường hợp khó, cần phẫu thuật khẩn cấp nhằm khôi phục lưu lượng máu đến chi dưới và bảo tồn chi.

Thay vì sử dụng mạch máu nhân tạo, BSCKII Nguyễn Văn Lâm, Phụ trách Đơn nguyên Lồng ngực - Mạch máu, cùng ê-kíp đã lựa chọn tĩnh mạch tự thân của chính người bệnh để tạo cầu nối, giúp đưa dòng máu vượt qua đoạn động mạch bị tắc hẹp.

Theo BSCKII Nguyễn Văn Lâm, bắc cầu động mạch bằng tĩnh mạch tự thân là một trong những kỹ thuật chuyên sâu của phẫu thuật mạch máu, hiện chủ yếu được triển khai tại các trung tâm phẫu thuật mạch máu và những bệnh viện có chuyên khoa mạch máu phát triển.

Trong nhiều trường hợp tắc động mạch chi dưới phức tạp, khi người bệnh có tĩnh mạch tự thân phù hợp, phương pháp này được ưu tiên lựa chọn nhờ khả năng tương thích sinh học cao, giảm nguy cơ nhiễm trùng, hạn chế hình thành huyết khối và duy trì độ thông của cầu nối tốt hơn trong thời gian dài so với mạch máu nhân tạo.

Tuy nhiên, đây cũng là kỹ thuật có độ khó cao. Phẫu thuật viên phải lựa chọn được đoạn tĩnh mạch có chất lượng tốt, đủ chiều dài và kích thước phù hợp để làm cầu nối. Sau đó, các van bên trong tĩnh mạch phải được xử lý bằng dụng cụ chuyên dụng để dòng máu có thể lưu thông theo chiều của động mạch.

Khâu nối mạch là công đoạn đòi hỏi độ chính xác rất cao. Các bác sĩ sử dụng chỉ Prolene vi phẫu để thực hiện từng mũi khâu trên thành mạch có đường kính nhỏ, bảo đảm miệng nối kín, không bị hẹp và duy trì lưu thông máu ổn định. Độ chính xác của từng miệng nối có ý nghĩa quyết định đến khả năng hoạt động của cầu nối cũng như kết quả điều trị lâu dài.

Bên cạnh trình độ của phẫu thuật viên, thành công của kỹ thuật còn phụ thuộc vào sự phối hợp chặt chẽ giữa ê-kíp ngoại khoa, gây mê hồi sức và chăm sóc sau mổ nhằm giảm nguy cơ biến chứng và duy trì hoạt động của cầu nối.

Ca phẫu thuật kéo dài khoảng 8 giờ với sự phối hợp giữa ê-kíp ngoại khoa và khoa Gây mê hồi sức.

Trong quá trình mổ, các bác sĩ tiến hành phẫu tích lấy tĩnh mạch tự thân, sử dụng dụng cụ chuyên dụng để phá van tĩnh mạch, sau đó thực hiện nối mạch bằng chỉ Prolene vi phẫu nhằm tái lập dòng máu đến chi dưới.

Ca phẫu thuật do BSCKII Nguyễn Văn Lâm mổ và BSCKI Đỗ Văn Khuê phụ trách gây mê hồi sức đã thành công như mong đợi.

Sau phẫu thuật, cầu nối hoạt động tốt, tuần hoàn hai chân được khôi phục, giúp bảo tồn thành công đôi chân của người bệnh. Hiện người bệnh tiếp tục được theo dõi, điều trị và phục hồi chức năng theo phác đồ.