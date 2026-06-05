Bộ Y tế yêu cầu rà soát kẹo Allen’s bị thu hồi tại Australia

Một số lô kẹo Allen’s của Nestlé và sản phẩm Nature’s Own tại Australia bị thu hồi do nguy cơ lẫn dị vật, Bộ Y tế Việt Nam yêu cầu rà soát nếu lưu hành trong nước.

Chiều 5/6, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã liên tiếp có các văn bản đề nghị Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương), đề nghị thông báo cho các sàn thương mại điện tử, website bán hàng và các đơn vị phân phối phối hợp rà soát, ngừng kinh doanh nếu phát hiện các sản phẩm thuộc diện thu hồi đang lưu hành tại Việt Nam, đồng thời gỡ bỏ các thông tin liên quan đến sản phẩm và xử lý theo quy định của pháp luật.

Kẹo Allen's iNSiDE OUTS bị cảnh báo có dị vật

Theo Cục An toàn thực phẩm, Cơ quan Tiêu chuẩn Thực phẩm Australia – New Zealand (FSANZ) vừa phát đi cảnh báo thu hồi một số lô sản phẩm kẹo Allen's iNSiDE OUTS 130g do phát hiện có dị vật.

Công ty Nestlé Australia Ltd. đang tiến hành thu hồi sản phẩm kẹo Allen's iNSiDE OUT. Ảnh: foodstandards.

Đây là loại kẹo phổ biến được bán rộng rãi tại Australia thông qua nhiều hệ thống bán lẻ lớn như Coles, Woolworths và các cửa hàng độc lập như IGA.

Các lô sản phẩm bị thu hồi gồm 6072T941, 6073T941, 6074T941, 6075T941, 6085T941, 6086T941 và 6088T941, có hạn sử dụng đến ngày 30/6/2027.

Từ cảnh báo của phía Australia, Cục An toàn thực phẩm đề nghị các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, rà soát trên các sàn thương mại điện tử và website bán hàng nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn việc kinh doanh các lô sản phẩm nêu trên nếu có mặt tại thị trường Việt Nam.

Theo thông tin đăng tải trên trang của FSANZ, sản phẩm bị thu hồi do có nguy cơ chứa các mảnh nhựa nhỏ phát sinh trong quá trình sản xuất. Cơ quan này khuyến cáo người tiêu dùng không sử dụng sản phẩm thuộc diện thu hồi và liên hệ nơi bán để được hoàn tiền.

Thu hồi khẩn hai sản phẩm Nature's Own

Cũng trong ngày 5/6, Cục An toàn thực phẩm tiếp tục có công văn liên quan đến hai sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe thuộc thương hiệu Nature's Own sau khi nhận được cảnh báo từ Cơ quan Quản lý Dược phẩm Australia (TGA).

Hai sản phẩm thực phẩm bổ sung của Nature’s Own bị thu hồi tại Úc vì nguy cơ lẫn mảnh thủy tinh. Ảnh: TGA.

Hai sản phẩm bị thu hồi gồm Nature's Own Glucosamine Sulfate with Chondroitin loại 320 viên, số lô 1662937, hạn sử dụng tháng 4/2028 và Nature's Own Magnesium Glycinate 1150mg loại 300 viên, số lô 1665576, hạn sử dụng tháng 4/2028.

Theo TGA, nguyên nhân thu hồi xuất phát từ nguy cơ có thể tồn tại mảnh kính bên trong chai đựng sản phẩm. Cơ quan này cho biết mảnh kính nếu có không nằm trong viên uống mà có thể xuất hiện trong lọ chứa, tiềm ẩn nguy cơ gây thương tích cho người sử dụng khi mở hoặc sử dụng sản phẩm.

Hai sản phẩm nói trên do Sanofi Consumer Healthcare phân phối và được bán rộng rãi tại Australia từ ngày 7/5/2026.

Trước nguy cơ các sản phẩm bị thu hồi có thể được đưa vào Việt Nam thông qua các kênh thương mại điện tử hoặc hình thức mua bán xuyên biên giới, Cục An toàn thực phẩm đề nghị các đơn vị liên quan chủ động rà soát, ngừng kinh doanh nếu phát hiện lưu hành trên thị trường.

Động thái liên tiếp của Bộ Y tế cho thấy sự tăng cường giám sát đối với các sản phẩm thực phẩm và thực phẩm bảo vệ sức khỏe được kinh doanh trên môi trường số, đặc biệt là những sản phẩm đã bị cơ quan chức năng nước ngoài cảnh báo hoặc thu hồi vì lý do an toàn.

Việc kịp thời cập nhật các cảnh báo quốc tế và ngăn chặn nguy cơ lưu thông tại Việt Nam được xem là giải pháp quan trọng nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng trong bối cảnh mua sắm xuyên biên giới ngày càng phổ biến.