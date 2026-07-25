Ông chủ DeepSeek Lương Văn Phong gây sốc với phát ngôn “Nvidia đang tự đào mồ chôn mình"

Nhà sáng lập DeepSeek, Lương Văn Phong mới đây đã gây sốc khi cho rằng Nvidia đang "tự đào mồ chôn mình". Phát biểu được ông đưa ra trong một cuộc gặp kín với các nhà đầu tư hàng đầu Trung Quốc nhằm chia sẻ về chiến lược phát triển của DeepSeek.

Sau khi nội dung cuộc họp bị rò rỉ lên mạng hôm 23/7, những nhận định này nhanh chóng tạo nên làn sóng tranh luận trong giới công nghệ Trung Quốc.

Theo Sina News, sau khi ra mắt mô hình AI chi phí thấp vào năm ngoái, DeepSeek nổi lên như một đối thủ đáng gờm nhờ khả năng cung cấp AI hiệu năng cao với chi phí thấp hơn nhiều so với các đối thủ phương Tây. Thành công đó cũng đưa Lương Văn Phong trở thành một trong những gương mặt tiêu biểu của ngành AI Trung Quốc.

Vì sao Lương Văn Phong đưa ra phát biểu gây sốc?

Vốn là người khá kín tiếng, ít khi bình luận công khai về xu hướng AI, nhưng trong cuộc gặp với các nhà đầu tư, Lương Văn Phong đã trình bày về văn hóa doanh nghiệp, định hướng công nghệ và chiến lược mã nguồn mở của DeepSeek. Điều gây bất ngờ nhất là nhận định của ông rằng, về lâu dài Nvidia đang tự làm suy yếu vị thế của chính mình.

Theo ông, nguyên nhân đầu tiên là giá chip AI của Nvidia quá cao và liên tục tăng qua từng thế hệ sản phẩm. Trong khi đó, các hãng chip Trung Quốc dù còn chậm khoảng hai năm so với Nvidia nhưng đang dần thu hẹp khoảng cách.

Quan trọng hơn, ông cho rằng "hào lũy" CUDA – hệ sinh thái phần mềm độc quyền vốn là lợi thế lớn nhất của Nvidia – đang dần mất đi sức mạnh. Sự phát triển nhanh chóng của các công cụ AI hỗ trợ lập trình sẽ giúp doanh nghiệp Trung Quốc giảm phụ thuộc vào CUDA và không còn bị "trói buộc" vào hệ sinh thái của Nvidia như trước.

Vì vậy, Lương Văn Phong nhận định nếu Nvidia vẫn duy trì mô hình kinh doanh hiện nay, hãng chẳng khác nào đang "tự đào mồ chôn mình".

Bên cạnh đó, ông khẳng định DeepSeek sẽ tiếp tục theo đuổi chiến lược mã nguồn mở, coi đây là hướng đi lâu dài của công ty.

Tuy nhiên, Lương Văn Phong không đưa ra những lập luận hay bằng chứng cụ thể để chứng minh cho nhận định Nvidia đang "tự đào mồ chôn mình". Trong khi đó, phiên bản DeepSeek V4 Pro, dự kiến ra mắt vào giữa tháng 7, đã nhiều lần phải lùi lịch phát hành, cho thấy dự án dường như đang gặp không ít khó khăn trong quá trình phát triển.

DeepSeek và Nvidia có chiến lược phát triển khác hẳn nhau. Ảnh: Sina.

Vì sao phát biểu của Lương Văn Phong gây sốc?

Phát biểu của Lương Văn Phong gây sốc không hẳn vì ông chỉ trích Nvidia, mà vì ông công khai thách thức nền tảng quyền lực lớn nhất của ngành AI hiện nay. Có ít nhất 5 lý do:

Thứ nhất, Nvidia đang ở đỉnh cao quyền lực. Tính đến giữa năm 2026, Nvidia là công ty có giá trị vốn hóa hàng đầu thế giới, khoảng 5.000 tỷ USD. GPU của hãng gần như là tiêu chuẩn để huấn luyện các mô hình AI lớn như GPT, Claude, Gemini, Grok hay Kimi.

Nói cách khác, gần như toàn bộ ngành AI toàn cầu đều đang "đứng trên vai" Nvidia. Vì vậy, việc một startup AI Trung Quốc tuyên bố Nvidia đang "tự đào mồ chôn mình" được xem là một lời thách thức lớn.

Thứ hai, Lương Văn Phong đánh thẳng vào "hào lũy" lớn nhất của Nvidia. Nhiều người nghĩ Nvidia mạnh vì GPU; thực tế, giới công nghệ đều cho rằng CUDA mới là lợi thế lớn nhất.

CUDA là nền tảng phần mềm giúp hàng triệu lập trình viên, trường đại học và doanh nghiệp phát triển ứng dụng AI trên GPU Nvidia. Hệ sinh thái này được xây dựng hơn 20 năm và khiến khách hàng rất khó chuyển sang AMD, Intel hay các hãng chip Trung Quốc.

