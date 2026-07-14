Các trung tâm xạ trị "khát" nhân lực, Trường Đại học Y Hà Nội tiên phong mở hướng đào tạo mới

Trước nhu cầu ngày càng lớn về kỹ thuật viên xạ trị trình độ đại học, Trường Đại học Y Hà Nội lần đầu mở định hướng đào tạo xạ trị trong ngành kỹ thuật hình ảnh y học, tuyển 50 chỉ tiêu ngay năm đầu triển khai.

Mỗi năm, Việt Nam ghi nhận khoảng 180.000 ca ung thư mới, kéo theo nhu cầu lớn về nhân lực xạ trị khi nhiều bệnh viện đầu tư hệ thống điều trị hiện đại. Trước thực tế đó, Trường Đại học Y Hà Nội lần đầu đưa định hướng xạ trị vào chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật hình ảnh y học. VietTimes đã trao đổi với PGS.TS Lê Đình Tùng, Phó Hiệu trưởng nhà trường, về lĩnh vực này.

PGS.TS Lê Đình Tùng chia sẻ về chuyên ngành mới của Trường Đại học Y Hà Nội

- Điều gì đặt ra yêu cầu để năm nay, lần đầu tiên Trường Đại học Y Hà Nội quyết định mở chuyên ngành xạ trị trong chương trình đào tạo ngành kỹ thuật hình ảnh y học?

- Trong những năm gần đây, số lượng cơ sở xạ trị tại Việt Nam tăng nhanh với nhiều trung tâm ung bướu, bệnh viện đa khoa và bệnh viện chuyên khoa được đầu tư hệ thống máy gia tốc tuyến tính, CT mô phỏng, hệ thống lập kế hoạch xạ trị, IGRT, VMAT, SBRT, SRS...

Khảo sát tại 48 bệnh viện điều trị ung thư có xạ trị cho thấy cả nước hiện chỉ có khoảng 400 kỹ thuật viên xạ trị, trong khi cần khoảng 1.100–1.500 người được đào tạo bài bản để đáp ứng nhu cầu điều trị ung thư. Sự thiếu hụt khiến nhiều kỹ thuật viên phải làm việc quá tải, kể cả ca đêm.

Song song với việc đầu tư trang thiết bị hiện đại, nhu cầu nhân lực kỹ thuật viên xạ trị có trình độ đại học ngày càng lớn. Tuy nhiên, hiện nay nguồn nhân lực chủ yếu được đào tạo ngắn hạn hoặc chuyển đổi từ kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh, chưa có chương trình đào tạo bài bản theo định hướng xạ trị trong bậc đại học.

Khảo sát hiện nay cho thấy cả nước còn thiếu gần 1.500 kỹ thuật viên xạ trị được đào tạo bài bản.

Trong khi đó, chương trình đào tạo Cử nhân kỹ thuật hình ảnh y học của Trường Đại học Y Hà Nội đã có nền tảng vững chắc về hình ảnh học, an toàn bức xạ, thiết bị y tế, CT, MRI và y học hạt nhân.

Đây là cơ sở để Trường Đại học Y Hà Nội bổ sung định hướng chuyên sâu về xạ trị, đáp ứng nhu cầu thực tiễn của các cơ sở khám, chữa bệnh. Việc xây dựng định hướng xạ trị trong chương trình đào tạo hiện hành là cần thiết, phù hợp với định hướng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của ngành Y tế.

- Định hướng xạ trị được thiết kế như thế nào để vừa đáp ứng yêu cầu đào tạo chuyên sâu, vừa bảo đảm chuẩn đầu ra của ngành kỹ thuật hình ảnh y học, thưa ông?

- Định hướng xạ trị được xây dựng theo các nguyên tắc: không thay đổi mã ngành đào tạo; không làm thay đổi chuẩn đầu ra trình độ đại học của ngành kỹ thuật hình ảnh y học; không làm thay đổi điều kiện bảo đảm chất lượng chương trình đào tạo; bảo đảm khả năng liên thông giữa hai định hướng trong quá trình đào tạo; không thay đổi tổng thời gian đào tạo; không thay đổi tổng số tín chỉ của chương trình.

