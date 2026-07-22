“Nếu bố không thể ở lại, xin để một phần của bố tiếp tục sống…”

Giữa thời khắc chia ly đau đớn nhất, gia đình ông L.V.H đã dũng cảm đồng ý hiến tạng và mô của người thân. Nghĩa cử ấy đã mở ra cơ hội sống cho một người bệnh bên bờ sinh tử và mang ánh sáng trở lại với hai người khác.

Anh Khánh vào tiễn biệt cha trong nỗi đau vô hạn. Ảnh: Vân Anh.

Ông L.V.H được đưa đến Bệnh viện Thanh Nhàn trong tình trạng nguy kịch. Các bác sĩ dốc toàn lực để giành giật từng nhịp tim, từng hơi thở với hy vọng đưa người bệnh trở về. Nhưng tổn thương não quá nặng khiến mọi nỗ lực cứu chữa không thể thay đổi số phận.

Đây cũng là khoảnh khắc đau đớn nhất đối với gia đình và những người đã không ngừng chiến đấu để giữ ông ở lại.

Khi gia đình dần bình tĩnh, bác sĩ nhẹ nhàng chia sẻ với gia đình về một khả năng khác: Nếu không thể giữ ông ở lại, liệu ông có thể tiếp tục sống theo một cách khác - trong cơ thể của những người đang tuyệt vọng chờ ghép tạng?

Gia đình ông H xin phép ngồi riêng bên nhau. Rồi anh Khánh, con trai ông H. lặng lẽ đứng dậy, nói một câu khiến những người có mặt không cầm được nước mắt: “Nếu bố tôi không thể ở lại, thì hãy để một phần của bố tiếp tục sống trong cơ thể những người khác…”

Và anh thay mặt gia đình ký vào đơn đồng ý hiến mô, tạng của cha. Đó là quyết định được đưa ra giữa nỗi đau lớn nhất của một gia đình. Nhưng đó cũng là quyết định mở ra hy vọng cho ba cuộc đời khác.

“Cho đi để bố còn ở lại”

Anh Khánh kể, cả gia đình đã suy nghĩ rất nhiều trước khi đi đến quyết định đầy nhân văn ấy.

"Tôi thường đi chùa, làm thiện nguyện nên luôn tin rằng cho đi là điều ý nghĩa. Khi biết bố không còn cơ hội hồi phục, tôi nghĩ nếu bố có thể cứu được người khác thì đó sẽ là điều tốt đẹp nhất bố để lại cho cuộc đời", anh Khánh nghẹn ngào.

Cố gắng kìm nén cảm xúc, anh nói tiếp: “Con người rồi ai cũng sẽ ra đi. Nhưng nếu mình biết cho đi thì một phần của mình sẽ còn mãi. Tôi tin bố sẽ thanh thản khi biết sự ra đi của mình đã giúp những người khác được sống”.

Những lời nói giản dị ấy khiến quyết định hiến tạng không còn chỉ là một thủ tục y khoa. Đó là tình yêu của những người con dành cho cha. Là sự lựa chọn đặt sự sống của người khác lên trên nỗi mất mát của chính mình.

Quyết định ấy không làm nỗi đau vơi đi. Nhưng khiến nỗi đau trở nên có ý nghĩa.

Các bác sĩ cúi đầu tri ân người hiến trước khi lấy tạng. Ảnh: Vân Anh.

Ngay sau khi gia đình đồng ý hiến mô, tạng, Bệnh viện Thanh Nhàn lập tức kích hoạt quy trình điều phối tạng.

Trong đêm, các ê-kíp hồi sức, gây mê, ngoại khoa, điều phối ghép tạng… phối hợp khẩn trương bảo tồn tạng hiến, đánh giá chức năng các cơ quan và liên hệ với Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người.

Đến đầu chiều nay 22/7, các kíp phẫu thuật đã hoàn thành việc lấy tạng. Lá gan của ông L.V.H được chuyển khẩn cấp tới Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để ghép cho một người bệnh suy gan giai đoạn cuối.

Hai giác mạc được chuyển đến Bệnh viện Mắt Trung ương, mang lại cơ hội tìm lại ánh sáng cho hai người bệnh khác.

Ở một nơi, một gia đình đang lặng lẽ nói lời tiễn biệt. Ở ba nơi khác, những gia đình đang đón nhận hy vọng. Một người có thêm cơ hội được sống. Hai người có cơ hội nhìn thấy ánh sáng sau nhiều năm chìm trong bóng tối.

“Chỉ mong họ sống khỏe mạnh”

Chia tay cha để các bác sĩ tiến hành lấy mô, tạng, anh Khánh lặng lẽ đứng trước phòng mổ.

Anh không biết lá gan của cha sẽ được ghép cho ai. Không biết hai người nhận giác mạc đang ở nơi nào. Nhưng điều anh và gia đình anh mong mỏi nhất chỉ là “những người được nhận tạng của bố sẽ sống khỏe mạnh, sống tử tế, sống có ích và trân trọng món quà mà bố tôi đã để lại. Khi biết họ được sống, chúng tôi cũng cảm thấy bố mình vẫn đang hiện diện đâu đó giữa cuộc đời này”.

Lấy tạng hiến để hồi sinh cuộc đời khác. Ảnh: Vân Anh.

Không nén được xúc động trước nghĩa cử cao đẹp của gia đình anh Khánh, TS.BS Nguyễn Văn Thường, Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn, bày tỏ: Mỗi ca hiến mô, tạng sau chết não là nơi y học gặp gỡ lòng nhân ái.

“Người thầy thuốc luôn làm tất cả để cứu chữa người bệnh đến giây phút cuối cùng. Khi sự sống không còn có thể níu giữ, điều chúng tôi có thể làm là đồng hành cùng gia đình để một phần sự sống ấy được tiếp tục trong cơ thể những người khác", TS Thường chia sẻ.