Bị gà mổ, cụ ông 94 tuổi suýt mất mạng

10 ngày sau khi bị gà mổ, cụ ông 94 tuổi rơi vào tình trạng co cứng toàn thân, suy hô hấp, nguy cơ tử vong rất cao.

Khi thấy cụ ông H.V.L (94 tuổi, Hưng Yên) khi thấy cụ bị gà mổ vào gót chân trái, gia đình nghĩ không có gì nghiêm trọng nên rửa vết thương bằng nước sạch, không đưa đến cơ sở y tế xử trí hoặc tiêm phòng uốn ván.

Không ngờ 10 ngày sau, cụ bắt đầu đau mỏi toàn thân, cứng cổ, khó há miệng, ăn uống dễ sặc. Khi nhập viện, da cụ đã lạnh, người vã mồ hôi, đờm dãi ứ đọng gây tắc đường thở và phải đặt nội khí quản cấp cứu trước khi chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Theo ThS.BS Trương Tư Thế Bảo, Khoa Cấp cứu Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cụ L nhập viện trong tình trạng gồng cứng toàn thân, tăng trương lực cơ nặng. Dù vết thương ở gót chân đã khô, đây vẫn là đường vào để nha bào uốn ván xâm nhập. Cụ được chẩn đoán mắc uốn ván toàn thể mức độ nặng, nguy cơ tử vong rất cao.

Cụ ông nguy kịch chỉ vì vết gà mổ.

Một trường hợp khác là anh T.V.Đ (50 tuổi, Bắc Ninh) cũng suýt mất mạng chỉ vì một vết thương ở lòng bàn tay sau cú ngã xe không xử trí đúng cách. Nghĩ vết thương khô là đã lành, anh chủ quan. Đến khi xuất hiện những cơn co giật toàn thân, suy hô hấp, tím tái, anh mới được đưa đi cấp cứu. Ban đầu, người bệnh được chẩn đoán là suy hô hấp và viêm màng não.

Tuy nhiên, sau khi chuyển đến Trung tâm Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, qua khai thác tiền sử và thăm khám, các bác sĩ phát hiện vết thương ở lòng bàn tay trái kích thước khoảng 3 x 3 cm, sâu lộ xương dù bề mặt đã khô.

Cùng với các biểu hiện lâm sàng như co cứng cơ, giật cứng toàn thân, các bác sĩ chẩn đoán người bệnh mắc uốn ván toàn thể mức độ nặng, phải mở khí quản, thở máy, nuôi ăn qua sonde và điều trị hồi sức tích cực.

Nhiễm trùng uốn ván khiến nguời bệnh nguy kịch từ một vết thương nhỏ.

Đừng chủ quan với vết thương nhỏ

Không ít người cho rằng chỉ giẫm phải đinh gỉ hoặc bị vật kim loại hoen gỉ đâm mới có nguy cơ mắc uốn ván. Thực tế, bất kỳ vết thương hở nào tiếp xúc với môi trường bẩn, từ vết gà mổ, gai đâm đến vết trầy do ngã xe, đều có thể trở thành “cửa ngõ” để vi khuẩn uốn ván xâm nhập nếu không được xử trí đúng cách.

Nhiều người vẫn chủ quan với những vết thương nhỏ vì cho rằng “không chảy nhiều máu thì không sao”. Tuy nhiên, các bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết đây chính là một trong những nguyên nhân khiến không ít người nhập viện khi bệnh đã ở giai đoạn nặng, co cứng toàn thân, suy hô hấp và nguy cơ tử vong cao.

Vi khuẩn gây bệnh tồn tại phổ biến trong đất, cát, bụi bẩn và phân gia súc, gia cầm dưới dạng nha bào. Chỉ cần chúng xâm nhập qua một vết thương hở, đặc biệt là vết thương sâu hoặc nhiễm bẩn, độc tố sẽ tấn công hệ thần kinh, gây co cứng cơ, co giật, chẹn ngực, suy hô hấp và có thể cướp đi tính mạng người bệnh.

Nói cách khác, vết gà mổ, gai đâm, trầy xước khi ngã xe, vết cắt trong lao động hay bất kỳ vết thương hở nào tiếp xúc với môi trường bẩn đều có nguy cơ dẫn đến uốn ván nếu bị xem nhẹ.

Uốn ván là bệnh truyền nhiễm cấp tính có tỷ lệ tử vong cao, đặc biệt ở người cao tuổi và người có bệnh nền. Người bệnh nặng thường phải thở máy nhiều tuần, dùng thuốc an thần kéo dài, điều trị hồi sức với chi phí có thể lên tới hàng trăm triệu đồng.

ThS.BS Trương Tư Thế Bảo khuyến cáo với bất kỳ vết thương hở nào, người dân cũng cần làm sạch vết thương và đến cơ sở y tế nếu vết thương sâu, nhiễm bẩn hoặc không nhớ rõ tiền sử tiêm phòng. Bác sĩ sẽ đánh giá để chỉ định tiêm vắc-xin phòng uốn ván hoặc huyết thanh kháng uốn ván (SAT) khi cần.

"Điều đáng tiếc là rất nhiều ca uốn ván nặng đều bắt đầu từ những vết thương rất nhỏ mà người bệnh cho rằng không đáng lo ngại", bác sĩ nhấn mạnh.