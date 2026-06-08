Bác sĩ sốc khi thấy nhiều bọ chét trong tai bé gái 2 tuổi

Thấy con gái liên tục ngoáy tai, gia đình ở Sơn La đưa cháu đi khám. Các bác sĩ giật mình khi phát hiện nhiều con bọ chét đang bò trên màng nhĩ của cháu bé.

Bọ chét có thể sinh sản ngay trong tai

Thấy con gái thường xuyên ngứa tai, người thân đã đưa bé gái 2 tuổi ở Sơn La đến Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương kiểm tra.

Khi soi tai cho cháu bé, chính các bác sĩ cũng sốc khi thấy trong tai cháu xuất hiện nhiều chấm đen nhỏ đang di chuyển liên tục và đó là những con bọ chét ký sinh trên bề mặt màng nhĩ.

May mắn là thời điểm phát hiện, ống tai của cháu vẫn thông thoáng, màng nhĩ chưa bị tổn thương.

Theo gia đình, nhà có nuôi nhiều chó, mèo và cháu thường xuyên tiếp xúc, vui chơi với vật nuôi hằng ngày.

Bác sĩ thăm khám cho cháu bé.

BSCKII Lê Hồng Ánh, Khoa Tai Thần kinh, Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương cho biết đây là trường hợp khá hiếm gặp. Cháu bé chưa bị tổn thương tai nhưng nếu không phát hiện kịp thời, bọ chét có thể tiếp tục ký sinh và sinh sản trong ống tai.

"Trứng bọ chét có thể phát triển thành ấu trùng rồi nở ngay trong tai, làm tăng nguy cơ viêm nhiễm và ảnh hưởng đến các cấu trúc của tai", bác sĩ Ánh cảnh báo.

Các chuyên gia cho biết trẻ nhỏ thường chưa biết diễn tả chính xác cảm giác khó chịu. Vì vậy, những dấu hiệu như ngứa tai kéo dài, hay ngoáy tai, quấy khóc hoặc sờ tay vào tai liên tục rất dễ bị gia đình bỏ qua.

Sau khi thăm khám, cháu bé được chỉ định dùng thuốc nhỏ tai và theo dõi theo hướng dẫn của bác sĩ.

Đừng xem nhẹ bọ chét từ chó, mèo

Nhiều người cho rằng bọ chét chỉ gây ngứa ngoài da cho vật nuôi. Tuy nhiên, loại ký sinh trùng này có thể bám vào quần áo, chăn màn, tóc hoặc cơ thể người, đặc biệt là trẻ nhỏ.

Các bác sĩ khuyến cáo gia đình nuôi chó, mèo cần thường xuyên tắm rửa, vệ sinh và diệt bọ chét cho vật nuôi theo hướng dẫn của bác sĩ thú y.

Bên cạnh đó, cần giặt sạch chăn màn, quần áo và các vật dụng trong nhà, nhất là những nơi chó mèo thường nằm hoặc sinh hoạt.

Khi thấy trẻ ngứa tai kéo dài, thường xuyên ngoáy tai hoặc có biểu hiện khó chịu bất thường, phụ huynh nên đưa con đến cơ sở chuyên khoa để kiểm tra. Không nên tự lấy dị vật hay nhỏ thuốc khi chưa có chỉ định của bác sĩ.

Trường hợp bé gái ở Sơn La là lời nhắc nhở rằng những ký sinh trùng rất nhỏ từ vật nuôi cũng có thể gây ra những rắc rối sức khỏe không ngờ tới nếu gia đình chủ quan trong việc vệ sinh môi trường sống.