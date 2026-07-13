Bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội theo mô hình quản trị mới

Bộ trưởng Bộ Y tế trao quyết định bổ nhiệm GS.TS Nguyễn Hữu Tú giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội

Sáng 13/7, Bộ Y tế tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm GS.TS Nguyễn Hữu Tú giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2030.

Đây là việc kiện toàn người đứng đầu nhà trường theo mô hình quản trị mới sau khi Luật Giáo dục đại học số 125/2025/QH15, Nghị quyết số 248/2025/QH15 của Quốc hội và Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị quy định chấm dứt hoạt động Hội đồng trường tại các cơ sở giáo dục đại học công lập, thực hiện Bí thư cấp ủy kiêm người đứng đầu cơ sở giáo dục.

Đưa Trường Đại học Y Hà Nội trở thành đại học trọng điểm quốc gia

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Đào Hồng Lan nhấn mạnh Trường Đại học Y Hà Nội là cơ sở đào tạo y khoa hàng đầu Việt Nam, có lịch sử 124 năm, giữ vai trò đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, khám, chữa bệnh và hợp tác quốc tế.

Nhà trường hiện là trường đại học y duy nhất của Việt Nam được xếp hạng trên bảng xếp hạng Times Higher Education, thuộc nhóm 801-1000 trường đại học tốt nhất thế giới và nhóm 400-500 trường đại học hàng đầu châu Á.

Bộ trưởng Y tế đánh giá GS Nguyễn Hữu Tú đã có nhiều đóng góp trong đổi mới toàn diện đào tạo y khoa, mở thêm nhiều ngành đào tạo đáp ứng nhu cầu phát triển của hệ thống y tế, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế.

Để thực hiện mục tiêu đưa Trường Đại học Y Hà Nội trở thành trường đại học trọng điểm quốc gia, thuộc nhóm hàng đầu châu Á theo Quyết định 714/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng đề nghị tập thể lãnh đạo nhà trường tập trung triển khai sáu nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trọng tâm là hoàn thiện kế hoạch phát triển trường theo Quyết định 714; đẩy nhanh xây dựng các cơ sở đào tạo, nghiên cứu và bệnh viện thực hành tại Hoàng Mai (Hà Nội), Bắc Ninh và Thanh Hóa; tiếp tục đổi mới chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế, đáp ứng yêu cầu đánh giá năng lực hành nghề; phát triển các chương trình đào tạo chất lượng cao và tăng cường thu hút các nhà khoa học trong, ngoài nước.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan phát biểu tại hội nghị



Bộ trưởng cũng yêu cầu nhà trường đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn trong y học; xây dựng chuỗi bệnh viện đại học hiện đại; mở rộng hợp tác quốc tế và thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trong quản trị đại học, đào tạo, nghiên cứu khoa học và bệnh viện.

Bộ Y tế sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện để Trường Đại học Y Hà Nội trở thành hạt nhân của hệ sinh thái y học hiện đại, góp phần xây dựng nền y học Việt Nam tiên tiến, khoa học, nhân văn và hội nhập quốc tế.

Quyết tâm bứt phá trong giai đoạn mới

Phát biểu nhận nhiệm vụ, GS.TS Nguyễn Hữu Tú cho biết việc được Bộ trưởng trao quyết định bổ nhiệm là niềm vinh dự lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm rất nặng nề trước ngành y tế, nhà trường và xã hội.

GS.TS Nguyễn Hữu Tú phát biểu nhận nhiệm vụ

Ông chia sẻ đã gắn bó với Trường Đại học Y Hà Nội gần 42 năm, từ khi là sinh viên khóa 1984-1990 đến bác sĩ nội trú, giảng viên, trưởng bộ môn, phó hiệu trưởng và hiệu trưởng.

Quá trình công tác giúp ông hiểu sâu sắc những giá trị cốt lõi đã làm nên thương hiệu của nhà trường, đó là "tinh thần trách nhiệm, chất lượng đào tạo và sự tử tế" được vun đắp qua 124 năm lịch sử.

Theo GS Nguyễn Hữu Tú, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, đặc biệt là tác động của đại dịch COVID-19, nhiệm kỳ vừa qua nhà trường vẫn đạt nhiều dấu mốc quan trọng về mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng đào tạo, đổi mới quản trị, phát triển khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế và khẳng định vị thế trên các bảng xếp hạng đại học uy tín thế giới.

Đặc biệt, Trường Đại học Y Hà Nội đã được Chính phủ phê duyệt đề án phát triển trở thành đại học trọng điểm quốc gia, thuộc nhóm hàng đầu châu Á, đồng thời được lựa chọn là một trong 12 cơ sở giáo dục đại học đóng vai trò dẫn dắt trong đề án nâng cao chất lượng giáo dục đại học tại Thủ đô.

Bước vào nhiệm kỳ mới, GS Nguyễn Hữu Tú kêu gọi toàn thể giảng viên, viên chức, người lao động, học viên và sinh viên tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, sáng tạo, kiên định cải cách, vượt qua những giới hạn hiện có để đạt các chuẩn mực quốc tế, tạo ra những giá trị mới trong đào tạo và khoa học công nghệ, đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của ngành y tế và đất nước.