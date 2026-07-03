Israel tích hợp laser vào Vòm Sắt, tạo ra hệ thống đánh chặn UAV và tên lửa thế hệ mới

Israel chính thức tích hợp vũ khí laser Iron Beam vào hệ thống phòng không Iron Dome sau các cuộc thử nghiệm thành công, tăng khả năng đánh chặn UAV, rocket và tên lửa với chi phí cực thấp.

Israel đã nâng cấp đáng kể hệ thống phòng không tầm ngắn Iron Dome (Vòm Sắt) khi tích hợp thành công vũ khí laser Iron Beam, mở ra khả năng tiêu diệt máy bay không người lái (UAV), rocket và tên lửa với chi phí cực thấp. Việc tích hợp được thực hiện sau quá trình thử nghiệm kéo dài và là một phần trong nỗ lực nâng cấp năng lực phòng thủ sau các bài học rút ra từ cuộc xung đột với Iran.

Bộ Quốc phòng Israel cho biết quyết định nâng cấp Iron Dome được đưa ra nhằm tăng hiệu quả tác chiến, đồng thời áp dụng những kinh nghiệm thực tế thu được trong cuộc chiến với Iran.

Các cuộc thử nghiệm hệ thống Iron Dome tích hợp laser được Cơ quan Quản lý Phòng thủ Tên lửa Israel (IMDO) thuộc Cục Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng (DDR&D) phối hợp với tập đoàn quốc phòng Rafael thực hiện. Rafael cũng chính là đơn vị phát triển cả Iron Dome và hệ thống vũ khí laser Iron Beam.

Iron Beam là gì?

Iron Beam là hệ thống vũ khí laser năng lượng cao (HELWS) công suất khoảng 100 kW, được thiết kế để đánh chặn hiệu quả các đàn UAV, tên lửa hành trình và nhiều mục tiêu trên không khác trong phạm vi vài km.

Theo Israel, ưu điểm lớn nhất của Iron Beam là chi phí đánh chặn gần như bằng không, đồng thời giảm tối đa thiệt hại ngoài ý muốn.

Khác với tên lửa đánh chặn truyền thống, Iron Beam sử dụng chùm laser để tiêu diệt mục tiêu gần như ngay lập tức. Do không cần mang theo tên lửa, hệ thống gần như sở hữu "băng đạn vô hạn", chỉ cần được cung cấp điện là có thể tiếp tục hoạt động liên tục.

Thiết kế linh hoạt cũng cho phép Iron Beam được triển khai tại nhiều địa hình khắc nghiệt, vận hành từ xa như một hệ thống độc lập hoặc tích hợp vào mạng lưới phòng không nhiều tầng.

Ban đầu, Iron Beam được phát triển nhằm bổ trợ cho Iron Dome. Theo Bộ Quốc phòng Israel, việc tích hợp thành công sẽ giúp tăng đáng kể khả năng đánh chặn tên lửa, rocket và UAV của nước này.

Iron Dome được tăng cường sức mạnh như thế nào?

Iron Dome là hệ thống phòng không tầm ngắn và tầm trung nổi tiếng của Israel, được đưa vào hoạt động từ năm 2011 và được cho là đạt tỷ lệ đánh chặn thành công trên 90% trước nhiều loại mục tiêu trên không.

Hệ thống có khả năng hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết và hiện còn được phát triển thành các biến thể cơ động I-Dome và phiên bản hải quân C-Dome.

Iron Dome sử dụng tên lửa đánh chặn Tamir dẫn đường bằng radar để tiêu diệt rocket, đạn cối và UAV của đối phương.

Mỗi tên lửa Tamir có giá khoảng 50.000 USD, khiến chi phí đánh chặn trở nên rất lớn nếu phải đối phó với các cuộc tấn công quy mô lớn bằng UAV giá rẻ hoặc rocket.

Việc bổ sung Iron Beam được kỳ vọng sẽ giúp lực lượng phòng vệ Israel giảm mạnh chi phí đánh chặn, khi các mục tiêu phù hợp có thể được tiêu diệt bằng tia laser thay vì sử dụng tên lửa đắt tiền.

Tổng giám đốc Rafael, ông Yoav Tourgeman, cho biết các cuộc thử nghiệm gần đây đã mở rộng đáng kể "giới hạn năng lực" của hệ thống và những cải tiến này sẽ sớm được tích hợp vào mạng lưới phòng không của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF).

Trong khi đó, Giám đốc IMDO, ông Moshe Patel, khẳng định Iron Dome vẫn là trụ cột trong mạng lưới phòng thủ nhiều tầng của Israel trước các mối đe dọa từ tên lửa và các loại vũ khí trên không.

Ông cho biết trong đợt thử nghiệm vừa qua, Israel cũng đã kiểm chứng thành công việc tích hợp hệ thống laser Iron Beam vào kiến trúc chỉ huy và điều khiển của Iron Dome, qua đó nâng cao đáng kể năng lực tác chiến cũng như vai trò của hệ thống trong bảo vệ lãnh thổ Israel.

Theo IE, Defense Blog