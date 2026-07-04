Khủng hoảng nhiên liệu làm bùng phát cơn sốt tranh mua xe điện Trung Quốc ở Nga

Tình trạng khủng hoảng nhiên liệu khiến các cây xăng ở nhiều khu vực của Nga xuất hiện dòng xe xếp hàng dài, trong khi giá xăng dầu tăng vọt, đang tạo nên làn sóng chuyển sang sử dụng xe điện, đặc biệt là các mẫu xe đến từ Trung Quốc.

Theo hãng tin Reuters ngày 3/7, trong những tuần gần đây, các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga liên tục gia tăng, khiến nguồn cung xăng và dầu diesel trở nên căng thẳng. Nhiều khu vực đã phải áp dụng các biện pháp hạn chế bán nhiên liệu. Giá xăng bán lẻ ở một số địa phương cũng tăng vọt, thuộc nhóm cao nhất châu Âu.

Nga vốn không phải thị trường thuận lợi cho xe điện do diện tích lãnh thổ rộng lớn, khí hậu khắc nghiệt và mạng lưới trạm sạc còn hạn chế. Tuy nhiên, những khó khăn ngày càng lớn về nguồn cung nhiên liệu đang buộc nhiều chủ xe phải cân nhắc chuyển sang xe điện.

Ông Yevgeny Zabelin, nhà sáng lập đại lý EN Cars – đơn vị chuyên kinh doanh ô tô thương hiệu Trung Quốc tại Moscow – cho biết doanh số xe điện đã tăng đột biến. "Trước đây, mỗi tháng chúng tôi chỉ bán được 2-3 chiếc xe điện, nhưng hiện nay mỗi ngày cũng bán được 2-3 chiếc", ông nói với Reuters hôm 1/7.

Theo ông, kể từ khi thị trường nhiên liệu trở nên bất ổn, nhu cầu mua xe điện đã tăng theo cấp số nhân. Người tiêu dùng hiện quan tâm cả các mẫu xe phổ thông lẫn dòng xe cao cấp.

Ông Sergey Udalov, Giám đốc điều hành hãng phân tích thị trường ô tô Autostat, nhận định doanh số xe điện và xe hybrid sạc điện tại Nga đang tăng lên, nhưng quy mô vẫn còn khá nhỏ do các nhà sản xuất và đơn vị nhập khẩu chưa kịp chuẩn bị hàng cho cuộc khủng hoảng nhiên liệu, khiến nguồn hàng không đủ đáp ứng nhu cầu.

Đoàn dài xe xếp hàng chờ mua nhiên liệu tại một cây xăng ở Moscow. Ảnh: Sohu.

Tuy vậy, ông cho rằng nếu tình trạng thiếu nhiên liệu kéo dài và ngày càng nghiêm trọng, đang buộc nhiều người dân nước này chuyển sang sử dụng xe điện nên doanh số xe điện sẽ tăng mạnh trong thời gian tới và các hãng xe Trung Quốc sẽ là những bên hưởng lợi lớn nhất.

Trong bối cảnh đó, các đại lý ô tô tại Moscow đang phải "chạy hết công suất" để đáp ứng nhu cầu tăng mạnh đối với xe điện Trung Quốc.

Theo số liệu của Autostat, các thương hiệu xe điện và xe hybrid bán chạy nhất tại Nga hiện nay đều đến từ Trung Quốc, gồm Geely, Dongfeng Motor, GAC Group và Chery. Trong khi đó, thương hiệu xe điện nội địa có sản lượng lớn nhất là Evolute, được lắp ráp tại Nga từ bộ linh kiện do Dongfeng Motor cung cấp.

Dữ liệu cũng cho thấy trong 5 tháng đầu năm nay, Nga đã tiêu thụ khoảng 24.600 xe hybrid sạc điện, tăng 125% so với cùng kỳ năm trước. Doanh số xe thuần điện cũng tăng 19%, đạt 4.460 xe. Đáng chú ý, từ khi tình trạng thiếu nhiên liệu xuất hiện, doanh số xe điện trong tháng 6 tiếp tục tăng mạnh.

Theo Guancha