BV Bạch Mai ở Ninh Binh cứu bệnh nhân có nguy cơ đột tử do hội chứng Brugada

Sau nhiều lần đột ngột mất ý thức và ngã chấn thương, một bệnh nhân 77 tuổi được phát hiện mắc hội chứng Brugada khi đến Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình. Đây là bệnh lý rối loạn nhịp tim có nguy cơ gây đột tử.

Bệnh nhân đã được cấy máy khử rung tim tự động để điều trị

Ông Nguyễn Văn T. (77 tuổi) được đưa đến Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình trong tình trạng suy kiệt cả về thể chất lẫn tinh thần sau nhiều ngày liên tiếp xuất hiện các cơn mất ý thức đột ngột.

Các cơn ngất xảy ra hoàn toàn không có dấu hiệu báo trước. Người bệnh đang sinh hoạt bình thường bỗng tối sầm mặt mũi, mất ý thức rồi ngã xuống nền cứng. Việc ngất tái diễn nhiều lần khiến bệnh nhân liên tục va đập vùng đầu và mặt. Rất may, chưa xảy ra chấn thương sọ não nghiêm trọng.

Gia đình đã đưa ông T. đi khám tại nhiều cơ sở y tế nhưng chưa xác định được nguyên nhân. Đến Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình, các bác sĩ mới phát hiện những bất thường trên điện tâm đồ gợi ý hội chứng Brugada - một bệnh lý rối loạn nhịp tim di truyền do bất thường các kênh ion của tế bào cơ tim.

Theo các chuyên gia tim mạch, hội chứng Brugada là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây đột tử do tim ở người có cấu trúc tim bình thường.

Người bệnh có thể hoàn toàn khỏe mạnh, không có tổn thương thực thể ở tim nhưng vẫn có nguy cơ xuất hiện các rối loạn nhịp thất ác tính như rung thất. Nếu không được cấp cứu trong vài phút, người bệnh có thể tử vong.

Vì thế, PGS.TS Phạm Thị Thu Hoài, Viện trưởng Viện Tim mạch Việt Nam và PGS.TS Trần Song Giang, Phó Viện trưởng Viện Tim mạch Việt Nam (Bệnh viện Bạch Mai), đã trực tiếp chỉ đạo các chuyên khoa Hồi sức tích cực và Tim mạch hội chẩn liên chuyên khoa, thống nhất phương án điều trị tối ưu cho người bệnh.

Máy khử rung tim - "lá chắn" trước nguy cơ đột tử

Sau khi đánh giá toàn diện nguy cơ, các bác sĩ quyết định cấy máy khử rung tim tự động (ICD) - phương pháp điều trị được coi là hiệu quả nhất hiện nay để phòng ngừa đột tử ở người mắc hội chứng Brugada có nguy cơ cao.

TS Phạm Trần Linh, chuyên gia nhịp học tim mạch, người trực tiếp thực hiện thủ thuật, cho biết thách thức lớn nhất là đánh giá chính xác nguy cơ đột tử và lựa chọn đúng thời điểm can thiệp.

Theo TS Linh, đây là bệnh lý rối loạn điện học của tim có thể diễn biến rất nhanh. Việc Bệnh viện Bạch Mai vận hành theo cùng hệ thống chuyên môn giữa cơ sở Hà Nội và cơ sở Ninh Bình giúp các quy trình kỹ thuật, tiêu chuẩn an toàn được triển khai đồng bộ, tạo điều kiện để người dân tiếp cận các kỹ thuật tim mạch chuyên sâu ngay tại địa phương.

Giải thích về thiết bị được cấy, TS Phạm Trần Linh ví máy khử rung tim ICD như một "bác sĩ cấp cứu thu nhỏ" đặt trong cơ thể. Thiết bị liên tục theo dõi nhịp tim, khi phát hiện các rối loạn nhịp nguy hiểm như rung thất sẽ tự động phát xung điện để đưa nhịp tim trở lại bình thường, qua đó ngăn chặn nguy cơ đột tử.

Theo các chuyên gia, với những người mắc hội chứng Brugada có chỉ định, ICD hiện là biện pháp bảo vệ tính mạng hiệu quả nhất.

PGS.TS Phạm Thị Thu Hoài cho rằng thành công của ca cấy máy khử rung tim là minh chứng cho hiệu quả của quá trình chuyển giao kỹ thuật bài bản từ Bệnh viện Bạch Mai đến cơ sở Ninh Bình.

Trong thời gian tới, nhiều kỹ thuật chuyên sâu như cấy máy tạo nhịp, cấy ICD, liệu pháp tái đồng bộ tim và thăm dò điện sinh lý sẽ tiếp tục được phát triển, giúp người dân khu vực Ninh Bình và các tỉnh lân cận được tiếp cận dịch vụ kỹ thuật cao ngay tại địa phương.

Đừng bỏ qua những cơn ngất không rõ nguyên nhân

Các bác sĩ cảnh báo không ít người vẫn cho rằng ngất chỉ do tụt huyết áp, mệt mỏi hoặc thiếu máu nên chủ quan, trong khi đây có thể là dấu hiệu đầu tiên của các bệnh lý rối loạn nhịp tim nguy hiểm.

Người từng ngất không rõ nguyên nhân, từng được cấp cứu vì ngừng tim hoặc có người thân mắc hội chứng Brugada hay đột tử khi còn trẻ cần đến chuyên khoa tim mạch để được ghi điện tâm đồ và đánh giá nguy cơ.

Đối với người đã được chẩn đoán mắc hội chứng Brugada, việc tái khám định kỳ, hạ sốt sớm khi bị sốt, tuyệt đối không sử dụng rượu bia, không tự ý dùng các thuốc có khả năng khởi phát rối loạn nhịp và tuân thủ điều trị là những biện pháp quan trọng giúp giảm nguy cơ biến cố tim mạch và đột tử.

Các chuyên gia nhấn mạnh, hội chứng Brugada không phải là bệnh phổ biến nhưng hậu quả rất nặng nề nếu bị bỏ sót.

Vì vậy, những cơn ngất đột ngột, không có dấu hiệu báo trước và tái diễn nhiều lần cần được xem là tín hiệu cảnh báo. Người bệnh nên đến cơ sở chuyên khoa tim mạch thăm khám sớm để hạn chế nguy cơ biến cố nghiêm trọng.