Học ngành vi mạch bán dẫn, sinh viên, nghiên cứu sinh nhận bao nhiêu tiền học bổng mỗi tháng?

Chính sách học bổng mới mở rộng hỗ trợ cho người học các ngành ưu tiên, từ 3,7 triệu đồng/tháng ở bậc đại học đến 8,4 triệu đồng/tháng với nghiên cứu sinh theo học chương trình tài năng, ngành vi mạch bán dẫn và khoa học cơ bản.

Sinh viên được hướng dẫn thiết kế vi mạch Flash ADC tại Trường đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia TP. HCM).

Lần đầu tiên Chính phủ ban hành cơ chế học bổng quốc gia dành cho các lĩnh vực khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược thông qua Nghị định số 179/2026/NĐ-CP. Nghị định có hiệu lực từ ngày 15/7/2026, áp dụng đối với người học tuyển sinh từ năm 2025. Học bổng được cấp từ ngày 1/9/2026.

Một trong những nội dung đặc biệt chú ý là mức học bổng dành cho người học thuộc các ngành ưu tiên này. Theo quy định, đối với sinh viên đại học, mức học bổng từ 3,7 triệu đồng đến 5 triệu đồng/tháng tùy nhóm ngành và chương trình đào tạo.

Đối với học viên trình độ thạc sĩ, mức học bổng từ 5,5 triệu đồng đến 7,4 triệu đồng/tháng.

Đối với nghiên cứu sinh trình độ tiến sĩ, mức học bổng cao nhất lên tới 8,4 triệu đồng/tháng đối với chương trình đào tạo tài năng, chương trình đào tạo ngành vi mạch bán dẫn và các ngành khoa học cơ bản.

Theo Nghị định, sinh viên được hưởng học bổng 10 tháng trong một năm học; học viên cao học và nghiên cứu sinh được hưởng học bổng 12 tháng trong một năm học. Tổng thời gian hưởng học bổng tối đa là 5 năm đối với sinh viên đại học, 2 năm đối với học viên cao học và 3 năm đối với nghiên cứu sinh.

Chính sách học bổng áp dụng đối với sinh viên đại học, học viên cao học và nghiên cứu sinh theo học các chương trình đào tạo thuộc nhóm ngành khoa học cơ bản, kĩ thuật then chốt và công nghệ chiến lược tại các cơ sở giáo dục đại học theo quy định của pháp luật.

Theo Nghị định, các chương trình đào tạo được hưởng chính sách học bổng bao gồm chương trình đào tạo tài năng; chương trình đào tạo về vi mạch bán dẫn; các chương trình đào tạo thuộc nhóm ngành khoa học cơ bản, kĩ thuật then chốt và công nghệ chiến lược.

Danh mục ngành được hưởng chính sách gồm nhiều lĩnh vực quan trọng như Toán học, Sinh học, Thống kê, Máy tính và công nghệ thông tin, kĩ thuật điện, điện tử và viễn thông, vật lí kĩ thuật, kĩ thuật vật liệu, kĩ thuật mỏ, xây dựng và nhiều lĩnh vực khoa học, kĩ thuật khác phục vụ phát triển công nghệ và công nghiệp chiến lược của quốc gia.

Một điểm đáng chú ý của Nghị định là việc xét duyệt và chi trả học bổng được thực hiện trên cơ sở dữ liệu tuyển sinh, kết quả học tập và rèn luyện của người học do cơ sở đào tạo quản lí; không yêu cầu người học nộp hồ sơ và không làm phát sinh thủ tục hành chính.

Nghị định cũng quy định người học phải hoàn trả toàn bộ số tiền học bổng đã nhận trong trường hợp bị buộc thôi học, tự ý bỏ học hoặc sử dụng học bổng sai mục đích.

Điều kiện nhận học bổng

Nghị định cũng quy định cụ thể điều kiện xét hưởng học bổng.

Đối với người học trúng tuyển theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông, một trong các điều kiện là có điểm trung bình cộng 3 môn theo tổ hợp xét tuyển đạt từ 22,5 trở lên, không bao gồm điểm ưu tiên và điểm cộng.

Đồng thời, người học cần thuộc nhóm 30% thí sinh có điểm trúng tuyển cao nhất của ngành hoặc chương trình đào tạo. Trong quá trình học tập, người học phải đáp ứng yêu cầu về kết quả học tập, số tín chỉ tích lũy theo quy định và không bị kỉ luật từ mức khiển trách trở lên để tiếp tục được hưởng học bổng.