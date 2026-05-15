Xe điện thống trị tại Trung Quốc trong bối cảnh giá dầu tăng cao

Giá dầu leo thang đang thúc đẩy người tiêu dùng Trung Quốc chuyển dịch mạnh mẽ sang các mẫu xe thuần điện khi các dòng xe này chiếm tới 9 vị trí trong top 10 mẫu xe bán chạy nhất tháng 4.

Đây là một cột mốc mới trong nỗ lực điện hóa phương tiện giao thông tại quốc gia tỷ dân.

Theo dữ liệu từ nền tảng ô tô Dongchedi, chỉ còn duy nhất một mẫu xe chạy xăng góp mặt trong danh sách dẫn đầu là Geely Binyue ở vị trí thứ tám với doanh số đạt 14.923 chiếc. Những vị trí còn lại đều thuộc về các dòng xe thuần điện không phát thải. Kết quả này đánh dấu sự thoái lui nhanh chóng của xe động cơ đốt trong khi chỉ mới tháng 3 vừa qua, dòng xe này vẫn còn nắm giữ tới một nửa số lượng trong bảng xếp hạng mười mẫu xe khách hàng ưa chuộng nhất.

Mẫu xe hatchback cỡ nhỏ Geely Xingyuan với mức giá hấp dẫn chỉ từ 57.800 nhân dân tệ (8.500 USD) đã giành lại ngôi vương trong tháng 4 với 34.727 chiếc được bán ra, tăng 12% so với tháng trước đó. Đáng chú ý nhất là sự bứt phá của mẫu Xiaomi SU7 mới ra mắt.

Với mức giá khoảng 35.000 USD, mẫu xe của tập đoàn công nghệ này đã nhảy vọt 61 bậc để vươn lên vị trí thứ hai với 26.826 đơn vị bàn giao ngay sau khi bắt đầu đợt giao hàng đầu tiên vào cuối tháng 3. Tại triển lãm ô tô Bắc Kinh 2026 diễn ra vào cuối tháng 4, hình ảnh một chiếc Xiaomi SU7 được tháo rời trưng bày đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới chuyên môn lẫn công chúng, minh chứng cho sức hút khổng lồ của thương hiệu này.

Sự trỗi dậy mạnh mẽ của các thương hiệu nội địa như Geely và Xiaomi đã đẩy Model Y của Tesla xuống vị trí thứ ba. Dòng xe này vốn giữ vị trí dẫn đầu trong tháng 3 nhưng đã ghi nhận mức sụt giảm doanh số tới 42% trong tháng vừa qua, chỉ đạt 22.990 chiếc.

Thực trạng này phản ánh một thị trường đang thay đổi nhanh chóng khi người dùng không còn quá ưu tiên các thương hiệu ngoại mà bắt đầu chú trọng vào giá trị thực tế và tính linh hoạt của các dòng xe điện giá rẻ hoặc xe điện thông minh từ các hãng công nghệ. Giá nhiên liệu biến động không chỉ là áp lực kinh tế mà còn là đòn bẩy trực tiếp khiến các dòng xe xăng truyền thống mất dần vị thế trên bản đồ tiêu dùng hiện đại.

Trong bối cảnh đó, các nhà sản xuất xe truyền thống đang phải đối mặt với bài toán sinh tồn khắc nghiệt khi lợi thế về động cơ đốt trong không còn đủ sức giữ chân khách hàng. Sự thống trị của xe thuần điện không chỉ nằm ở khía cạnh bảo vệ môi trường mà còn đến từ việc tối ưu hóa chi phí vận hành cho người sử dụng.

Thị trường Trung Quốc đang trở thành một ví dụ điển hình về tốc độ chuyển đổi năng lượng xanh, nơi các rào cản về hạ tầng sạc hay sự nghi ngại về pin đang dần được xóa bỏ bởi sự đa dạng về phân khúc giá và công nghệ. Với đà tăng trưởng này, dự báo thị trường xe hơi thế giới sẽ còn chứng kiến nhiều cuộc đổi ngôi ngoạn mục hơn nữa trong tương lai gần.

Theo SCMP

