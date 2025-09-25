DCC và Yootek Holdings ký biên bản ghi nhớ hợp tác về phát triển nội dung số an toàn, bền vững

Ngày 25/9, tại Hà Nội, Trung tâm Bản quyền số (DCC) và Công ty Cổ phần Yootek Holdings (YOOTEK) đã chính thức ký biên bản ghi nhớ hợp tác, mở ra hướng đi mới trong việc phát triển hệ sinh thái nội dung số và tăng cường công tác bảo vệ bản quyền.

Giám đốc Trung tâm Bản quyền số Hoàng Đình Chung (bên trái) và Tổng Giám đốc YOOTEK Nguyễn Mạnh Tùng ký kết hợp tác.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Hoàng Đình Chung - Giám đốc Trung tâm Bản quyền số - nhấn mạnh: “Việc hợp tác với Yootek – một doanh nghiệp công nghệ có tầm nhìn và năng lực mạnh trong phát triển nền tảng số – sẽ giúp DCC mở rộng phạm vi hoạt động, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ bản quyền nội dung trên môi trường số. Đây cũng là bước tiến quan trọng trong nỗ lực xây dựng một không gian số an toàn, minh bạch và sáng tạo tại Việt Nam.”

YOOTEK hiện là doanh nghiệp công nghệ hoạt động đa lĩnh vực, từ thương mại điện tử, IoT – AIoT, nhà thông minh cho tới các giải pháp chuyển đổi số đô thị. Với nền tảng Yoolife do công ty vận hành, YOOTEK định hướng xây dựng một hệ sinh thái ứng dụng thông minh, mang lại trải nghiệm tiện ích và hiện đại cho cộng đồng.

Theo thỏa thuận hợp tác, DCC và YOOTEK sẽ cùng nhau xây dựng và phát triển danh mục nội dung số hợp lệ về bản quyền, đồng thời triển khai các chương trình truyền thông chung trên nhiều kênh nhằm gia tăng sự tiếp cận đến cộng đồng người dùng. Hai bên cũng thống nhất phối hợp trong khảo sát, lập báo cáo chiến lược và phát triển các sản phẩm, dịch vụ số phục vụ văn hóa, du lịch, giải trí và thông tin cộng đồng.

Lãnh đạo Trung tâm Bản quyền số và YOOTEK tại ký kết hợp tác.



Ông Nguyễn Mạnh Tùng – Tổng Giám đốc YOOTEK

Ông Nguyễn Mạnh Tùng - Tổng Giám đốc YOOTEK - cho biết: “Chúng tôi tin rằng hợp tác với Trung tâm Bản quyền số sẽ tạo nền tảng vững chắc để phát triển hệ sinh thái nội dung số lành mạnh, đồng thời góp phần nâng cao nhận thức xã hội về giá trị bản quyền. Đây là cơ hội để cả hai bên cùng chia sẻ nguồn lực, cùng nhau phát triển và mang đến nhiều lợi ích thiết thực cho cộng đồng.”

Sự kiện ký kết giữa DCC và YOOTEK không chỉ đánh dấu bước phát triển mới của mỗi bên, mà còn góp phần thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số tại Việt Nam, hướng tới một môi trường nội dung số bền vững, minh bạch và giàu tính sáng tạo.