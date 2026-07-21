Bệnh đau mắt đỏ gia tăng, Bộ Y tế cảnh báo 7 điều tuyệt đối không được chủ quan

Số ca mắc bệnh do virus Adeno đang có xu hướng tăng, chủ yếu ở trẻ em trong dịp nghỉ hè. Bộ Y tế khuyến cáo người dân không tự ý dùng thuốc nhỏ mắt, không chủ quan với đau mắt đỏ và cần đi khám ngay khi xuất hiện dấu hiệu nặng.

Chiều 21/7, Bộ Y tế cũng cho biết hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm và một số cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đang ghi nhận số trường hợp mắc bệnh do virus Adeno gia tăng, trong đó phần lớn là trẻ em.

Tuy nhiên, hiện chưa ghi nhận diễn biến bất thường về tác nhân gây bệnh, quy mô dịch hay mức độ nặng trong cộng đồng.

Bộ Y tế cho biết đang tiếp tục theo dõi sát tình hình, tăng cường giám sát, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các ổ dịch nếu xuất hiện.

Cách nhận biết khi bi đau mắt đỏ

Theo các chuyên gia, virus Adeno lưu hành quanh năm và có thể gây bệnh ở mọi lứa tuổi. Tác nhân này thường gây viêm đường hô hấp với các triệu chứng như sốt, ho, đau họng, sổ mũi. Ngoài ra, Adeno còn có thể gây viêm kết mạc (đau mắt đỏ), rối loạn tiêu hóa và một số biểu hiện khác.

Đa số trường hợp mắc bệnh diễn biến nhẹ, tự hồi phục sau một thời gian. Tuy nhiên, trẻ nhỏ, người cao tuổi, người có bệnh nền hoặc suy giảm miễn dịch có nguy cơ diễn biến nặng hơn và cần được theo dõi chặt chẽ.

Bộ Y tế nhấn mạnh đau mắt đỏ hay viêm kết mạc có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau như virus, vi khuẩn, dị ứng hoặc các tác nhân kích thích từ môi trường.

Virus Adeno chỉ là một trong những nguyên nhân thường gặp gây đau mắt đỏ, vì vậy người dân không nên tự kết luận mình mắc bệnh do Adeno hay tự ý mua thuốc điều trị khi chưa được nhân viên y tế thăm khám, tư vấn.

Đáng lo ngại, nhiều người vẫn có thói quen tự mua thuốc nhỏ mắt chứa kháng sinh hoặc corticoid khi mắt đỏ. Theo Bộ Y tế, kháng sinh không có tác dụng đối với viêm kết mạc do virus. Việc sử dụng thuốc không đúng chỉ định có thể khiến bệnh kéo dài, làm tổn thương giác mạc, thậm chí ảnh hưởng thị lực.

Bộ Y tế cũng khuyến cáo tuyệt đối không đắp lá cây, nhỏ sữa mẹ hoặc sử dụng các dung dịch không bảo đảm vô khuẩn vào mắt vì có thể làm tăng nguy cơ nhiễm trùng và biến chứng.

Dễ lây lan ở trường học, bể bơi và khu vui chơi

Virus Adeno có thể lây truyền qua dịch tiết đường hô hấp, nước mắt, tiếp xúc trực tiếp với người mắc bệnh hoặc qua bàn tay, đồ dùng, các bề mặt nhiễm virus.

Môi trường sinh hoạt tập trung như gia đình, trường học, khu vui chơi, cơ sở chăm sóc trẻ em và đặc biệt là bể bơi nếu không bảo đảm vệ sinh, xử lý nước đúng quy định sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho bệnh lây lan.

Theo Cục Phòng bệnh, hiện đang là thời điểm nghỉ hè, nhu cầu du lịch, tham gia lớp học kỹ năng, khu vui chơi và hoạt động bơi lội của trẻ em tăng cao. Việc tiếp xúc gần trong các hoạt động này khiến nguy cơ lây truyền bệnh cũng gia tăng.

Ngành y tế khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh nhưng không hoang mang, đồng thời không chia sẻ hoặc lan truyền những thông tin chưa được kiểm chứng.

7 khuyến cáo quan trọng để phòng bệnh

Để hạn chế nguy cơ mắc bệnh do virus Adeno và viêm kết mạc, Bộ Y tế khuyến cáo người dân thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, không đưa tay bẩn lên mắt, mũi, miệng; không dùng chung khăn mặt, khăn tắm, gối, kính mắt, mỹ phẩm, thuốc nhỏ mắt hoặc kính áp tròng.

Khi có biểu hiện đau mắt đỏ, cần lau ghèn bằng gạc hoặc khăn giấy dùng một lần, bỏ ngay sau khi sử dụng và rửa tay sạch. Người đang đeo kính áp tròng nên ngừng sử dụng cho đến khi khỏi bệnh và được nhân viên y tế tư vấn.

Người có biểu hiện đỏ mắt, chảy nước mắt, nhiều ghèn kèm sốt, ho hoặc đau họng cần hạn chế tiếp xúc với người khác, không đến bể bơi và không dùng chung đồ dùng cá nhân. Trẻ mắc bệnh nên nghỉ ngơi tại nhà nếu không bảo đảm được việc giữ vệ sinh hoặc phải tiếp xúc gần với nhiều trẻ khác.

Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần đến cơ sở y tế ngay khi xuất hiện các dấu hiệu như đau nhức mắt, sợ ánh sáng, nhìn mờ, mắt đỏ nhiều, mi mắt sưng nề, có giả mạc, sốt cao kéo dài, khó thở hoặc khi trẻ có biểu hiện li bì, bỏ ăn, bỏ bú. Đặc biệt, trẻ sơ sinh bị đỏ mắt hoặc chảy dịch mắt phải được đưa đi khám ngay.

Đối với trường học, cơ sở chăm sóc trẻ em và bể bơi, cần tăng cường theo dõi sức khỏe, phát hiện sớm các trường hợp có sốt, ho, đau họng, đỏ mắt hoặc rối loạn tiêu hóa; đồng thời bảo đảm vệ sinh môi trường, chất lượng nước và khử khuẩn các bề mặt, đồ dùng thường xuyên tiếp xúc.

Cục Phòng bệnh cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan để giám sát chặt chẽ tình hình bệnh do virus Adeno và các bệnh truyền nhiễm lưu hành, kịp thời cung cấp thông tin và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp.