Không cần lên Hà Nội, bé 7 tuổi được chữa tim bẩm sinh ngay tại Ninh Bình

Ca can thiệp tim bẩm sinh thành công tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình không chỉ cứu sống một em nhỏ mà còn khẳng định năng lực triển khai kỹ thuật chuyên sâu ngay tại cơ sở mới.

Bé 7 tuổi được chữa tim bẩm sinh thành công ngay tại Ninh Bình.

Tiếng cười hồn nhiên của bé V.T.P. (7 tuổi) vang lên tại Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình là phần thưởng lớn nhất đối với các y, bác sĩ sau ca can thiệp tim mạch thành công.

Ít ai biết rằng, chỉ ít ngày trước, bé mang trong mình dị tật tim bẩm sinh có thể dẫn đến suy tim, tăng áp động mạch phổi và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển nếu không được điều trị kịp thời.

Điều đặc biệt hơn cả, ca can thiệp được thực hiện ngay tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình - nơi các kỹ thuật chuyên sâu của tuyến Trung ương đang từng bước được triển khai đồng bộ, giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương.

Bé V.T.P. được chẩn đoán còn ống động mạch (PDA) kích thước trung bình đến lớn, khoảng 5,7-6 mm. Đây là một trong những dị tật tim bẩm sinh thường gặp ở trẻ em. Nếu không được can thiệp, lượng máu bất thường lưu thông qua ống động mạch sẽ làm quá tải tim và phổi, khiến trẻ chậm phát triển, dễ suy tim và có nguy cơ tăng áp động mạch phổi không hồi phục.

Ekip của Viện Tim mạch (Bệnh viện Bạch Mai) đã tiến hành bít ống động mạch bằng dụng cụ qua đường ống thông - phương pháp điều trị ít xâm lấn, giúp trẻ phục hồi nhanh, hạn chế đau đớn và tránh cuộc mổ tim mở.

Chia sẻ với VietTimes, TS.BS Nguyễn Minh Hùng, Phó Trưởng khoa Tim bẩm sinh và Bệnh tim cấu trúc, Viện Tim mạch, cho biết đây là kỹ thuật mà bệnh viện đã thực hiện thường quy nhiều năm qua.

Tuy nhiên, ý nghĩa của ca bệnh không nằm ở độ khó của kỹ thuật mà ở việc toàn bộ quy trình điều trị theo tiêu chuẩn của Viện Tim mạch Việt Nam đã được vận hành thành công ngay tại cơ sở Ninh Bình.

"Người dân được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương, không còn phải vất vả di chuyển lên tuyến Trung ương", TS.BS Nguyễn Minh Hùng chia sẻ.

Chất lượng tuyến Trung ương hiện diện ngay tại tỉnh

Để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho bệnh nhi, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình áp dụng cơ chế "an toàn kép". Trước khi can thiệp, bệnh nhi được hội chẩn toàn viện để đánh giá đầy đủ về giải phẫu và huyết động. Trong và sau thủ thuật, các chuyên khoa Nhi, Tim mạch và Gây mê hồi sức phối hợp chặt chẽ, theo dõi liên tục để xử trí kịp thời mọi tình huống.

Theo BSCKII Vũ Hữu Thời, Phó Giám đốc Trung tâm Nhi khoa Bệnh viên Bạch Mai cơ sở Ninh Bình, sự phối hợp đa chuyên khoa chính là yếu tố quan trọng giúp ca can thiệp diễn ra thuận lợi và bảo đảm an toàn tối đa cho người bệnh.

PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hoài, Viện trưởng Viện Tim mạch Việt Nam, cho biết thành công của ca bệnh là kết quả của quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng về nhân lực, quy trình và hệ thống.

Theo bà, Viện Tim mạch đã cử các chuyên gia trực tiếp thực hiện kỹ thuật, đồng thời chuyển giao toàn diện quy trình chuyên môn cho cơ sở Ninh Bình. Hệ thống trang thiết bị cùng năng lực phối hợp tại đây hiện đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn chuyên môn của Viện Tim mạch Việt Nam.

"Mục tiêu là người dân dù điều trị tại Hà Nội hay Ninh Bình đều được hưởng cùng một chất lượng y tế", PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hoài nhấn mạnh.

Niềm hạnh phúc của một gia đình

Với gia đình bé V.T.P., điều quý giá nhất không chỉ là ca can thiệp thành công mà còn là việc con được chữa bệnh ngay tại quê nhà.

Chị M., mẹ bệnh nhi, xúc động cho biết khi biết con cần can thiệp tim, gia đình đã nghĩ sẽ phải đưa con lên Hà Nội, đối mặt với nhiều khó khăn về đi lại, ăn ở và chờ đợi. Việc được chính các bác sĩ tuyến Trung ương điều trị ngay tại Ninh Bình khiến cả gia đình nhẹ nhõm. Điều trị gần nhà giúp việc chăm sóc thuận tiện hơn, tinh thần của bé cũng thoải mái nên phục hồi rất nhanh.

Lời cảm ơn của người mẹ dành cho đội ngũ y, bác sĩ cũng chính là động lực để những người làm nghề tiếp tục nỗ lực đưa thêm nhiều kỹ thuật chuyên sâu về phục vụ người dân.

Thành công của ca bít ống động mạch cho bé gái 7 tuổi không chỉ mang lại một trái tim khỏe mạnh cho một em nhỏ, mà còn khẳng định năng lực triển khai kỹ thuật cao của Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đã mang lại cho người dân cơ hội được điều trị kịp thời, giảm chi phí, giảm gánh nặng đi lại.