Chương trình bổ sung các học phần chuyên sâu về xạ trị thông qua việc thay thế một số học phần chuyên ngành hiện hành, đồng thời bảo đảm sinh viên vẫn đáp ứng đầy đủ chuẩn chương trình đào tạo.

Sinh viên học chương trình thống nhất trong bốn học kỳ đầu (hai năm đầu). Từ học kỳ V, sinh viên đăng ký lựa chọn một trong hai định hướng gồm kỹ thuật hình ảnh chuyên sâu hoặc xạ trị.

Việc lựa chọn căn cứ trên nguyện vọng của sinh viên, kết quả học tập, điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo và chỉ tiêu đào tạo từng định hướng do Nhà trường quyết định hằng năm.

Sau khi đăng ký và được phê duyệt, sinh viên học các học phần chuyên ngành theo định hướng đã lựa chọn.

Hai định hướng được triển khai song song trong cùng một khung chương trình đào tạo, không tách thành các nhánh hoặc chương trình riêng biệt.

Trong quá trình học tập, sinh viên lựa chọn các học phần thuộc định hướng xạ trị để thay thế tương ứng một số học phần tự chọn hoặc học phần chuyên sâu của định hướng kỹ thuật hình ảnh chuyên sâu.

Các trung tâm xạ trị hiện đại luôn "khát" nhân lực chất lượng cao. Ảnh: Bệnh viện 108

- Ông có thể cho biết nội dung đào tạo theo định hướng xạ trị được xây dựng ra sao?

- Các học phần định hướng xạ trị được bố trí thay thế trực tiếp các học phần hiện hành trong chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật hình ảnh y học.

Một số học phần cơ sở và quản lý được thay thế bằng các học phần cơ sở xạ trị gồm: Đại cương xạ trị, cơ sở vật lý - sinh học bức xạ, tổ chức và quản lý khoa xạ trị - y học hạt nhân.

Các học phần kỹ thuật chuyên sâu được thay thế bằng các học phần về mô phỏng, quy trình và vận hành xạ trị.

Ba học phần thực hành bệnh viện được thay thế bằng các học phần thực tập quan sát, mô phỏng và làm quen quy trình xạ trị tại cơ sở lâm sàng.

Sáu học phần tự chọn chuyên khoa như tai mũi họng, tim mạch, sản phụ khoa, nhi khoa, điện quang can thiệp... được thay thế bằng các học phần tự chọn định hướng xạ trị.

Đối với nhóm học phần tự chọn định hướng xạ trị, sinh viên lựa chọn 2 trong số 6 học phần, bảo đảm tính linh hoạt, phù hợp định hướng nghề nghiệp cá nhân và không làm gia tăng khối lượng đào tạo. Khối học phần định hướng xạ trị gồm 25 tín chỉ, được bố trí trong khối kiến thức ngành và chuyên ngành.

Tổng số học phần thuộc định hướng là 15 học phần, gồm 9 học phần bắt buộc với 19 tín chỉ và 6 tín chỉ học phần tự chọn.

- Trong năm đầu tiên triển khai, Trường dự kiến tuyển sinh bao nhiêu chỉ tiêu và đánh giá như thế nào về nhu cầu đào tạo của lĩnh vực này?

- Năm nay, Trường Đại học Y Hà Nội tuyển 50 chỉ tiêu, phù hợp với năng lực đào tạo và điều kiện thực hành hiện có. Căn cứ nhu cầu của các cơ sở y tế, yêu cầu của cơ quan quản lý và các quy định về an toàn đối với nhân viên y tế, có thể thấy nhu cầu tuyển dụng đối với nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu chuyên môn trong lĩnh vực xạ trị là rất lớn.

- Cảm ơn ông đã trao đổi!