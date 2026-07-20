5 người tử vong ở Công ty Dabaco, Thanh Hóa rà soát các trang trại có hầm biogas

Sau vụ ngạt khi độc khiến 5 công nhân tử vong tại Công ty Dabaco, UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu rà soát các trang trại trên địa bàn, siết chặt an toàn hầm biogas.

Nơi xảy ra thảm kịch khiến 5 công nhân tử vong

Sau khi trực tiếp kiểm tra hiện trường vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại trang trại chăn nuôi của Công ty TNHH Dabaco Thanh Hóa (xã Thạch Quảng, tỉnh Thanh Hóa), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Cao Văn Cường yêu cầu các sở, ngành và địa phương khẩn trương rà soát toàn diện hoạt động của trang trại, đồng thời điều tra khách quan, toàn diện nguyên nhân vụ việc khiến 5 công nhân thiệt mạng.

UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phải kiểm tra toàn bộ quá trình quy hoạch, đầu tư xây dựng, thi công, vận hành trang trại cũng như việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn lao động, bảo vệ môi trường và xử lý nước thải.

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh ngay sau khi có kết quả điều tra ban đầu.

Sở Nội vụ sẽ chủ trì kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn, vệ sinh lao động tại Công ty TNHH Dabaco Thanh Hóa; đồng thời phối hợp kiểm tra các trang trại chăn nuôi quy mô lớn, đặc biệt tại khu vực hầm biogas, bể chứa chất thải và những vị trí có nguy cơ phát sinh khí độc.

Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm rà soát toàn bộ hệ thống xử lý chất thải tại các trang trại; Sở Y tế hướng dẫn công tác sơ cứu, cấp cứu người bị ngạt khí độc, đồng thời tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng ngừa tai nạn trong môi trường chăn nuôi.

UBND các xã, phường được yêu cầu tổng kiểm tra các cơ sở chăn nuôi trên địa bàn, kiên quyết đình chỉ hoạt động hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền đình chỉ đối với các cơ sở không bảo đảm điều kiện an toàn lao động.

Lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu làm rõ nguyên nhân trực tiếp dẫn đến vụ tai nạn để xác định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

Đối với Công ty TNHH Dabaco Thanh Hóa, UBND tỉnh yêu cầu doanh nghiệp phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng trong quá trình điều tra; thực hiện đầy đủ trách nhiệm đối với người lao động và gia đình các nạn nhân; đồng thời rà soát toàn bộ quy trình vận hành, khắc phục ngay những tồn tại, nguy cơ mất an toàn để không xảy ra sự cố tương tự.

Hầm biogas tiềm ẩn nguy cơ khí độc gây tử vong nhanh

Lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Công ty TNHH Dabaco Thanh Hóa thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn cho toàn bộ người lao động đang làm việc tại trang trại cũng như các lực lượng tham gia điều tra, khắc phục hậu quả.

Đặc biệt, tại khu vực hầm biogas và các hố chứa chất thải - nơi tiềm ẩn nguy cơ phát sinh khí độc rất cao - tất cả lực lượng làm nhiệm vụ phải được trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ, mặt nạ phòng độc, thiết bị an toàn chuyên dụng trước khi tiếp cận hiện trường nhằm tránh xảy ra những sự cố tương tự.

Theo các chuyên gia an toàn lao động, hầm biogas và hố chứa chất thải chăn nuôi có thể tích tụ nhiều loại khí độc như hydro sulfua (H₂S), methane (CH₄), amoniac (NH₃) và carbon dioxide (CO₂).

Trong đó, H₂S là loại khí đặc biệt nguy hiểm vì ở nồng độ cao có thể khiến nạn nhân mất ý thức rất nhanh do liệt trung tâm hô hấp. Nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra khi những người xung quanh theo phản xạ xuống cứu nạn nhân mà không có thiết bị bảo hộ, dẫn đến nhiều người cùng bị ngạt khí.

Vì vậy, việc tiếp cận hầm biogas hoặc các không gian kín phải được thực hiện sau khi đánh giá khí độc, thông gió đầy đủ và sử dụng thiết bị bảo vệ hô hấp chuyên dụng theo đúng quy trình an toàn lao động.

Đảo đảm an toàn cho đàn lợn 150.000 con

Song song với công tác điều tra, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đặc biệt quan tâm đến việc bảo đảm an toàn cho đàn lợn khoảng 150.000 con đang được nuôi tại trang trại.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với doanh nghiệp khẩn trương phun tiêu độc, khử trùng toàn bộ khu vực chăn nuôi nhằm hạn chế nguy cơ phát sinh dịch bệnh, đồng thời bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường trong thời gian tạm dừng hoạt động một phần của trang trại.

Đối với số lợn thịt đã đủ điều kiện xuất chuồng, doanh nghiệp được yêu cầu khẩn trương rà soát, thống kê và tổ chức tiêu thụ ngay để giảm áp lực trong quá trình chăm sóc đàn vật nuôi. Sau khi hoàn thành việc xuất bán, các cơ quan chức năng sẽ đánh giá lại toàn bộ điều kiện an toàn của trang trại trước khi xem xét cho phép tái đàn.

Cùng ngày 19/7, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa, UBND xã Thạch Quảng cùng đại diện Công ty TNHH Dabaco Thanh Hóa đã đến thăm hỏi, chia buồn với gia đình các nạn nhân tử vong, đồng thời động viên các công nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai.

Trước đó, khoảng 17h30 phút ngày 18/7, anh Bùi Văn Vệ, công nhân Công ty TNHH Dabaco Thanh Hóa, trong quá trình sửa chữa điện tại khu vực bể lọc phân đã bị rơi xuống hố và có biểu hiện ngạt, khó thở.

Phát hiện sự việc, anh Trương Văn Lâm cùng một số công nhân khác lần lượt xuống ứng cứu nhưng cũng có biểu hiện ngạt khí. Các nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Cẩm Thủy cấp cứu. Đến sáng 19/7, tổng cộng 5 công nhân đã tử vong. 8 người khác được đưa ra cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình.Ngay sau vụ việc, UBND xã Thạch Quảng yêu cầu doanh nghiệp tạm dừng hoạt động tại khu vực xảy ra tai nạn, rào chắn hiện trường, đặt biển cảnh báo và bảo quản toàn bộ hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác điều tra.