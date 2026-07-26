Trung Quốc xuất khẩu 5,3 triệu ô tô, Nga là thị trường lớn nhất

Trong bối cảnh Trung Quốc xuất khẩu tới 5,31 triệu xe ô tô trong 6 tháng đầu năm, tăng 53% so với cùng kỳ năm 2025, Nga đã trở lại là thị trường lớn nhất, Brazil vọt lên thứ hai, trong khi Mexico đã từ vị trí số 1 năm ngoái tụt xuống thứ 6.

Theo số liệu mới nhất do Tổng thư ký Hiệp hội Xe du lịch Trung Quốc (CPCA) Thôi Đông Thụ (Cui Dongshu) công bố ngày 24/7, trong 6 tháng đầu năm 2026, Nga đã trở lại là thị trường xuất khẩu ô tô lớn nhất của Trung Quốc với 448.157 xe. Xếp sau là Brazil (410.825 xe), tiếp đến là Anh (255.260 xe), Australia (237.823 xe) và Bỉ (219.730 xe).

Tính chung từ tháng 1 đến tháng 6, Trung Quốc đã xuất khẩu 5,31 triệu xe ô tô, tăng 53% so với cùng kỳ năm 2025. Ông Thôi Đông Thụ cho rằng động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ giá dầu toàn cầu duy trì ở mức cao, năng lực cạnh tranh ngày càng mạnh của xe Trung Quốc và nhu cầu tăng liên tục tại các thị trường đang phát triển ở khu vực "Nam bán cầu" (Global South).

Mexico tụt hạng sau chính sách thuế mới

Trong năm 2025, Mexico từng là thị trường nhập khẩu ô tô Trung Quốc lớn nhất với 625.200 xe, tăng thêm hơn 180.000 xe so với năm trước và vượt Nga.

Tuy nhiên, sau khi các chính sách thuế quan mới được áp dụng trong năm 2026, cục diện đã thay đổi đáng kể. Trong nửa đầu năm, lượng xe Trung Quốc xuất sang Mexico đạt 210.155 chiếc, chỉ tăng 13%, khiến nước này tụt xuống vị trí thứ sáu trong danh sách các thị trường xuất khẩu lớn nhất của xe hơi Trung Quốc.

Xe ô tô chạy điện của Trung Quốc xuất khẩu tăng mạnh nhờ giá dầu tăng do chiến tranh Trung Đông. Ảnh: Newtalk.

Xuất khẩu sang Nga bật tăng mạnh trở lại

Đáng chú ý, lượng ô tô Trung Quốc xuất khẩu sang Nga trong 6 tháng đầu năm tăng tới 148% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo ông Thôi Đông Thụ, Nga liên tục điều chỉnh quy định nhập khẩu theo tình hình cung - cầu. Do doanh số ô tô tại Nga năm 2024 đạt mức cao nhất trong nhiều năm, nhu cầu đã được "mua trước", khiến thị trường suy giảm trong năm 2025. Sang năm 2026, nhu cầu nội địa của Nga dần ổn định trở lại, kéo theo xuất khẩu ô tô Trung Quốc phục hồi rõ rệt.

Bùng nổ xe năng lượng mới, Brazil thành điểm sáng

Bên cạnh Nga, Brazil là thị trường ghi nhận sự bứt phá ấn tượng nhất:

Toàn ngành xe năng lượng mới (NEV): Nửa đầu năm nay, Trung Quốc xuất khẩu tổng cộng 2,42 triệu xe NEV (tăng 70%). Riêng lượng xe NEV xuất sang Brazil đạt 299.803 chiếc, tăng tới 158%.

Sự tăng trưởng thần tốc này giúp Brazil vượt qua Bỉ để trở thành thị trường tiêu thụ xe năng lượng mới lớn nhất của Trung Quốc, đồng thời đẩy tổng lượng xe nhập khẩu (tính cả xe xăng) của Brazil từ Trung Quốc vọt lên vị trí thứ hai toàn cầu với hơn 410.000 xe.

Việc các hãng xe Trung Quốc đẩy mạnh xây dựng nhà máy và nội địa hóa sản xuất tại Brazil đã khiến nước này nhảy vọt lên vị trí thị trường nhập khẩu lớn thứ hai trong nửa đầu năm 2026. Ảnh: Newtalk.

Ông Thôi Đông Thụ cho rằng việc các hãng xe Trung Quốc đẩy mạnh xây dựng nhà máy và nội địa hóa sản xuất tại Brazil đã góp phần thúc đẩy nhu cầu và xuất khẩu sang thị trường này tăng mạnh.

Giá dầu tăng vọt tiếp sức cho xe điện Trung Quốc

Trong bối cảnh xung đột Mỹ - Israel và Iran khiến giá năng lượng thế giới liên tục leo thang, truyền thông Mỹ phân tích rằng ngành công nghiệp xe điện Trung Quốc đang đứng trước cơ hội vàng để đẩy mạnh xói mòn thị phần xe xăng tại các quốc gia phụ thuộc nhiều vào năng lượng nhập khẩu từ Trung Đông như Thái Lan, Philippines...

Dù vậy, cục diện xuất khẩu đã ghi nhận những biến động bất ngờ: Trong tháng 6, xuất khẩu ô tô Trung Quốc sang Bỉ đạt 57.217 xe, xuất sang Anh đạt 50.157 xe, sang Australia đạt 46.434 xe, sang Philippines đạt 43.466 xe và sang Thái Lan đạt 28.978 xe; tất cả các nước này đều ghi nhận mức tăng trên 100% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi tốc độ tăng tại Brazil lại chững lại rõ rệt, chỉ đạt 11.089 xe, tăng vỏn vẹn 2%, cho thấy thứ hạng các thị trường nhập khẩu ô tô Trung Quốc có thể tiếp tục thay đổi khi kết thúc năm 2026.

Theo Newtalk