Lương Văn Phong lại cho rằng AI sẽ làm "xói mòn" lợi thế này: AI có thể tự chuyển đổi mã nguồn giữa các nền tảng; Framework AI ngày càng độc lập với CUDA; các chip nội địa Trung Quốc sẽ dễ được hỗ trợ hơn. Đây là nhận định đi ngược quan điểm phổ biến của nhiều chuyên gia.

Thứ ba, Lương Văn Phong cho rằng giá chip quá cao sẽ phản tác dụng. Ông lập luận: Nvidia liên tục tăng giá GPU, chi phí huấn luyện AI ngày càng đắt; điều này buộc khách hàng tìm giải pháp thay thế.

Đây là quy luật kinh tế khá quen thuộc: khi một nhà cung cấp kiếm lợi nhuận quá cao, thị trường sẽ có động lực mạnh để phát triển đối thủ cạnh tranh.

Ở Trung Quốc, điều này càng rõ do các lệnh hạn chế xuất khẩu chip AI của Mỹ đã thúc đẩy đầu tư vào GPU nội địa như Huawei Ascend, Cambricon, Biren hay Moore Threads.

Thứ tư, người phát biểu không phải nhà phân tích mà là người trong cuộc. Nếu nhận định này đến từ một nhà báo hay chuyên gia thị trường thì sẽ ít gây chú ý. Nhưng Lương Văn Phong là nhà sáng lập DeepSeek, người trực tiếp xây dựng mô hình AI quy mô lớn, khách hàng sử dụng hàng chục nghìn GPU.

Ông hiểu khá rõ chi phí tính toán, khả năng mở rộng và những hạn chế của CUDA. Vì vậy, phát biểu của ông được giới đầu tư coi là đáng lưu ý, dù chưa chắc đúng.

Thứ năm, phản ánh sự thay đổi trong tư duy của AI Trung Quốc. Vài năm trước, các công ty AI Trung Quốc chủ yếu tìm cách mua càng nhiều GPU Nvidia càng tốt.

Cho đến nay, Jensen Huang và Nvidia vẫn chọn cách im lặng, chưa đưa ra phản hồi phát biểu của Lương Văn Phong. Ảnh: Sohu.

Hiện nay, nhiều doanh nghiệp đã chuyển sang mục tiêu giảm phụ thuộc vào Nvidia, xây dựng hệ sinh thái chip và phần mềm riêng, phát triển mô hình AI tối ưu hơn để giảm nhu cầu phần cứng.

Phát biểu của Lương Văn Phong vì thế được xem như tuyên bố rằng Trung Quốc muốn giành lại quyền chủ động trong hạ tầng AI, thay vì mãi phụ thuộc vào công nghệ Mỹ.

Tuy nhiên, nhận định này vẫn gây tranh cãi. Nhiều chuyên gia cho rằng Lương Văn Phong có lý ở chỗ GPU AI quá đắt sẽ khuyến khích đối thủ xuất hiện, nhưng kết luận rằng Nvidia đang "tự đào mồ chôn mình" là khá mạnh và chưa có đủ bằng chứng.

Nvidia chọn cách im lặng

Hiện nay, Nvidia vẫn giữ nhiều lợi thế khó thay thế: Hệ sinh thái CUDA với hàng triệu lập trình viên; các thư viện AI tối ưu như cuDNN, NCCL, TensorRT; hiệu năng và độ ổn định của GPU vẫn dẫn đầu ở nhiều tác vụ; chuỗi cung ứng và mạng lưới đối tác toàn cầu rất mạnh.

Vì vậy, trước mắt, Nvidia vẫn là doanh nghiệp thống trị thị trường chip AI. Điều đáng chú ý trong phát biểu của Lương Văn Phong không phải là dự đoán Nvidia sẽ sớm suy yếu, mà là ông cho rằng lợi thế lớn nhất của Nvidia – hệ sinh thái phần mềm và khả năng định giá – không còn là "pháo đài bất khả xâm phạm" trong kỷ nguyên AI tạo sinh. Đây chính là điểm khiến phát biểu của ông tạo ra nhiều tranh luận trong giới công nghệ và đầu tư.

Cho đến nay phía Nvidia vẫn chưa đưa ra bình luận, dường như họ đã chọn cách "im lặng" thay vì đáp trả. Đây cũng là cách ứng xử quen thuộc của Jensen Huang: ông thường tránh tranh cãi với các đối thủ và thay vào đó nhấn mạnh rằng cạnh tranh sẽ thúc đẩy đổi mới. Trong bối cảnh hiện nay, Nvidia vẫn đang hưởng lợi lớn từ làn sóng đầu tư AI toàn cầu, nên có lẽ không muốn biến một phát biểu của lãnh đạo DeepSeek thành một cuộc khẩu chiến công khai.

Theo Creaders, Nextapple