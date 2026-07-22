Ca mổ đặc biệt của GS Trần Bình Giang tại BV Việt Đức cơ sở Ninh Bình

Lần đầu mổ béo phì tại BV Việt Đức cơ sở Ninh Bình

Theo vị chuyên gia đầu ngành, đây là một ca bệnh mà phẫu thuật viên phải "đấu trí" với những nguy cơ về tim mạch và hô hấp có thể đe dọa tính mạng người bệnh, chứ không đơn thuần là thao tác cắt dạ dày.

Bệnh nhân là chị N (30 tuổi, Ninh Bình), bị bệnh thừa cân từ nhỏ nhưng khoảng 10 năm gần đây cân nặng tăng nhanh không thể kiểm soát. Dù nhiều lần áp dụng chế độ ăn kiêng, tập luyện, sử dụng thuốc và điều trị nội khoa, cân nặng của chị vẫn tiếp tục tăng.

Khi đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình, chị N nặng 92 kg, cao 1,62 m, chỉ số BMI đạt 35,06 kg/m², béo phì độ II.

Thừa cân khiến chị N không chỉ mặc cảm về ngoại hình, mà chị còn phải sống chung với hàng loạt căn bệnh do béo phì gây ra như gan nhiễm mỡ, rối loạn lipid máu, rối loạn đường huyết, đau khớp, thường xuyên tức vùng thượng vị, khó thở và nhanh mệt khi vận động.

Với tình trạng của chị N, sau khi được hội chẩn toàn diện, các chuyên gia quyết định chỉ định phẫu thuật nội soi cắt dạ dày hình ống - phương pháp dành cho những trường hợp béo phì nặng thất bại với điều trị nội khoa.

Các bác sĩ đã tiến hành theo phương pháp mới nhất là không chỉ cắt phần dạ dày, mà còn cắt cả phần mỡ tích tụ để giảm béo hiệu quả hơn.

Đây cũng là ca phẫu thuật điều trị béo phì đầu tiên tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình.

"Khó nhất là giữ người bệnh thở an toàn"

Trao đổi với VietTimes sáng 22/7 GS.TS Trần Bình Giang cho biết với các ca phẫu thuật điều trị béo phì, phần đáng lo nhất là gây mê hồi sức.

Bởi người bệnh béo phì thường mắc nhiều bệnh chuyển hóa như đái tháo đường type 2, tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, gan nhiễm mỡ, đau khớp... Nếu không điều trị, những biến chứng này sẽ ngày càng nặng hơn.

Vị chuyên gia phân tích thêm: Ở người béo phì, thành bụng rất dày, lượng mỡ trong ổ bụng nhiều khiến trường mổ hẹp, thao tác nội soi trở nên khó khăn hơn. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất lại nằm ở tim và phổi.

GS Giang giải thích: Tim của người béo phì phải làm việc quá sức để nuôi một cơ thể có khối lượng lớn hơn bình thường. Trong khi đó, thành ngực và thành bụng dày khiến hô hấp bị hạn chế. Vì thế, nếu kiểm soát gây mê không tốt, người bệnh có thể suy hô hấp sau mổ, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.

Chính vì vậy, ông nhấn mạnh phẫu thuật điều trị béo phì cần được thực hiện tại các trung tâm ngoại khoa lớn, nơi có đầy đủ trang thiết bị cùng đội ngũ phẫu thuật viên và bác sĩ gây mê hồi sức giàu kinh nghiệm.

Ca mổ béo phì dù nhiều nguy cơ đã thành công như mong đợi

Theo GS Giang, sau phẫu thuật, người bệnh có thể giảm 20-30 kg, tùy mức độ béo phì ban đầu. Có những trường hợp nặng 168 kg, sau khi phẫu thuật đã giảm xuống chỉ còn khoảng 80-90 kg.

Không chỉ giảm cân, hầu hết người bệnh béo phì sau mổ còn cải thiện đáng kể hoặc không còn phải điều trị đái tháo đường type 2, tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu và nhiều bệnh lý chuyển hóa khác khi cân nặng giảm dần.

"Béo phì không đơn thuần là thừa cân mà là một bệnh mạn tính. Phẫu thuật không nhằm mục đích làm đẹp mà là điều trị bệnh, giúp kéo dài tuổi thọ và nâng cao chất lượng cuộc sống" - GS Giang nhấn mạnh.

Với sự phẫu thuật trực tiếp của chuyên gia đầu ngành, ca mổ đầu tiên tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình mặc dù gặp nhiều thách thức đã thành công như mong đợi. Nhờ kỹ thuật mổ nội soi, người bệnh ít đau sau mổ, ít chảy máu và phục hồi nhanh nên chỉ sau 2 ngày đã có thể xuất viện.

Giờ đây, người bệnh không cần lên Hà Nội vẫn được chính các chuyên gia đầu ngành phẫu thuật, giảm đáng kể thời gian, chi phí đi lại nhưng vẫn được hưởng chất lượng điều trị tương đương cơ sở chính.