Tàu Việt Nam chở 62 người chìm ở biển Đông

Chiều 26/7, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết tàu Khôi Nguyên 18 chở 62 người đã bị chìm khi hoạt động trong điều kiện thời tiết xấu trên biển Đông.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, các lực lượng chức năng của Việt Nam đã khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn tại hiện trường. Đồng thời, phía Trung Quốc cũng huy động tàu cứu hộ, trực thăng cùng các phương tiện hoạt động gần khu vực để phối hợp hỗ trợ.

Theo Bộ Ngoại giao, đến trưa 26/7, lực lượng cứu hộ của hai nước đã cứu sống được 45 người. Hiện các lực lượng chức năng cùng nhiều tàu cá vẫn tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm những người còn mất tích, đồng thời sẵn sàng triển khai các biện pháp hỗ trợ cần thiết nhằm bảo đảm an toàn cho các nạn nhân.

Bộ Ngoại giao cho biết các cơ quan chức năng đã chủ động thông tin tới gia đình những người gặp nạn, đồng thời liên tục cập nhật diễn biến công tác tìm kiếm và các phương án cứu hộ tiếp theo.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cũng gửi lời cảm ơn tới lực lượng cứu hộ Trung Quốc vì đã nhanh chóng hỗ trợ Việt Nam trong quá trình tìm kiếm, cứu nạn, đồng thời bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ để sớm tìm thấy những người còn mất tích.

Theo truyền thông Trung Quốc, chiều tối 25/7, lực lượng cứu hộ nước này đã phát hiện tín hiệu cầu cứu từ một tàu gặp nạn trên Biển Đông. Sau đó, Việt Nam và Trung Quốc đã nhanh chóng huy động nhiều phương tiện tham gia chiến dịch tìm kiếm, cứu hộ tại khu vực xảy ra sự cố. Hiện nguyên nhân vụ chìm tàu đang được các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.