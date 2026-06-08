Khi trí tuệ nhân tạo “đọc vị” mạch tượng và sắc lưỡi

Máy AI phân tích mạch tượng, khuôn mặt, lưỡi để nhận diện thể chất Đông y; hệ thống ngải cứu tự động lọc khói, giảm mùi… Những công nghệ mới đang được giới thiệu như bước ngoặt đưa y học cổ truyền bước vào kỷ nguyên số hóa.

Cứu ngải thông minh

Trong khi trí tuệ nhân tạo (AI) đang tạo ra cuộc cách mạng trong Tây y với khả năng phát hiện sớm ung thư, hỗ trợ đọc phim và chẩn đoán hình ảnh, thì y học cổ truyền (YHCT) cũng bắt đầu bước vào cuộc đua công nghệ.

Trao đổi với VietTimes bên lề Hội thảo quốc tế về ứng dụng công nghệ trong YHCT vừa diễn ra tại Hà Nội, GS Liu Bao Yan, Chủ tịch Liên hiệp Hội Châm cứu Thế giới (WFAS), cho biết làn sóng chuyển đổi số đang tác động mạnh đến lĩnh vực YHCT.

AI, dữ liệu lớn và các thiết bị chẩn đoán thông minh được kỳ vọng giúp chuẩn hóa hoạt động khám, chữa bệnh, đưa YHCT tiến gần hơn tới mô hình y học chính xác.

GS Liu Bao Yan trao đổi với VietTimes bên lề hội thảo ứng dụng AI trong YHCT

Một trong những ví dụ được GS Bao cho biết là hệ thống cứu ngải ứng dụng AI. Nếu trước đây việc cứu ngải (phương pháp dùng nhiệt sinh ra từ việc đốt ngải cứu tác động lên các huyệt đạo nhằm làm ấm kinh lạc, hỗ trợ lưu thông khí huyết và giảm đau) chủ yếu được thực hiện thủ công bằng các điếu ngải, phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm của người thực hiện, thì hiện nay đã xuất hiện các thiết bị tự động hóa quá trình điều trị.

Theo ông, hệ thống mới có khả năng kiểm soát quá trình cứu ngải, tích hợp công nghệ lọc khói, giảm mùi và nâng cao trải nghiệm cho người bệnh. Đây là một trong những minh chứng cho việc công nghệ hiện đại đang dần tham gia vào các kỹ thuật điều trị có lịch sử hàng nghìn năm của YHCT.

Không chỉ dừng lại ở điều trị, AI còn được đưa vào khâu chẩn đoán và đánh giá thể chất người bệnh.

AI bắt mạch, soi lưỡi, nhận diện thể chất

Theo GS Bao, các thiết bị AI hiện nay có thể đồng thời thu thập và phân tích dữ liệu từ mạch tượng, hình ảnh lưỡi và khuôn mặt để hỗ trợ đánh giá thể chất của từng cá nhân. Đây vốn là những nội dung cốt lõi trong hoạt động chẩn đoán của YHCT, trước đây phụ thuộc vào kinh nghiệm của thầy thuốc.

Trong lý luận YHCT, con người được phân thành 9 nhóm thể chất cơ bản, trong đó chỉ có một nhóm được xem là cân bằng, còn lại là các dạng thể chất thiên lệch với những nguy cơ sức khỏe khác nhau.

Từ việc phân tích dữ liệu thu thập được, AI có thể hỗ trợ nhận diện người bệnh thuộc nhóm thể chất nào, từ đó đưa ra các cảnh báo liên quan đến các vấn đề nội khoa, ngoại khoa hoặc phụ khoa.

Điều đáng chú ý là thay vì dựa hoàn toàn vào người thầy thuốc, giờ đây, AI có thể góp phần số hóa và chuẩn hóa những dấu hiệu vốn mang tính kinh nghiệm trong YHCT như bắt mạch hay vọng chẩn.

Theo GS Bao, hệ thống AI được xây dựng trên kho dữ liệu tổng hợp từ khoảng 60.000 bệnh lý và nhiều kết quả nghiên cứu của các chuyên gia, bác sĩ trên thế giới nhằm hỗ trợ đưa ra các đánh giá ban đầu cho người sử dụng.

Máy AI soi mặt và bắt mạch, giúp bác sĩ chẩn đoán bệnh

Kỳ vọng tăng độ chính xác, giảm thời gian khám

Trả lời câu hỏi của VietTimes về việc AI mang lại hiệu quả gì cho người bệnh, GS Bao cho biết có ba yếu tố được quan tâm nhất: độ chính xác, tốc độ chẩn đoán và chi phí.

Theo ông, AI kết hợp với YHCT hiện có thể hỗ trợ đưa ra kết quả đánh giá ban đầu chỉ trong khoảng 5 phút, trong khi quy trình trước đây có thể mất từ 20-30 phút/trường hợp với độ chính xác khá cao.

Việc rút ngắn thời gian được kỳ vọng giúp tăng khả năng tiếp cận dịch vụ, đặc biệt tại các cơ sở có số lượng người bệnh lớn.

Bên cạnh đó, AI còn được sử dụng để hỗ trợ xây dựng các gợi ý điều trị và phương án chăm sóc sức khỏe cá thể hóa, dựa trên dữ liệu thu thập được từ từng người bệnh.

Chủ tịch WFAS đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong mạng lưới hợp tác quốc tế về châm cứu và YHCT.

Theo ông, các tổ chức thành viên của WFAS tại Việt Nam từ lâu đã tích cực tham gia các hoạt động học thuật, nghiên cứu khoa học và phổ cập châm cứu, góp phần thúc đẩy giao lưu, hợp tác YHCT giữa Việt Nam với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới.

GS Bao nhấn mạnh rằng AI sẽ không thay thế vai trò của thầy thuốc YHCT mà chỉ là công cụ hỗ trợ nâng cao hiệu quả chẩn đoán và điều trị. Quyết định cuối cùng vẫn thuộc về bác sĩ, nhất là những bệnh phức tạp cần đánh giá toàn diện.

Sự kết hợp giữa tri thức YHCT và công nghệ hiện đại là hướng đi quan trọng để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe trong tương lai.