Lần đầu có mô hình Hợp tác xã sáng tạo nội dung số

Sự xuất hiện của Hợp tác xã Sáng tạo nội dung số là một bước phát triển cho thấy nền kinh tế sáng tạo (Creator Economy) tại Việt Nam đang trưởng thành và chuyên nghiệp hóa hơn.

Các nhà sáng tạo nội dung Livestream bán hàng trên TikTok. Ảnh: TikTok.

Ngày 23/5 tại TP. HCM đã chính thức ra mắt mô hình Hợp tác xã Sáng tạo Nội dung số (Content & Community Co.op - C&C Co.op). Đây là một tổ chức kinh tế hoạt động trong lĩnh vực truyền thông số tại Việt Nam. Mô hình này quy tụ những người làm nội dung, xây dựng cộng đồng và kinh doanh trực tuyến, được vận hành chuyên nghiệp với đội ngũ điều hành và hội đồng quản trị riêng.

Thay vì làm việc độc lập, các nhà sáng tạo nội dung đang liên kết lại để giải quyết những bài toán cốt lõi của ngành. Mô hình Hợp tác xã Sáng tạo Nội dung số giúp giải quyết các nút thắt trong "Creator Economy" theo hướng thực chiến trong đó nhằm vào các mục tiêu chính như sau:

Tối ưu hóa doanh thu và thuế: Các nhà sáng tạo liên kết để áp dụng mô hình doanh thu kết hợp (Hybrid) và có tư cách pháp nhân để xuất hóa đơn hợp pháp cho các nhãn hàng, tối ưu dòng tiền và nghĩa vụ thuế;

Livestream bán hàng OCOP trên nền tảng TikTok. Ảnh: TikTok.

Bên cạnh đó là nhằm bảo vệ bản quyền và pháp lý: Cung cấp hành lang pháp lý vững chắc để bảo vệ bản quyền chất xám, xử lý các vấn đề về gỡ bản quyền âm thanh/ hình ảnh khi sản xuất nội dung quy mô lớn;

Hợp tác xã Sáng tạo Nội dung số cũng cung cấp sức mạnh thương lượng: Các "Micro-Creator" (nhà sáng tạo quy mô nhỏ) hợp lực lại để đấu thầu các hợp đồng quảng cáo lớn hoặc xây dựng chuỗi Livestream thương mại điện tử chuyên nghiệp, đạt hiệu quả chuyển đổi cao hơn là hoạt động đơn lẻ;

Ngoài ra Hợp tác xã Sáng tạo Nội dung số còn giúp đào tạo thực chiến: Hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm địa phương thông qua nền tảng số, biến kỹ năng Livestream thành nghề tạo ra giá trị kinh tế trực tiếp cho cả những người dân và nhà sáng tạo ở khu vực nông thôn.

Ông Lê Cao Sỹ, chuyên gia về pháp lý (Sở Văn hoá và Thể thao TP. HCM) chia sẻ về khung pháp lý dành cho các MCNs, KOLs… Ảnh: Chánh Trung.

Sự chuyển dịch này đang tạo ra một "hệ sinh thái" hỗ trợ toàn diện để giới trẻ và các nhà sáng tạo nội dung số tại Việt Nam dễ dàng sống khỏe, tự chủ tài chính và chuyên nghiệp hóa nghề nghiệp của mình.

Không còn là những cá nhân hoạt động riêng lẻ, mạnh ai nấy làm mà bắt đầu hình thành các hệ sinh thái chuyên nghiệp hơn: từ sản xuất nội dung, Livestream, Studio, hậu kỳ, hỗ trợ pháp lý – bản quyền – thuế, kết nối các dự án lớn, đồng thời quy tụ cả cộng đồng Creator, KOLs và KOCs…

Đặc biệt, trong bối cảnh Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số đã được ban hành thì đây được xem là bước đi đáng chú ý nhằm xây dựng một hệ sinh thái số văn minh, minh bạch và có trách nhiệm hơn.