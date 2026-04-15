Phát động Giải thưởng Sáng tạo Nội dung số Việt Nam 2026

Giải thưởng năm nay được kỳ vọng tạo cú hích mới cho ngành nội dung số, với nhiều điều chỉnh nhằm bắt nhịp xu hướng công nghệ và thúc đẩy hệ sinh thái sáng tạo tại Việt Nam.

Sáng 15/4, Hội Truyền thông số Việt Nam phối hợp cùng Liên minh Sáng tạo Nội dung số Việt Nam chính thức phát động Giải thưởng Sáng tạo Nội dung số Việt Nam - VCA 2026. Đây là mùa giải thứ ba được tổ chức, đồng thời cũng là lần đầu tiên lễ phát động diễn ra tại TP.HCM.

Khẳng định vai trò của nội dung số trong công nghiệp văn hóa

Phát biểu tại lễ phát động, ông Nguyễn Minh Hồng, Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam, cho biết nội dung số đang trở thành một phần quan trọng của kinh tế số và công nghiệp văn hóa Việt Nam. Sau 2 mùa giải trước, VCA từng bước tạo được sức hút, góp phần phát hiện và tôn vinh nhiều dự án có giá trị.

Ông Nguyễn Minh Hồng, Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam, chia sẻ về định hướng phát triển ngành nội dung số trong thời gian tới. Ảnh: Thượng Tâm.

Điểm đáng chú ý của mùa giải năm nay là định hướng mở rộng cả về quy mô lẫn cách tiếp cận. Ban tổ chức kỳ vọng giải thưởng sẽ thu hút thêm sự tham gia của các tên tuổi trong lĩnh vực điện ảnh, truyền hình và sáng tạo số.

Cùng với đó, 2 mạng lưới trực thuộc mới cũng được ra mắt, gồm Mạng lưới Quản trị và Sáng tạo (C-MOC) và Mạng lưới Điện ảnh độc lập Việt Nam (DCCI), bên cạnh việc kiện toàn ban chuyên môn.

Theo Ban tổ chức, VCA 2026 tập trung nhiều hơn vào các sản phẩm gắn với văn hóa, công nghệ mới và giá trị tích cực đối với cộng đồng. Mỗi tác phẩm dự thi không chỉ là một sản phẩm sáng tạo, mà còn có thể trở thành một "đại sứ văn hóa số", góp phần lan tỏa hình ảnh Việt Nam trên môi trường số.

Minh bạch và thực chất hơn

Ông Phạm Thanh Hải, Trưởng Ban chuyên môn Sáng tạo Nội dung số Việt Nam 2026, cho biết VCA năm nay tiếp tục siết chặt quy trình chấm giải theo nhiều tầng, từ đề cử của cộng đồng sáng tạo đến vòng đánh giá chuyên môn và chung khảo. Theo ông, khung điểm sẽ được công khai để bảo đảm việc chấm giải dựa trên tiêu chí rõ ràng, không cảm tính.

Bà Phạm Thị Quyên, Trưởng Ban Điều hành Tổ chức, trao quyết định bổ nhiệm ông Phạm Thanh Hải giữ chức Trưởng Ban chuyên môn Sáng tạo Nội dung số Việt Nam 2026. Ảnh: Thượng Tâm.

Về nội dung, mùa giải năm nay bổ sung và điều chỉnh một số hạng mục theo sát thực tiễn phát triển của thị trường, trong đó có trailer phim điện ảnh, phim ngắn định dạng dọc và ứng dụng AI trong sáng tạo nội dung. Bên cạnh đó, các hạng mục về truyện tranh, hoạt hình hay nội dung văn hóa tiếp tục được duy trì để nhấn mạnh giá trị của công nghiệp văn hóa số.

Chia sẻ tại tọa đàm, ông Nguyễn Đắc Thắng, Nhà sáng lập Vietales, cho rằng sáng tạo cần được nhìn như năng lực đổi mới để tạo ra sản phẩm tốt hơn, khác biệt hơn, thay vì chỉ dừng ở khẩu hiệu.

Ông Nguyễn Đắc Thắng, Nhà sáng lập Vietales, chia sẻ tại tọa đàm trong khuôn khổ lễ phát động VCA 2026. Ảnh: Thượng Tâm.

Trong khi đó, TS. Phan Bảo Giang, Phó Hiệu trưởng UEF, nhấn mạnh rằng trong bối cảnh AI phát triển mạnh, sự thấu cảm và khả năng kết nối giữa con người với con người vẫn là những giá trị cốt lõi khó thay thế.

Thể lệ giải thưởng

Theo thể lệ, VCA 2026 dành cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo nội dung số tại Việt Nam hoặc cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho thị trường Việt Nam. Tác phẩm, dự án tham gia phải được công bố hoặc triển khai trong giai đoạn từ ngày 1/1/2025 đến 31/5/2026 và chưa từng đoạt giải chính thức ở cuộc thi khác.

Các đại biểu tham dự lễ công bố Giải thưởng Sáng tạo Nội dung số Việt Nam 2026 tại TP.HCM. Ảnh: DCCA.

Giải thưởng năm nay gồm 12 hạng mục, chia thành 3 nhóm: kỹ nghệ và sự thích ứng; sức ảnh hưởng và tác động tích cực tới cộng đồng; sự tiên phong và di sản tương lai. Bên cạnh đó là giải đặc biệt "Dấu ấn sáng tạo của năm".

Ban tổ chức nhận hồ sơ từ ngày 15/4 đến hết ngày 31/5, thời hạn bổ sung hồ sơ đến ngày 15/6. Lễ công bố kết quả và trao giải dự kiến diễn ra vào tháng 7 tại Hà Nội.