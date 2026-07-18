Điều trị ung thư bước vào kỷ nguyên tích hợp AI, robot và liệu pháp tế bào

Không còn là cuộc chiến của riêng phẫu thuật, hóa trị hay xạ trị, điều trị ung thư đang bước sang một kỷ nguyên mới với mô hình tích hợp đa chuyên khoa, kết hợp AI, robot và các liệu pháp tế bào tiên tiến.

Đây là thông điệp xuyên suốt tại Hội nghị khoa học quốc tế "Tương lai của điều trị ung thư tích hợp", do Tổng hội Y học Việt Nam phối hợp tổ chức sáng 18/7, với sự tham dự của 400 đại biểu cùng nhiều công nghệ điều trị hiện đại hàng đầu thế giới.

AI, robot và liệu pháp tế bào đang thay đổi điều trị ung thư

Nếu trước đây điều trị chủ yếu dựa trên ba trụ cột gồm phẫu thuật, hóa trị và xạ trị, thì hiện nay xu hướng nổi bật là điều trị tích hợp đa chuyên khoa, kết hợp nhiều phương pháp và công nghệ, nhằm xây dựng phác đồ tối ưu cho từng người bệnh.

Một trong những điểm nhấn của hội nghị là cập nhật hàng loạt công nghệ đang định hình tương lai điều trị ung thư.

Trong lĩnh vực ngoại khoa, nhiều báo cáo giới thiệu ứng dụng phẫu thuật robot đối với ung thư thực quản, đầu cổ, tuyến tiền liệt, gan, đại trực tràng và tụy. Các kỹ thuật xâm lấn tối thiểu giúp giảm mất máu, giảm đau sau mổ, rút ngắn thời gian hồi phục và nâng cao độ chính xác trong những ca phẫu thuật phức tạp.

Ở lĩnh vực xạ trị, các chuyên gia trình bày những tiến bộ của liệu pháp bắt neutron bằng boron (BNCT) trong điều trị u não ác tính tái phát và ung thư vùng đầu cổ, cùng công nghệ xạ trị ion nặng đối với ung thư tụy.

Đây đều là các kỹ thuật tiên tiến, có khả năng tập trung liều điều trị vào khối u, hạn chế tổn thương mô lành.

PGS.TS Nguyễn Thị Xuyên, Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam, phát biểu tại hội thảo.

Bên cạnh đó, điều trị miễn dịch và liệu pháp tế bào cũng mở ra nhiều hy vọng mới. Các báo cáo về liệu pháp tế bào CAR-T, tế bào NK và ghép tế bào gốc cho bệnh máu ác tính cho thấy xu hướng khai thác chính hệ miễn dịch của cơ thể để nhận diện và tiêu diệt tế bào ung thư, mang lại thêm cơ hội điều trị cho nhiều nhóm bệnh nhân vốn trước đây còn ít lựa chọn.

Đặc biệt, trí tuệ nhân tạo (AI) đang hiện diện trong hầu hết các khâu của quy trình điều trị, từ lập kế hoạch điều trị, hỗ trợ phẫu thuật, quản lý bệnh viện thông minh, y học từ xa đến theo dõi người bệnh sau điều trị.

Điều này cho thấy AI không còn là công nghệ của tương lai mà đang trở thành nền tảng của hệ sinh thái điều trị ung thư hiện đại.

Chuyên gia Đài Loan chia sẻ kinh nghiệm dùng AI trong điều trị ung thư.

Đưa công nghệ mới đến với người bệnh Việt Nam

Hội nghị không chỉ giới thiệu những kỹ thuật tiên tiến mà còn hướng tới ba mục tiêu trọng tâm: Cập nhật các phương pháp điều trị thế hệ mới; thúc đẩy hợp tác thực chất giữa Bệnh viện Đa khoa Cựu chiến binh Đài Bắc và 33 đơn vị y tế Việt Nam thông qua đào tạo, chuyển giao kỹ thuật; giúp các bệnh viện tiếp cận mô hình quản lý và công nghệ điều trị tiên tiến.

Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Hà Nội)ký kết hợp tác với Bệnh viện Đa khoa Cựu chiến binh Đài Bắc.

Trong thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục mở rộng các chương trình đào tạo ngắn hạn và dài hạn cho bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên cũng như tăng cường nghiên cứu chung. Đây là nền tảng quan trọng để các cơ sở y tế Việt Nam từng bước làm chủ những kỹ thuật điều trị hiện đại.

Nhờ đó, ngày càng nhiều người bệnh Việt Nam có cơ hội tiếp cận các phương pháp điều trị tiên tiến ngay trong nước, giảm nhu cầu ra nước ngoài chữa bệnh, tiết kiệm chi phí và nâng cao cơ hội được điều trị bằng các công nghệ mới.