Nội dung số – trái tim của truyền thông hiện đại

Thạc sĩ Phạm Quang Trực nói nội dung số không chỉ là làm video hay viết một bài đăng, mà là quy trình sáng tạo bài bản từ nghiên cứu dữ liệu công chúng đến thiết kế thông điệp và lựa chọn nền tảng phù hợp.

Thạc sĩ Phạm Quang Trực – Giám đốc đào tạo Công ty Công ty CP Truyền thông Đa phương tiện Cuộc sống số (DIGILIFE).

Thế giới truyền thông đang thay đổi từng giờ, “nội dung” vẫn là yếu tố cốt lõi tạo nên sức mạnh ảnh hưởng. Thạc sĩ Phạm Quang Trực – Giám đốc đào tạo Công ty Công ty CP Truyền thông Đa phương tiện Cuộc sống số (DIGILIFE), người có nhiều năm nghiên cứu và giảng dạy về nội dung số - chia sẻ góc nhìn về việc “nuôi dưỡng trái tim sáng tạo” trong kỷ nguyên số.

- Ông định nghĩa thế nào về “nội dung số” trong thời đại hiện nay?

- Nội dung số là mọi hình thức thể hiện trên không gian mạng – từ bài viết, video, âm thanh, đến tương tác mạng xã hội. Nhưng sâu xa hơn, đó là cách chúng ta kể câu chuyện, truyền tải thông điệp bằng ngôn ngữ số, để chạm đến cảm xúc và giá trị của con người.

- Để nội dung số hiệu quả cần có những yếu tố nào, thưa ông?

- Tôi thường gói gọn trong ba chữ “V-S-F”: Value (Giá trị), Storytelling (Câu chuyện) và Format (Định dạng). Giá trị giúp người xem thấy ích lợi, câu chuyện chạm cảm xúc, còn định dạng giúp nội dung dễ lan tỏa đúng nền tảng.

- Tại DIGILIFE, quá trình sản xuất nội dung số đang được triển khai như thế nào? Ông có thể chia sẻ một vài kinh nghiệm để đạt hiệu quả cao trong thực tế?

- Ở DIGILIFE, chúng tôi coi sản xuất nội dung số không chỉ là làm video hay bài đăng, mà là quy trình sáng tạo bài bản – từ nghiên cứu dữ liệu công chúng đến thiết kế thông điệp và lựa chọn nền tảng phù hợp.

Mỗi dự án đều bắt đầu bằng bản đồ chiến lược nội dung (Content Map), trong đó xác định rõ mục tiêu truyền thông, đối tượng và định dạng thể hiện. Chúng tôi đặc biệt chú trọng đến chất lượng thông tin và cảm xúc kể chuyện – vì trong thời đại số, công chúng dễ tiếp cận nhưng khó giữ chân, nên nội dung phải thật, có chiều sâu và tạo giá trị thực.

Kinh nghiệm lớn nhất là lấy người xem làm trung tâm, không ngừng thử nghiệm và đo lường phản hồi để điều chỉnh ngay. Ngoài ra, DIGILIFE kết hợp ứng dụng AI và dữ liệu hành vi người dùng để dự đoán xu hướng, tối ưu tiêu đề, thời lượng và khung giờ phát hành – giúp nội dung vừa mang bản sắc Việt, vừa đạt hiệu quả lan tỏa cao nhất.

- Xu hướng “sáng tạo vì thuật toán” đang khá phổ biến hiện nay. Ông nghĩ sao về điều này?

- Tôi hiểu điều đó, nhưng luôn nhấn mạnh: thuật toán thay đổi mỗi ngày, còn giá trị nội dung thì bền vững. Làm nội dung vì con người – chứ không vì máy móc – mới là hướng đi lâu dài.

Thạc sĩ Phạm Quang Trực chia sẻ về sản xuất nội dung số.

- Trong công tác đào tạo, DIGILIFE giúp học viên phát triển tư duy sáng tạo như thế nào?

- Các khóa học tại DIGILIFE, chúng tôi luôn cho học viên thực hành thật: dựng video, viết caption, làm chiến dịch truyền thông. Sau đó cùng phân tích kết quả. Khi học viên thấy nội dung mình “sống được” trên nền tảng, họ mới hiểu sáng tạo không phải là mơ hồ – mà là khả năng kết nối thật.

- Nhiều người trẻ chọn làm content creator nhưng nhanh chán. Ông nhìn nhận thế nào về vấn đề này?

- Theo tôi vì họ thiếu định hướng giá trị. Nếu làm chỉ để nổi tiếng, họ sẽ sớm mệt mỏi. Nhưng nếu coi sáng tạo là hành trình chia sẻ tri thức, cảm xúc, thì dù ít view vẫn hạnh phúc. Tôi thường nói: “Đừng đếm view, hãy đếm tác động.”

- Nhân dịp 20/11, ông có lời chúc gì gửi đến những người đang làm nghề sáng tạo nội dung?

- Làm nội dung hay dạy nội dung đều cần trái tim – vì chỉ khi mình có cảm xúc thật, sản phẩm mới chạm được đến công chúng. Tôi chúc các bạn luôn giữ ngọn lửa yêu nghề.

- Cám ơn ông về những chia sẻ hết sức hữu ích!